ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

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Thursday, 03 October, 2013 Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合（１日目） - Time Unknown スペイン：国債入札 - All Day 中国：国慶節 - 休場 All Day 韓国：開天節 - 休場 0100 米：ローゼングレン・ボストン地区連銀総裁が講演（バーモント州サウスバーリントン） - 0420 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁が会合であいさつ（セントルイス） - 0430 米：バーナンキＦＲＢ議長が会合であいさつ（セントルイス） - 0850 日本：９月短観ＣＰ発行環境（日銀） - 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) - 1000 中国：９月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 日本：流動性供給入札 - 1030 日本：３０年利付国債（１０年債)の発行予定額等 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1245 日本：流動性供給入札結果 - 1658 ユーロ圏：９月総合ＰＭＩ改定値 - 1658 ユーロ圏：９月サービス部門ＰＭＩ改定値 - 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 - 1800 ユーロ圏：８月小売売上高（統計局） - 2030 米：９月企業人員削減数（チャレンジャー社） - 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） - 2300 米：８月耐久財受注改定値（商務省） - 2300 米：８月製造業新規受注（商務省） - 2300 米：９月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） - 2300 ラガルドＩＭＦ専務理事が世界経済について講演（ワシントン） - Friday, 04 October, 2013 »0420 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁が会合であいさつ（セントルイス） - »0430 米：バーナンキＦＲＢ議長が会合であいさつ（セントルイス） - Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合（２日目） - All Day 中国：国慶節 - 0000 米：ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁講演が講演（サンディエゴ） - 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0000 米：財務省３・１０・３０年債入札条件 - 0000 米:財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0200 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が「米労働市場の動向」に関する会合であいさつ - 0215 米：フィッシャー・ダラス地区連銀総裁、景気回復への不透明感の影響」パネル討論に参加 - 0230 米：パウエル米ＦＲＢ理事が講演（セントルイス） - 0630 米：フィッシャー・ダラス地区連銀総裁、経済について講演（アーカンソー州リトルロック） - 1500 独：８月生産者物価指数（連邦統計庁） - 1545 日本：日銀総裁会見 - 2130 米：フィッシャー・ダラス地区連銀総裁、経済について講演（アーカンソー州リトルロック） - 2130 米：９月雇用統計（労働省） - 2215 米：ダドリー・ニューヨーク連銀総裁が会合であいさつ（ニューヨーク） - 2230 米：スタインＦＲＢ理事が講演（ニューヨーク） - Saturday, 05 October, 2013 0130 米：ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁、「人的資源への投資」について講演（メリーランド州ボルチモア） - 0245 米：コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁が講演（ミネソタ州ブルーミントン） - Sunday, 06 October, 2013 All Day 豪：夏時間入り - Monday, 07 October, 2013 Time Unknown 中国：第３・四半期外貨準備 - ７日から１４日の間に発表予定 All Day 中国：国慶節 - 1400 日本：８月景気動向指数ＣＩ速報値（内閣府） - 1400 日本：１０月日銀金融経済月報 - Tuesday, 08 October, 2013 Time Unknown 日本：日銀ドル供給オペ - Time Unknown インドネシア：中銀金融政策決定会合 - Time Unknown 中国：９月マネーサプライＭ２ 、人民元建て新規融資 （中国人民銀行） - ８日から１５日の間に発表予定 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown ＩＭＦ世界経済見通し - Time Unknown ＩＭＦセミナー「新興国市場」 - 篠原IMF副専務理事が講演予定 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0030 米:財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0400 米：８月消費者信用残高（ＦＲＢ） - 0850 日本：8月経常収支（財務省） - 0850 日本；対外及び対内証券売買契約等の状況（9月中指定報告機関ベース）（財務省） - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） - 1030 日本：１０年物価連動国債の入札発行（財務省） - 1045 中国：９月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） - 1245 日本：１０年物価連動国債の入札結果（財務省） - 1330 日本：８月全国企業倒産（商工リサーチ） - 1400 日本：9月景気ウォッチャー調査（内閣府） - 1500 独：８月貿易収支（連邦統計庁） - 1515 日本：１０年物価連動国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） - 1545 仏：８月貿易収支（税関） - 1900 独：８月鉱工業受注（経済技術省） - 2030 米：９月中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） - 2045 米:週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2130 米：８月貿易収支（商務省） - 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 09 October, 2013 Time Unknown 英：中銀金融政策委員会 - （１０日まで） Time Unknown 韓国：ハングルの日 - 休場 Time Unknown ＩＭＦセミナー「非伝統的金融政策と他国への影響」（ワシントン） - リプトンＩＭＦ筆頭副専務理事、エバンズ米シカゴ地区連銀総裁、日銀の門間一夫理事が講演予定 0030 米:財務省４週間物ＴＢ入札 - 0125 米：ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁が経済と金融政策について講演（ペンシルベニア州ピッツバーグ） - 0130 米：プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が講演（ペンシルベニア州ジョンズタウン） - 0200 米：財務省３年債入札 - 0850 日本：日銀金融政策決定会合議事要旨（９月４・５日分） - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） - 1030 日本：中曽日銀副総裁が松江市で講演 - 1030 日本：５年利付国債（10年債）の発行予定額等（財務省） - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） - 1330 日本：中曽日銀副総裁が松江市で会見 - 1500 日本：９月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） - 1730 英：８月鉱工業生産（国立統計局） - 1730 英：８月製造業生産（国立統計局） - 1900 独：８月鉱工業生産（経済技術省） - 2000 米:住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2300 米：８月卸売在庫（商務省） - 2300 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁がパネルディスカッションに参加（ワシントン） - Thursday, 10 October, 2013 Time Unknown 伊：短期債入札 - Time Unknown ブラジル：政策金利発表 - （現地時間９日発表） Time Unknown 韓国：中銀金融政策決定会合 - Time Unknown 台湾：国慶節 - 休場 Time Unknown ドラギＥＣＢ総裁がエコノミッククラブで講演（ニューヨーク） - Time Unknown ＩＭＦセミナー「世界経済」（ワシントン） - ラガルドＩＭＦ専務理事、ラジャン・インド中銀総裁、ダイセルブルーム・オランダ財務相などが講演予定 All Day Ｇ２０財務相・中央銀行総裁会議（ワシントン、１１日まで） - 0200 米：財務省１０年債入札 - 0300 米：９月１７─１８日のＦＯＭＣ議事録発表 - 0850 日本：８月機械受注（内閣府） - 0850 日本：８月第３次産業活動指数（経済産業省） - 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次指定報告機関ベース）（財務省） - 0930 豪：９月雇用統計（連邦統計局） - 1000 日本：８月ビール系飲料課税出荷数量 - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） - 1030 日本：３０年利付国債の入札発行（財務省） - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） - 1245 日本：３０年利付国債の入札結果 - 1300 米：９月チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） - 1400 日本：９月消費動向調査（内閣府） - 1500 日本：10月フォーキャスト調査（日経センター） - 1500 独：８月輸入物価（連邦統計庁） - １０日から１５日の間に発表予定 1515 日本：３０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 - 1545 仏：８月鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） - 2000 英：中銀金融政策委員会（金利発表） - 2130 米：９月輸出入物価（労働省） - 2130 米:新規失業保険申請件数（労働省） - 2245 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁が会合であいさつ（セントルイス） - Friday, 11 October, 2013 Time Unknown 伊：中長期債入札 - Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day Ｇ２０財務相・中央銀行総裁会議（ワシントン、最終日） - All Day ＩＭＦ・世銀年次総会（ワシントン、１３日まで） - 0000 米：財務省５２週間物ＴＢ入札条件 - 0000 米:財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0200 米：財務省３０年債入札 - 0300 米：９月財政収支（財務省） - 0330 米：ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が財界人らの昼食会で講演（アイダホ州ボイジー） - 1030 日本；流動性供給入札の発行予定額等（財務省） - 1500 独：９月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） - 1530 日本：９月投信概況 - 2130 米：９月卸売物価指数（労働省） - 2130 米：９月小売売上高（商務省） - 2255 米：１０月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 - 2300 米：８月企業在庫（商務省） - Saturday, 12 October, 2013 All Day ＩＭＦ・世銀年次総会（ワシントン、１３日まで） - 1100 中国：９月貿易統計 - Sunday, 13 October, 2013 All Day ＩＭＦ・世銀年次総会（ワシントン、最終日） - Monday, 14 October, 2013 Time Unknown 中国：９月対中国海外直接投資 （商務省） - １４日から１９日の間に発表予定 All Day 米：コロンブスデー - 株式市場は取引あり、債券市場は休場 All Day 香港：重陽節 - 休場 1030 中国：９月ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） - 1800 ユーロ圏：８月鉱工業生産（統計局） - Tuesday, 15 October, 2013 Time Unknown スペイン６カ月・１２カ月物国債入札 - Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day シンガポール：ハリラヤハジ - 休場 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0030 米:財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 1330 日本：8月鉱工業生産確報（経産省）） - 1545 仏：９月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） - 1730 英：９月消費者物価指数（国立統計局） - 1730 英：９月生産者物価指数（国立統計局） - 1800 独：１０月景気期待指数（ＺＥＷ） - 2045 米:週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2130 米：１０月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） - 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 16 October, 2013 Time Unknown ポルトガル国債入札 - Time Unknown タイ中銀金融政策決定会合 - 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 1300 日本：９月首都圏マンション市場動向（不動産経済研究所） - 1730 英：６─８月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） - 1800 ユーロ圏：８月貿易収支（統計局） - 1800 ユーロ圏：９月消費者物価指数改定値（統計局） - 2000 米:住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2130 米：９月消費者物価指数（労働省） - 2200 米：８月対米証券投資（財務省） - Thursday, 17 October, 2013 Time Unknown 米：フィッシャー米ダラス地区連銀総裁がエコノミッククラブで講演（ニューヨーク） - Time Unknown ＥＣＢ理事会（金利発表なし） - Time Unknown スペイン国債入札 - 0030 米：財務省４週間物・５２週間物ＴＢ入札 - 0300 米地区連銀経済報告 - 0830 日本：10月ロイター短観 - 1700 ユーロ圏：８月経常収支（ＥＣＢ） - 1730 英：９月小売売上高（国立統計局） - 2130 米：９月米住宅着工件数（商務省） - 2130 米:新規失業保険申請件数（労働省） - 2215 米：９月鉱工業生産（ＦＲＢ） - 2300 米：１０月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 - Friday, 18 October, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0000 米：財務省インフレ指数連動３０年債入札条件 - 0000 米:財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0145 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が経済情勢と金融政策について講演（ウィスコンシン州マディソン） - 0345 米：コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀が「金融政策戦略」について講演（モンタナ州ビュート） - 0700 日本：10月ロイター企業調査 - 1100 中国:第３・四半期ＧＤＰ（国家統計局） - 1100 中国：９月鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） - 1500 日本：岩田日銀副総裁講演（中央大多摩キャンパス） - 1500 独：９月卸売物価指数（連邦統計庁） （─２２日） - 2300 米：９月米景気先行指数（コンファレンス・ボード） - Saturday, 19 October, 2013 0300 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が経済情勢と金融政策について講演（シカゴ） - Monday, 21 October, 2013 Time Unknown 日本：９月外国投信概況 - 1400 日本：８月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） - Tuesday, 22 October, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0030 米:財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 2045 米:週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 23 October, 2013 All Day タイ［チュラロンコーン大王祭］ - 休場 2000 米:住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - Thursday, 24 October, 2013 2130 米:新規失業保険申請件数（労働省） - Friday, 25 October, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0000 米:財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 -