* 米政府が発表する指標の一部は、政府機関閉鎖に伴い発表されない場合があります。 ＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １０月２日─９日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Wednesday, 02 October, 2013 0900 ユーロ圏：８月生産者物価指数（統計局） - （前月比、％） 0.1 0.3 （前年比、％） -0.6 0.2 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 1215 米:９月雇用報告（ＡＤＰ） - （増減、１０００人） 180 176 Thursday, 03 October, 2013 0100 中国：９月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） - 0758 ユーロ圏：９月総合ＰＭＩ改定値 - （指数） 52.1 52.1 （速報値） 0758 ユーロ圏：９月サービス部門ＰＭＩ改定値 - （指数） 52.1 52.1 （速報値） 0900 ユーロ圏：８月小売売上高（統計局） - （前月比、％） 0.2 0.1 （前年比、％） -1.5 -1.3 1130 米：９月企業人員削減数（チャレンジャー社） - （１０００人） N/A 50.462 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） - （９／２８までの週、１０００件） 313 305 1400 米：８月耐久財受注改定値（商務省） - （耐久財受注／前月比、％） N/A 0.1 （速報値） 1400 米：８月製造業新規受注（商務省） - （前月比、％） 0.3 -2.4 1400 米：９月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） - （総合指数・ＮＭＩ） 57.4 58.6 （景気指数） 60.0 62.2 Friday, 04 October, 2013 0600 独：８月生産者物価指数（連邦統計庁） - （前月比、％） 0.1 -0.1 （前年比、％） 0.1 0.5 1230 米：９月雇用統計（労働省） - （非農業部門雇用者数増減、１０００人） 180 169 （民間部門雇用者数増減、１０００人） 180 152 （失業率、％） 7.3 7.3 Monday, 07 October, 2013 Time Unknown 中国：第３・四半期外貨準備 - ７日から１４日の間に発表予定 1900 米：８月消費者信用残高（ＦＲＢ） - （前月比増、１０億ドル） 12 10.44 Tuesday, 08 October, 2013 Time Unknown 中国：９月新規融資（中国人民銀行） （１０億元） N/A 711.3 ９月新規融資伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） N/A 14.1 ９月Ｍ２伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） N/A 14.7 ８日から１５日の間に発表予定 0600 独：８月貿易収支（連邦統計庁） - （億ユーロ） N/A 145 0645 仏：８月貿易収支（税関） - （１０億ユーロ） N/A -5.1 1000 独：８月鉱工業受注（経済技術省） - （前月比、％） N/A -2.7 1130 米：９月中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） - （指数） N/A 94.0 1145 米:週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1230 米：８月貿易収支（商務省） - （１０億ドル） -39.0 -39.2 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 09 October, 2013 0830 英：８月鉱工業生産（国立統計局） - （前月比、％） N/A 0.0 （前年比、％） N/A -1.6 0830 英：８月製造業生産（国立統計局） - （前月比、％） N/A 0.2 （前年比、％） N/A -0.7 0830 英：８月貿易収支（国立統計局） - （１０億ポンド） N/A -9.853 1000 独：８月鉱工業生産（経済技術省） - （前月比、％） N/A -1.7 1100 米:住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 1400 米：８月卸売在庫（商務省） - （前月比、％） 0.3 0.1 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━