＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ９月２７日─１０日４日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Monday, 30 September, 2013 Time Unknown ベトナム：第３・四半期ＧＤＰ - 0600 独：８月小売売上高（連邦統計庁） - （前月比、％） 0.8 -1.4 （前年比、％） 0.4 2.3 0900 ユーロ圏：９月消費者物価指数速報値（統計局） - （前年比、％） 1.2 1.3 1345 米：９月シカゴ地区購買部協会景気指数 - （指数） 54.0 53.0 Tuesday, 01 October, 2013 0100 中国：９月ＰＭＩ（国家統計局） - 51.5 51.0 0130 豪：８月小売売上高（連邦統計局） - （前月比、％） 0.3 0.1 0755 独：９月雇用統計（連邦雇用庁） - （失業者数増減・季調済／１０００人） -5 +7 （失業者数・季調前／１００万人） 2.8 2.9 （失業率・季調済／％） 6.8 6.8 0758 ユーロ圏：９月製造業ＰＭＩ改定値 - （指数） 51.1 51.1 （速報値） 0900 ユーロ圏：８月失業率（統計局） - （％） 12.1 12.1 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 1258 米：９月製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） - （指数） N/A 52.8 （速報値） 1400 米：８月建設支出（商務省） - （前月比、％） 0.4 0.6 1400 米：９月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） - （指数） 55.0 55.7 Wednesday, 02 October, 2013 0130 豪：８月貿易収支（連邦統計局） - （１０億豪ドル） -0.450 -0.765 0900 ユーロ圏：８月生産者物価指数（統計局） - （前月比、％） 0.1 0.3 （前年比、％） -0.6 0.2 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 1215 米:９月雇用報告（ＡＤＰ） - （増減、１０００人） 180 176 Thursday, 03 October, 2013 0100 中国：９月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） - 0758 ユーロ圏：９月総合ＰＭＩ改定値 - （指数） 52.1 52.1 （速報値） 0758 ユーロ圏：９月サービス部門ＰＭＩ改定値 - （指数） 52.1 52.1 （速報値） 0900 ユーロ圏：８月小売売上高（統計局） - （前月比、％） 0.2 0.1 （前年比、％） -1.5 -1.3 1130 米：９月企業人員削減数（チャレンジャー社） - （１０００人） N/A 50.462 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） - （９／２８までの週、１０００件） 311 305 1400 米：８月耐久財受注改定値（商務省） - （耐久財受注／前月比、％） N/A 0.1 （速報値） 1400 米：８月製造業新規受注（商務省） - （前月比、％） 0.3 -2.4 1400 米：９月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） - （総合指数・ＮＭＩ） 57.5 58.6 （景気指数） 60.0 62.2 Friday, 04 October, 2013 0145 中国：９月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） - 0600 独：８月生産者物価指数（連邦統計庁） - （前月比、％） 0.1 -0.1 （前年比、％） 0.1 0.5 1230 米：９月雇用統計（労働省） - （非農業部門雇用者数増減、１０００人） 180 169 （民間部門雇用者数増減、１０００人） 182 152 （失業率、％） 7.3 7.3 Monday, 07 October, 2013 1900 米：８月消費者信用残高（ＦＲＢ） - （前月比増、１０億ドル） 12 10.44 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━