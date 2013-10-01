2日の国内・海外経済指標と行事予定

(２日現在) ［東京 ２日 ロイター］ - ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 ＩＴ・エレクトロニクス総合展「ＣＥＡＴＥＣ」（幕張） ０８：５０ ９月マネタリーベース（日銀） ０８：５０ ９月短観業種別計数（日銀） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 １０：３０ 新型窓口販売方式による１０年利付国債の発行条件等（財務省） １０：３０ 原子力規制委員会 柏崎刈羽６、７号原子炉設置許可申請等 １１：００ 富士重 安全技術説明会 １４：００ 田中原子力規制委員長定例会見 １４：００ ＫＤＤＩ ａｕ冬モデル新商品発表会 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １日（火） ０７：５５ＧＭＴ ９月独雇用統計（連邦雇用庁） ０７：５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値 ０９：００ＧＭＴ ８月ユーロ圏失業率（統計局） １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=EC I] １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） １２：５８ＧＭＴ ９月米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） １４：００ＧＭＴ ９月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） １４：００ＧＭＴ ８月米建設支出（商務省） １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 ９月米自動車販売台数 中国、香港［国慶節］ ２日（水） ０１：３０ＧＭＴ ８月豪貿易収支（連邦統計局） ０９：００ＧＭＴ ８月ユーロ圏生産者物価指数（統計局） １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １１：４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表、パリ） １２：３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 １２：１５ＧＭＴ ９月全米雇用報告（ＡＤＰ） １６：００ＧＭＴ ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演 （バーモント州サウスバーリントン） １９：２０ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が会合であいさつ（セントルイ ス） １９：３０ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が会合であいさつ（セントルイス） アジア開銀の経済見通し アイスランド中銀が金利決定発表 中国［国慶節］、インド［ガンジー誕生日］