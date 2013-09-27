ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

(表示は全て日本時間です) Monday, 30 September, 2013 Time Unknown ベトナム：第３・四半期ＧＤＰ - 0850 日本：８月鉱工業生産速報（経産省） - （予測中央値：前月比‐０．４％） 0850 日本：商業販売統計（経産省） - （予測中央値：前年比+１．０％） 1045 中国：９月製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） - 1230 日本：９月国際投資戦略調査［JP/GAA］ - 1400 日本：８月住宅着工戸数（国交省） - （予測中央値：前年比+１．０％） 1500 独：８月小売売上高（連邦統計庁） - 1800 ユーロ圏：９月消費者物価指数速報値（統計局） - 2245 米：９月シカゴ地区購買部協会景気指数 - Tuesday, 01 October, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 米：９月自動車販売台数 - All Day 中国、香港：国慶節 - 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0830 日本：８月完全失業率（総務省） - （予測中央値：３．８％） 0830 日本：８月有効求人倍率（厚労省） - （予測中央値：０．９４倍） 0830 日本：８月家計調査（総務省） - （予測中央値：前年比＋０．１％） 0850 日本：９月全国企業短期経済観測調査（短観）（日銀） - （予測中央値：大企業製造業ＤＩ＋7、非製造業 ＋14） 1000 中国：９月ＰＭＩ（国家統計局） - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） - 1030 日本：８月毎月勤労統計（厚労省） - 1030 日本：１０年利付国債の入札発行（財務省 - 1030 豪：８月小売売上高（連邦統計局） - 1330 豪：中銀理事会（金利発表） - 1515 日本：１０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） - 1655 独：９月雇用統計（連邦雇用庁） - 1658 ユーロ圏：９月製造業ＰＭＩ改定値 - 1800 ユーロ圏：８月失業率（統計局） - 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 2158 米：９月製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） - 2300 米：８月建設支出（商務省） - 2300 米：９月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） - Wednesday, 02 October, 2013 Time Unknown アイスランド：中銀が金利決定発表 - All Day 中国：国慶節 - All Day インド：ガンジー誕生日 - 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0115 米：イエレン米ＦＲＢ副議長がニューヨークのエコノミッククラブで講演 - 0850 日本：９月マネタリーベース（日銀） - 0850 日本：９月短観業種別計数（日銀） - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 日本：新型窓口販売方式による１０年利付国債の発行条件等 - 1030 豪：８月貿易収支（連邦統計局） - 1800 ユーロ圏：８月生産者物価指数（統計局） - 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2045 ＥＣＢ理事会（金利発表、パリ） - 2115 米:９月雇用報告（ＡＤＰ） - 2130 ＥＣＢ記者会見 - Thursday, 03 October, 2013 Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合（１日目） - Time Unknown スペイン：国債入札 - All Day 中国：国慶節 - All Day 韓国：開天節 - 0100 米：ローゼングレン・ボストン地区連銀総裁が講演（バーモント州サウスバーリントン） - 0850 日本：９月短観ＣＰ発行環境（日銀） - 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) - 1000 中国：９月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 日本：流動性供給入札 - 1030 日本：３０年利付国債（１０年債)の発行予定額等 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1245 日本：流動性供給入札結果 - 1658 ユーロ圏：９月総合ＰＭＩ改定値 - 1658 ユーロ圏：９月サービス部門ＰＭＩ改定値 - 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 - 1800 ユーロ圏：８月小売売上高（統計局） - 2030 米：９月企業人員削減数（チャレンジャー社） - 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） - 2300 米：８月耐久財受注改定値（商務省） - 2300 米：８月製造業新規受注（商務省） - 2300 米：８月製造業新規受注（商務省） - 2300 米：９月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） - 2300 ラガルドＩＭＦ専務理事が世界経済について講演（ワシントン） - Friday, 04 October, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合（２日目） - All Day 中国：国慶節 - 0000 米：ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁講演（サンディエゴ） - 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0000 米：財務省３・１０・３０年債入札条件 - 0200 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が「米労働市場の動向」に関する会合であいさつ - 0215 米：フィッシャー・ダラス地区連銀総裁、景気回復への不透明感の影響」パネル討論に参加 - 0530 米：フィッシャー・ダラス地区連銀総裁、経済について講演（アーカンソー州リトルロック） - 1045 中国：９月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） - 1500 独：８月生産者物価指数（連邦統計庁） - 1545 日本：日銀総裁会見 - 2130 米：フィッシャー・ダラス地区連銀総裁、経済について講演（アーカンソー州リトルロック） - 2130 米：９月雇用統計（労働省） - 2215 米：ダドリー・ニューヨーク連銀総裁が会合であいさつ（ニューヨーク） - 2230 米：スタインＦＲＢ理事が講演（ニューヨーク） - Saturday, 05 October, 2013 0130 米：ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁、「人的資源への投資」について講演（メリーランド州ボルチモア） - 0245 米：コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁が講演コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 - Sunday, 06 October, 2013 All Day 豪：夏時間入り - Monday, 07 October, 2013 Time Unknown 中国：第３・四半期外貨準備 - ７日から１４日の間に発表予定 All Day 中国：国慶節 - 1400 日本：８月景気動向指数ＣＩ速報値（内閣府） - 1400 日本：１０月日銀金融経済月報 - Tuesday, 08 October, 2013 Time Unknown 日本：日銀ドル供給オペ - Time Unknown インドネシア：中銀金融政策決定会合 - Time Unknown 中国：９月マネーサプライＭ２ 、人民元建て新規融資 （中国人民銀行） - ８日から１５日の間に発表予定 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown ＩＭＦ世界経済見通し - 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0030 米:財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0400 米：８月消費者信用残高（ＦＲＢ） - 0850 日本：8月経常収支（財務省） - 1330 日本：８月全国企業倒産（商工リサーチ） - 1400 日本：9月景気ウォッチャー調査（内閣府） - 1500 独：８月貿易収支（連邦統計庁） - 1545 仏：８月貿易収支（税関） - 1900 独：８月鉱工業受注（経済技術省） - 2030 米：９月中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） - 2045 米:週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2130 米：８月貿易収支（商務省） - 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 09 October, 2013 Time Unknown 英：中銀金融政策委員会 - （１０日まで） Time Unknown 韓国：ハングルの日 - Time Unknown ＩＭＦセミナー「非伝統的金融政策と他国への影響」（ワシントン） - リプトンＩＭＦ筆頭副専務理事、エバンズ米シカゴ地区連銀総裁、日銀の門間一夫理事が講演予定 0030 米:財務省４週間物ＴＢ入札 - 0130 米：プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が講演（ペンシルベニア州ジョンズタウン） - 0200 米：財務省３年債入札 - 0850 日本：日銀金融政策決定会合議事要旨（９月４・５日分） - 1030 日本：中曽日銀副総裁が松江市で講演 - 1330 日本：中曽日銀副総裁が松江市で会見 - 1500 日本：９月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） - 1730 英：８月鉱工業生産（国立統計局） - 1730 英：８月製造業生産（国立統計局） - 1900 独：８月鉱工業生産（経済技術省） - 2000 米:住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2300 米：８月卸売在庫（商務省） - Thursday, 10 October, 2013 Time Unknown 伊：短期債入札 - Time Unknown ブラジル：政策金利発表 - （現地時間９日発表） Time Unknown 韓国：中銀金融政策決定会合 - Time Unknown 台湾：国慶節 - Time Unknown ドラギＥＣＢ総裁がエコノミッククラブで講演（ニューヨーク） - All Day Ｇ２０財務相・中央銀行総裁会議（ワシントン、１１日まで） - 0200 米：財務省１０年債入札 - 0300 米：９月１７─１８日のＦＯＭＣ議事録発表 - 0850 日本：８月第３次産業活動指数（経済産業省） - 0850 日本：８月機械受注（内閣府） - 0850 日本：９月消費動向調査（内閣府） - 0850 日本：８月第３次産業活動指数（経済産業省） - 0930 豪：９月雇用統計（連邦統計局） - 1000 日本：８月ビール系飲料課税出荷数量 - 1300 米：９月チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） - 1500 日本：10月フォーキャスト調査（日経センター） - 1500 独：８月輸入物価（連邦統計庁） - １０日から１５日の間に発表予定 1545 仏：８月鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） - 2000 英：中銀金融政策委員会（金利発表） - 2130 米:新規失業保険申請件数（労働省） - 2130 米：９月輸出入物価（労働省） - Friday, 11 October, 2013 Time Unknown 伊：中長期債入札 - Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day Ｇ２０財務相・中央銀行総裁会議（ワシントン、最終日） - All Day ＩＭＦ・世銀年次総会（ワシントン、１３日まで） - 0000 米:財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0000 米：財務省５２週間物ＴＢ入札条件 - 0200 米：財務省３０年債入札 - 0300 米：９月財政収支（財務省） - 0330 米：ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が財界人らの昼食会で講演（アイダホ州ボイジー） - 1500 独：９月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） - 1530 日本：９月投信概況 - 2130 米：９月卸売物価指数（労働省） - 2130 米：９月小売売上高（商務省） - 2255 米：１０月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 - 2300 米：８月企業在庫（商務省） - Saturday, 12 October, 2013 Time Unknown 中国：９月貿易統計 - All Day ＩＭＦ・世銀年次総会（ワシントン、１３日まで） - Sunday, 13 October, 2013 All Day ＩＭＦ・世銀年次総会（ワシントン、最終日） - Monday, 14 October, 2013 Time Unknown 中国：９月対中国海外直接投資 （商務省） - １４日から１９日の間に発表予定 All Day 米：コロンブスデー - 株式市場は取引あり、債券市場は休場 All Day 香港：重陽節 - 1030 中国：９月ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） - 1800 ユーロ圏：８月鉱工業生産（統計局） - Tuesday, 15 October, 2013 Time Unknown スペイン６カ月・１２カ月物国債入札 - Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day シンガポール：ハリラヤハジ - 1330 日本：8月鉱工業生産確報（経産省）） - 1545 仏：９月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） - 1730 英：９月消費者物価指数（国立統計局） - 1730 英：９月生産者物価指数（国立統計局） - 1800 独：１０月景気期待指数（ＺＥＷ） - 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 16 October, 2013 Time Unknown ポルトガル国債入札 - Time Unknown タイ中銀金融政策決定会合 - 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 1300 日本：９月首都圏マンション市場動向（不動産経済研究所） - 1730 英：６─８月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） - 1800 ユーロ圏：８月貿易収支（統計局） - 1800 ユーロ圏：９月消費者物価指数改定値（統計局） - 2000 米:住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2130 米：９月消費者物価指数（労働省） - 2200 米：８月対米証券投資（財務省） - Thursday, 17 October, 2013 Time Unknown 米：フィッシャー米ダラス地区連銀総裁がエコノミッククラブで講演（ニューヨーク） - Time Unknown ＥＣＢ理事会（金利発表なし） - Time Unknown スペイン国債入札 - 0030 米：財務省４週間物・５２週間物ＴＢ入札 - 0300 米地区連銀経済報告 - 0830 日本：10月ロイター短観 - 1700 ユーロ圏：８月経常収支（ＥＣＢ） - 1730 英：９月小売売上高（国立統計局） - 2130 米:新規失業保険申請件数（労働省） - 2130 米：９月米住宅着工件数（商務省） - Friday, 18 October, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0000 米:財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0000 米：財務省インフレ指数連動３０年債入札条件 - 0345 米：コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀が「金融政策戦略」について講演（モンタナ州ビュート） - 0700 日本：10月ロイター企業調査 - 1100 第３・四半期中国ＧＤＰ（国家統計局） - 1100 ９月中国鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） - 1500 日本：岩田日銀副総裁講演（中央大多摩キャンパス） - 1500 独：９月卸売物価指数（連邦統計庁） （─２２日） - 2300 米：９月米景気先行指数（コンファレンス・ボード） -