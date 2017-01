米金融・債券市場＝国債価格が下落、底堅い指標や株高などで

[ニューヨーク 1日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2050GMT) 98*11.00(‐0*14.00)=3.7171% 前営業日終盤 98*25.00(‐0*04.00)=3.6925% 10年債 (2050GMT) 98*22.00(‐0*10.00)=2.6518% 前営業日終盤 99*00.00(+0*03.50)=2.6154% 5年債 (2050GMT) 99*23.75(‐0*06.75)=1.4287% 前営業日終盤 99*30.50(+0*03.00)=1.3847% 2年債 (2050GMT) 99*26.50(‐0*01.00)=0.3365% 前営業日終盤 99*27.50(+0*01.00)=0.3207% 1日の米金融・債券市場では、国債価格が下落。米暫定予算の不成立から政府機関が 一部閉鎖に追い込まれるなか、底堅い製造業統計や株高などが国債への売りにつながった 。 Tボンド先物12月限 は12/32安の133─00/32。 Tノート先物12月限 は8.50/32安の126─04/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.75 ( unch) U.S. 3-year dollar swap spread 14.50 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 15.50 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 15.75 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -3.00 ( unch)