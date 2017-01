UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格が下落、底堅い指標や株高などで

(内容を追加しました) [ニューヨーク 1日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 98*11.50(‐0*13.50)=3.7162% 前営業日終盤 98*25.00(‐0*04.00)=3.6925% 10年債 (2105GMT) 98*22.50(‐0*09.50)=2.6500% 前営業日終盤 99*00.00(+0*03.50)=2.6154% 5年債 (2105GMT) 99*23.75(‐0*06.75)=1.4287% 前営業日終盤 99*30.50(+0*03.00)=1.3847% 2年債 (2105GMT) 99*26.75(‐0*00.75)=0.3326% 前営業日終盤 99*27.50(+0*01.00)=0.3207% 1日の米金融・債券市場では、国債価格が下落。米暫定予算の不成立から政府機関が 一部閉鎖に追い込まれるなか、底堅い製造業統計や株高などが国債への売りにつながった 。 米供給管理協会(ISM)が発表した9月の製造業部門景気指数は56.2と、前月 の55.7から上昇し、2011年4月以来ほぼ2年半ぶり高水準となった。内訳では、 雇用が55.4で前月の53.3から上昇し、2012年6月以来の高水準となった。 政府機関の一部閉鎖を受け、今月中旬に期限が迫る連邦債務上限の引き上げをめぐる 議会の協議も紛糾するのではないかとの懸念が広がるなか、この日行われた4週間物財務 省短期証券(Tビル)入札は、最高落札利回りが0.120%と、前年11月以来の高水 準となった。 ING・USインベストメント・マネジメント(アトランタ)の国債トレーダー、ジ ェイク・ロウリー氏は、政府機関の閉鎖よりも債務上限引き上げに債券市場は注目してい るとした上で、先行きをめぐる不透明感から、月末に償還を迎える4週間物Tビルが「か なりの割安」になったと述べた。 議会が速やかに新たな予算案で合意できれば、一部政府機関の閉鎖に伴う影響も限定 的となりそうだが、反対に議会での対立が続けば、政府統計が公表されない状況となり、 市場への影響もまぬがれない恐れがあるという。 三菱東京UFJ銀行のチーフエコノミスト、クリス・ラプキー氏は「債券相場は月次 の統計にはあまり反応しないといわれてはいるが、統計発表がなくなれば、出来高は別と して取引のトーンはかなり低調になる」と述べた。 Tボンド先物12月限 は12/32安の133─00/32。 Tノート先物12月限 は8.50/32安の126─04/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.75 ( unch) U.S. 3-year dollar swap spread 14.50 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 15.50 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 15.75 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -3.00 ( unch)