米金融・債券市場＝上昇、米政府機関閉鎖めぐる懸念で逃避買い　　

[ニューヨーク 27日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 98*29.00(+0*07.00)=3.6855% 前営業日終盤 98*22.00(‐0*18.00)=3.6978% 10年債 (2105GMT) 98*28.50(+0*05.50)=2.6281% 前営業日終盤 98*23.00(‐0*06.00)=2.6480% 5年債 (2105GMT) 99*27.50(+0*04.25)=1.4042% 前営業日終盤 99*23.25( NA )=1.4318% 2年債 (2105GMT) 99*26.50(+0*00.25)=0.3363% 前営業日終盤 99*26.25( 0*00.00)=0.3402% 27日の米金融・債券市場では米国債価格が上昇。米政府機関閉鎖をめぐる懸念で米 国債への逃避買いが膨らんだ。 指標10年債 は10/32高。利回りは2.62%。前日の2.65% から低下した。 5年債 は6/32高。利回りは1.40%。前日の1.44%から低下し た。 30年債 は10/32高。利回りは3.68%。前日は3.70%だっ た。 10月1日以降、政府機関が閉鎖されることになれば、4日の雇用統計を含む一部の 主要経済指標の発表が遅れる可能性がある。 また、10月半ばまでに債務上限が引き上げられなければ、米国は前代未聞の債務不 履行(デフォルト)に陥る可能性がある。ルー財務長官によると、連邦政府の借り入れ手 段は10月17日までに尽きる見込みで、手元資金はわずか300億ドル程度になる。 27日のマークイットのデータでは、米5年債のクレジット・デフォルト・スワップ (CDS)のスプレッドが約32ベーシスポイント(bp)と、前日の31bpから拡大 し5月以来の高水準となった。前週時点では22bpだった。 アナリストは、政府機関が閉鎖はされる可能性はあるものの、債務上限の引き上げに ついては最終的には妥協が成立する公算大きいとみている。 この日発表された8月の米個人所得・支出統計は、所得が前月比0.4%増と2月以 来の高い伸びを示したことを受け、消費支出も0.3%増加した。 食品とエネルギー価格を除いたコア個人消費支出(PCE)価格指数は前年比1.2 %上昇し、前月から伸びが0.1%ポイント加速したものの、4月以降おおむね安定的に 推移していることが示された。 三菱東京UFJの首席フィナンシャルエコノミスト兼マネージングディレクター、ク リス・ラプキー氏は「消費支出とPCE価格指数は、連邦準備理事会(FRB)が早期に 量的緩和を縮小する必要があることを示していない」と指摘した。 コロンビア・マネジメントの債券ポートフォリオ・マネジャー、ジーン・タヌッゾ氏 は、米国債は5月に比べると適正価格になっており長期的には買いが入るとの見方を示し た。10年債利回りは5月から約100ベーシスポイント(bp)上昇した。同氏は2. 60―2.90%が10年債利回りの適正水準としている。 連邦準備理事会(FRB)傘下のニューヨーク連銀は27日、国債買い切りオペで、 2018年6月30日から2019年5月31日までに償還を迎える国債55億5100 万ドルを買い入れた。 Tボンド先物12月限 は10/32高の133─14/32。 Tノート先物12月限 は08/32高の126─11/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.00 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 14.50 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 14.75 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 15.00 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -2.75 (-0.25)