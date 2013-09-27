30日の国内・海外経済指標と行事予定

(２７日現在) ［東京 ２７日 ロイター］ - ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 ０８：５０ ８月鉱工業生産速報（経産省） （予測中央値：前月比‐0.4％） ０８：５０ ８月商業販売統計（経産省） （予測中央値：前年比＋1.0％） １２：３０ ９月国際投資戦略調査［JP/GAA］ １３：００ 衆議院経済産業委員会閉会中審査 １４：００ ８月住宅着工戸数（国交省） （予測中央値：前年比＋12.7％） １５：００ ソフトバンク 冬春モデル新商品発表会 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２７日（金） ０１：１５ＧＭＴ ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁、 米経済について講演（デンバー） ０６：４５ＧＭＴ ７月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ） ０６：４５ＧＭＴ 第２・四半期仏ＧＤＰ改定値（ＩＮＳＥＥ） ０９：００ＧＭＴ ９月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会） ０９：００ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁がミラノの大学で講演 ０９：４５ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が「金融政策の役割」に関する 会合で講演（オスロ） １２：３０ＧＭＴ ８月米個人所得・消費支出（商務省） １２：３０ＧＭＴ ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が ニューヨーク連銀主催の会合であいさつ（ニューヨーク） １３：５５ＧＭＴ ９月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 １４：１５ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が「金融政策の役割」に関する会合で パネルディスカッションに参加（オスロ） １８：００ＧＭＴ ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が経済について講演（ニューヨーク 州シラキュース） ９月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁） １─８月中国鉱工業部門企業利益（国家統計局） イタリア国債入札 ３０日（月） ０１：４５ＧＭＴ ９月中国製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） ０６：００ＧＭＴ ８月独小売売上高（連邦統計庁） ０９：００ＧＭＴ ９月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局） １３：４５ＧＭＴ ９月米シカゴ地区購買部協会景気指数 １５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 第３・四半期ベトナムＧＤＰ