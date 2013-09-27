新規上場企業の横顔：エコグリーン（10月31日ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔ上場）

［東京 ２７日 ロイター］ - １０月３１日にＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔ上 場予定の「エコグリーン」 の概要は以下のとおり。 ≪本社≫ 東京都中央区八丁堀 ≪事業内容≫ 木質バイオマス再資源化事業 ≪代表者≫ 代表取締役：石井 光暢 ≪資本金≫ 2500万円 ≪発行済み株式数≫ 96万株（2013年9月27日現在） ≪従業員数≫ 39名（2013年8月31日現在） ≪業績≫ 2013年3月期 2012年3月期 売上高（千円） 1,374,196 1,336,869 経常利益（千円） 60,036 -41,025 当期利益（千円） 64,740 -40,662 １株当たり利益（円） 104.30 -63.54 １株当たり純資産額（円） 366.71 333.62 配当（円） 0.00 0.00 注）2013年8月1日付けで、1株を2000株に分割 ≪総資産≫ （千円） 1,543,463（2013年3月期） ≪株主資本≫ （千円） 352,038（ 〃 ） ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） 石井 光暢 82.99 796,700 品川開発 4.79 46,000 鮫島 正嗣 2.08 20,000 十字屋 1.09 10,500 ジャパンウェイスト 1.04 10,000 鮫島 ひろみ 1.04 10,000 小林 祐一 0.94 9,000 興津 亮一 0.83 8,000 野村 利和 0.73 7,000 中村 忠雄 0.63 6,000 興津 明美 0.63 6,000 ≪監査人≫ 清和監査法人 ≪株式名簿管理人≫ 三菱ＵＦＪ信託銀行 (以上、2013年9月27日現在) ＊新規上場銘柄一覧 - 01以降、順次続きます。 ＩＰＯ値上がり率トップ５ ＩＰＯ値下がり率トップ５ 新規株式公開情報