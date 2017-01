UPDATE 2-米金融・債券市場＝国債価格が小幅高、米政府機関の閉鎖めぐり不安台頭

(レートを更新しました) [ニューヨーク 30日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 98*25.00(‐0*04.00)=3.6925% 前営業日終盤 98*29.00(+0*07.00)=3.6855% 10年債 (2105GMT) 99*00.00(+0*03.50)=2.6154% 前営業日終盤 98*28.50(+0*05.50)=2.6281% 5年債 (2105GMT) 99*30.50(+0*03.00)=1.3847% 前営業日終盤 99*27.50(+0*04.25)=1.4042% 2年債 (2105GMT) 99*27.50(+0*01.00)=0.3207% 前営業日終盤 99*26.50(+0*00.25)=0.3363% 30日の米金融・債券市場では、国債価格が小幅高。利回りは7週間ぶりの低水準付 近にとどまった。米政府機関が一部閉鎖されるのではないとの不安が広がった。 月間では4月以降で初の値上がりとなる勢い。 ストーン&マカーシー・リサーチ・アソシエイツ(ニュージャージー州)の債券アナ リスト、ジョン・カナバン氏は、米政府機関が閉鎖されるかもしれないとの懸念や、イタ リアの困難な政治情勢が相場に影響したと指摘した。 イタリアでは、連立政権の一角を担う自由国民党(PDL)の5閣僚が、議員資格の 剥奪問題をめぐり反発するベルルスコーニ元首相の指示で辞任を表明したが、党関係者に よると、PDLの上院議員およそ20名は、連立政権崩壊をもくろむ元首相に譲歩を迫る ため、新党結成の構えを見せている。 バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチによると、国債相場は月間で4月以来の上昇 となる勢いで、四半期でも1年ぶりに値上がりに転じるとみられている。 三菱UFJ証券(ニューヨーク)の金利戦略部ディレクター、ジョン・ヘルマン氏は 「市場では政府の一部機関閉鎖は織り込まれつつある」と述べた。 指標10年債 は3/32高。利回りは2.616%。一時11/32高 となり、利回りは2.59%まで低下する場面も見られた。 10年債利回りは月間で16ベーシスポイント(bp)低下し、5カ月ぶりの低下と なる勢い。ただ四半期では依然4四半期連続での上昇になるとみられている。 ヘルマン氏は、市場の状況について「完全なリスクオフというわけではなく、一時的 な安全志向の動きとみている」と話した。 Tボンド先物12月限 は2/32安の133─12/32。 Tノート先物12月限 は1.50/32高の126─12.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.00 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 14.75 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 15.50 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 15.50 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -2.75 (+0.25)