再送-1日の国内・海外経済指標と行事予定

(イエレンＦＲＢ副議長の講演予定を削除しました) ［東京 １日 ロイター］ - ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 新規上場 東急不動産ホールディングス が東証１部に 新規上場 ＩＪＴテクノロジーホールディングス が東証２部に 新規上場 紀陽銀行 が東証１部に 新規上場 カーリットホールディングス が東証１部に 新規上場 ハーツユナイテッドグループ が東証１部に 市場変更 オプト が東証１部に ジャスダックから 閣議、閣議後会見 ＩＴ・エレクトロニクス総合展「ＣＥＡＴＥＣ」（幕張） ０８：３０ ８月完全失業率（総務省） ０８：３０ ８月有効求人倍率（厚労省） ０８：３０ ８月家計調査（総務省） ０８：５０ ９月全国企業短期経済観測調査（短観）（日銀） （予測中央値：大企業製造業ＤＩ＋7、非製造業 ＋14） １０：００ 原子力規制委員会新規制基準適合審査会合 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ ８月毎月勤労統計（厚労省） １０：３０ １０年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ １０年物価連動国債（１０月債)の発行予定額等（財務省） １０：４５─１１：３０ 産業競争力会議 １１：３５─１１：５５ 経済財政諮問会議 １２：４５ １０年利付国債の入札結果（財務省） １３：００ 政府与党政策懇談会 １３：３０ １０―１２月期鋼材需要見通し（経済産業省） １３：３０ 経済同友会代表幹事会見 １４：００ ９月新車販売（自販連・全軽自協） １５：００ 財政資金対民間収支（９月中実績・１０月中見込み） １５：１５ １０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） １５：３０ 良品計画 ３―８月期決算 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ３０日（月） ０６：００ＧＭＴ ８月独小売売上高（連邦統計庁） ０９：００ＧＭＴ ９月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局） １３：４５ＧＭＴ ９月米シカゴ地区購買部協会景気指数 １５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １８：００ＧＭＴ 米上院、暫定予算案に関する審議再開 第３・四半期ベトナムＧＤＰ １０月１日（火） ０１：００ＧＭＴ ９月中国ＰＭＩ（国家統計局） ０１：３０ＧＭＴ ８月豪小売売上高（連邦統計局） ０４：３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表） ０７：５５ＧＭＴ ９月独雇用統計（連邦雇用庁） ０７：５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値 ０９：００ＧＭＴ ８月ユーロ圏失業率（統計局） １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=EC I] １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） １２：５８ＧＭＴ ９月米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） １４：００ＧＭＴ ９月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） １４：００ＧＭＴ ８月米建設支出（商務省） １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 ９月米自動車販売台数 中国、香港［国慶節］