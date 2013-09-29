〔今週の主要材料〕海外市場

［東京 ３０日 ロイター］ - ＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【９月３０―１０月４日の海外経済指標】 予想 前回 ３０日（月） ０１：４５ＧＭＴ ９月中国製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） ０６：００ＧＭＴ ８月独小売売上高（連邦統計庁） （前月比、％） 0.8 -1.4 （前年比、％） 0.4 2.3 ０９：００ＧＭＴ ９月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局） （前年比、％） 1.2 1.3 １３：４５ＧＭＴ ９月米シカゴ地区購買部協会景気指数 （指数） 54.0 53.0 第３・四半期ベトナムＧＤＰ １０月 １日（火） ０１：００ＧＭＴ ９月中国製造業ＰＭＩ（国家統計局） 51.5 51.0 ０１：３０ＧＭＴ ８月豪小売売上高（連邦統計局） （前月比、％） 0.3 0.1 ０７：５５ＧＭＴ ９月独雇用統計（連邦雇用庁） （失業者数増減・季調済／１０００人） -5 +7 （失業者数・季調前／１００万人） 2.8 2.9 （失業率・季調済／％） 6.8 6.8 ０７：５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値 （指数） 51.1 51.1 （速報値） ０９：００ＧＭＴ ８月ユーロ圏失業率（統計局） （％） 12.1 12.1 １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン） １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） １２：５８ＧＭＴ ９月米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） （指数） N/A 52.8 （速報値） １４：００ＧＭＴ ９月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） （指数） 55.0 55.7 １４：００ＧＭＴ ８月米建設支出（商務省） （前月比、％） 0.4 0.6 ９月米自動車販売台数 １０月 ２日（水） ００：３０ＧＭＴ ８月豪貿易収支（連邦統計局） （１０億豪ドル） -0.450 -0.765 ０９：００ＧＭＴ ８月ユーロ圏生産者物価指数（統計局） （前月比、％） 0.1 0.3 （前年比、％） -0.6 0.2 １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １２：１５ＧＭＴ ９月全米雇用報告（ＡＤＰ） （増減、１０００人） 180 176 １０月 ３日（木） ０１：００ＧＭＴ ９月中国非製造業ＰＭＩ（国家統計局） ０７：５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値 （指数） 52.1 52.1 （速報値） ０７：５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値 （指数） 52.1 52.1 （速報値） ０９：００ＧＭＴ ８月ユーロ圏小売売上高（統計局） （前月比、％） 0.2 0.1 （前年比、％） -1.5 -1.3 １１：３０ＧＭＴ ９月米企業人員削減数（チャレンジャー社） （１０００人） N/A 50.462 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） （９／２８までの週、１０００件） 311 305 １４：００ＧＭＴ ８月米製造業新規受注（商務省） （前月比、％） 0.3 -2.4 １４：００ＧＭＴ ８月米耐久財受注改定値（商務省） （耐久財受注／前月比、％） N/A 0.1 （速報値） １４：００ＧＭＴ ９月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） （総合指数・ＮＭＩ） 57.5 58.6 （景気指数） 60.0 62.2 １０月 ４日（金） ０１：４５ＧＭＴ ９月中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） ０６：００ＧＭＴ ８月独生産者物価指数（連邦統計庁） （前月比、％） 0.1 -0.1 （前年比、％） 0.1 0.5 １２：３０ＧＭＴ ９月米雇用統計（労働省） （非農業部門雇用者数増減、１０００人） 180 169 （民間部門雇用者数増減、１０００人） 182 152 （失業率、％） 7.3 7.3 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【９月３０―１０月４日の海外行事予定】 ３０日（月） １５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １０月１日（火） ０７：５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値 １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １６：１５ＧＭＴ イエレン米ＦＲＢ副議長が ニューヨークのエコノミッククラブで講演 ９月米自動車販売台数 中国、香港［国慶節］ ２日（水） １２：３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 １６：００ＧＭＴ ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演 （バーモント州サウスバーリントン） アジア開銀の経済見通し アイスランド中銀が金利決定発表 中国［国慶節］、インド［ガンジー誕生日］ ３日（木） １４：００ＧＭＴ ラガルドＩＭＦ専務理事が世界経済について講演（ワシントン） １５：００ＧＭＴ ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁（サンディエゴ） １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５：００ＧＭＴ 米財務省３・１０・３０年債入札条件 １７：００ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が「米労働市場の動向」 に関する会合であいさつ １７：１５ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が「景気回復への 不透明感の影響」と題するパネル討論に参加（ダラス） ２１：３０ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が経済について講演 （アーカンソー州リトルロック） スペイン国債入札 中国［国慶節］、韓国［開天節］ ４日（金） １２：３０ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が経済について講演 （アーカンソー州リトルロック） １３：１５ＧＭＴ ダドリー米ニューヨーク連銀総裁があいさつ（ニューヨーク） １３：３０ＧＭＴ スタイン米ＦＲＢ理事が講演（ニューヨーク） １６：３０ＧＭＴ ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が 「人的資源への投資」について講演（メリーランド州ボルチモア） １７：４５ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 （ミネソタ州ブルーミントン） 中国［国慶節］ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━