起債予測一覧＝10月3日現在

［東京 ３日 ロイター］ - ＃は新規に追加、情報の更新。 ■国内ＳＢ■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 年限 発行額 レンジ（ｂｐ） 起債予定日 主幹事／起債方式 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ＃住友商事 １０年 １０月 野村 ＧＳ 大和 琉球銀行 １０年 みずほ 期限前償還条項付劣後債 （１０ノンコール５、 ステップ・アップ付き） ＃富士通 ３年 ２００億円程度 来週前半以降 みずほ 大和 野村 SMBC日興 （増額の可能性あり）Ｔ２８２＋１３─１８ 三菱UFJMS ５年 ２００億円程度 来週前半以降 SMBC日興 大和 野村 みずほ （増額の可能性あり）Ｔ２９６＋１８─２４ 三菱UFJMS ７年 １００億円程度 来週前半以降 みずほ SMBC日興 ＧＳ （増額の可能性あり）Ｔ３１１＋２５─３１ ＃北陸電力 １０年 ２００億円 Ｔ３３０＋３４ １０月４日 大和 野村 三菱UFJMS ＃ほくほくフィナンシャルグループ １０年 １５０億円程度 Ｌ＋２９─３６ 来週前半 みずほ 期限前償還条項付劣後債 （１０ノンコール５、 ステップ・アップ付き） 堀場製作所 ７年 野村 大和 三菱UFJMS 大阪ガス １０年 １００億円 １０月 みずほ 野村 三菱UFJMS トヨタファイナンス ３年 １０月 SMBC日興 大和 みずほ 野村 東海東京 ５年 １０月 SMBC日興 大和 みずほ 野村 東海東京 ＃中京銀行 １０年 ５０億円 Ｔ３３０＋４８─６５ １０月９日 野村 三菱UFJMS 大和 劣後債（満期一括償還） ホンダファイナンス ５年 １０月以降 大和 ＧＳ ７年 １０月以降 大和 ＧＳ ＪＲ東日本（東日本旅客鉄道） １０年 １０月発行 野村 みずほ ２０年 １０月発行 野村 みずほ 総額４００億円程度 西日本高速道路 （２０１３年度発行計画） １０年 四半期毎の計４回 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■財投機関債など■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 年限 発行額 レンジ（ｂｐ） 起債予定日 主幹事／起債方式 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 都市再生機構 ３年 １１月 野村 三菱UFJMS 大和 ５年 １１月 野村 三菱UFJMS 大和 １０年 １１月 野村 三菱UFJMS 大和 １５年 １１月 野村 三菱UFJMS 大和 日本政策金融公庫 ２年 ５００億円 １０月下旬 三菱UFJMS ＧＳ 大和 （国民生活事業） １１月上旬発行 ５年 ２００億円 １０月下旬 三菱UFJMS ＧＳ 大和 （中小企業事業） １１月上旬発行 水資源機構 ３年 上限５７億円 第３四半期 三菱UFJMS みずほ ＃日本政策投資銀行 ３年 ２００億円以上 来週半ば 三菱UFJMS SMBC日興 東海東京 ５年 ２００億円以上 来週半ば 三菱UFJMS SMBC日興 東海東京 （２０１３年度発行方針） ４０００億円程度 定例債発行：四半期に１度、３年債と５年債を中心 スポット的な発行：随時検討 日本学生支援機構 ３年 ５００億円 １０月２１日の週以降 三菱UFJMS みずほ 野村 １１月７日発行 （２０１３年度発行予定） 総額１８００億円 ２年 ４００億円 ２０１４年２月発行 ３年 ５００億円 １１月発行 ＃住宅金融支援機構 １０年 ５０億円 Ｔ３３０＋６─７ １０月８日 三菱UFJMS 大和 みずほ １０月中旬発行 １５年 １００億円 Ｔ１０５＋８─９ １０月８日 三菱UFJMS 大和 みずほ １０月中旬発行 第３四半期 三菱UFJMS 大和 みずほ （２０１３年度下期３０年債） ３０年 下期発行 三菱UFJMS 野村 SMBC日興 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 ４年 ２００億円程度 １１月 大和 三菱UFJMS メリル １０年 ２５０億円程度 １１月 大和 三菱UFJMS メリル （２０１３年度発行計画） 総額１８５０億円程度 ４年 ２００億円程度 １１月発行 １０年 ２５０億円程度 １１月発行 計４５０億円程度 ５年 ２００億円程度 ２０１４年２月発行 １０年 １５０億円程度 ２０１４年２月発行 ２０年 １５０億円程度 ２０１４年２月発行 計５００億円程度 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■地方債など■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 年限 発行額 レンジ（ｂｐ） 起債予定日 主幹事／起債方式 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ＃地方公共団体金融機構 １０年 ４００億円程度 Ｔ３３０＋８─１０ １０月８日 三菱UFJMS SMBC日興 １０年 ４００億円 １１月発行 野村 しんきん １０年 ４００億円 １２月発行 大和 みずほ ２０年 １００億円程度 Ｔ１４６＋８─１０ １０月８日 SMBC日興 大和 メリル ２０年 １２月発行 みずほ ＧＳ 東海東京 ５年 １５０億円程度 Ｔ１１４＋３─４ １０月８日 三菱UFJMS 野村 総額１兆２０００億円 （２０１３年度下半期発行予定額） 国内 ４２５０億円程度 １０年 ２４００億円程度 ２０年 ６００億円程度 ５年 １５０億円程度 スポット ２００億円程度 ＦＬＩＰ ９００億円程度 国外債 １００億円程度 総額 ４３５０億円程度 兵庫県 １０年 １００億円 １０月１７日 入札方式 神戸市 １０年 １００億円程度 野村 みずほ 東海東京 超長期 １００億円程度 大和 SMBC日興 ＣＳ 大阪府 ５年 ２００億円 １０月１７日 入札・引合方式 （２０１３年度フレックス枠） 残額１１６０億円 静岡県 （フレックス枠） 残額２００億円 埼玉県 （２０１３年度スポット債） １０年 １００億円程度 大和（通年事務） 宮城県 １０年 ２００億円 １０月４日 プレマーケティング方式 福井県 １０年 ２００億円 １０月４日 プレマーケティング方式 山梨県 １０年 ２００億円 １０月４日 プレマーケティング方式 熊本県 １０年 １００億円 １０月４日 プレマーケティング方式 大分県 １０年 １００億円 １０月４日 プレマーケティング方式 相模原市 １０年 １００億円 １０月４日 プレマーケティング方式 福岡市 １０年 １００億円 １０月４日 プレマーケティング方式 超長期 １００億円程度 下半期発行 大和 みずほ 愛知県 ５年 ２００億円 １０月４日 入札方式 １０年 ２００億円 １０月１１日 プレマーケティング方式 中期 下半期 三菱UFJMS 東海東京 みずほ ２０年 １００億円程度 下半期 三菱UFJMS SMBC日興 ＧＳ （２０１３年度、年限未定のフレックス枠） 残額１００億円 広島市 ５年 １００億円 １０月４日 プレマーケティング方式 神奈川県 １０年 ２００億円 １０月９日 プレマーケティング方式 （２０１３年度２０年債） ２０年 第４四半期発行 SMBC日興 MｽﾀﾝﾚｰMUFG 残額２００億円程度 鹿児島県 ５年 １００億円 １０月９日 プレマーケティング方式 ＃川崎市 ５年 ７０億円 １０月１０日 プレマーケティング方式 ３０年 １００億円 Ｔ４０＋１７ １０月４日 大和 ＧＳ 三菱UFJMS （２０１３年度超長期債） ３００億円（各１００億円） 大和（通年事務） SMBC日興 ＧＳ みずほ 三菱UFJMS （共同グループ） 北海道 １０年 ２００億円 １０月１１日 プレマーケティング方式 （２０１３年度フレックス枠） 残額１５０億円 三菱UFJMS（通年事務） 大和 みずほ（通年共同） 東京都 １０年 ６００億円 １０月１１日 三菱UFJMS メリル （指名幹事）融合方式 １０年 三菱UFJMS メリル （第３四半期、指名幹事） 名古屋市 ３０年 下期 SMBC日興 三菱UFJMS （フレックス枠活用） 残額１３０億円 ＃京都市 ２０年 １００億円 下期発行 大和 ＧＳ 三菱UFJMS 超長期債枠活用 １０年 １００億円 Ｔ３３０＋４．５ １０月４日 大和 東海東京 野村 フレックス枠活用 （２０１３年度、フレックス枠） 残額２００億円 大和 東海東京 野村 福岡県 １０年 ２００億円 １０月１０日 みずほ 野村（幹事） １０月２５日発行 引受金融機関：SMBC日興 SMBCフレンド ＧＳ シティＧ 大和 東海東京 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ 福岡銀 三菱UFJMS メリル （２０１３年度超長期債） 野村（総合事務） 残額２００億円 ＧＳ 大和 みずほ 三菱UFJMS（総合共同） （期間未定のフレックス枠） 残額５０億円 大阪市 （２０１３年度下半期５年債） ５年 １００億円程度 １１月１３日 野村 ＳＭＢＣ日興 岡三 １１月２２日発行 ５年 ２０１４年１月発行 野村 ＳＭＢＣ日興 岡三 （２０１３年度下半期１０年債） １０年 １００億円程度 １１月１３日 三菱UFJMS 大和 東海東京 １１月２２日発行 １０年 ２０１４年１月発行 三菱UFJMS 大和 東海東京 （２０１３年度超長期債） ５０億円程度 大和（通年） ＧＳ 東海東京 野村 （共同候補） 堺市 ２０年 下半期発行 みずほ 野村 三菱UFJMS 札幌市 （２０１３年度超長期債） 残額１５０億円程度 三菱UFJMS（通年事務） 横浜市 １０年 最速１０月 野村 SMBC日興 ＧＳ （２０１３年度下半期１０年債） 野村 SMBC日興 ＧＳ 下半期合計５００億円程度 （２０１３年度下半期超長期債） みずほ ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ メリル 下半期１００億円程度 （２０１３年度下半期中期債） ５年 ３００億円程度 １０月発行 三菱UFJMS 大和 みずほ しんきん ５年を基本 １０─１２月に発行 三菱UFJMS 大和 みずほ 下半期７００億円程度 しんきん （２０１３年度、年限未定のフレックス枠） 残額１５０億円 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■公社債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 年限 発行額 レンジ（ｂｐ） 起債予定日 主幹事／起債方式 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 大阪府住宅供給公社 ３年 ５０億円程度 １０月上旬 みずほ 三菱UFJMS ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■投資法人債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 年限 発行額 レンジ（ｂｐ） 起債予定日 主幹事／起債方式 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■円建て外債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 年限 発行額 レンジ（ｂｐ） 起債予定日 主幹事／起債方式 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ＃フランス相互信用連合銀行 ２年（固定） 最速１０月１１日 大和 みずほ 野村 ３年（固定） 最速１０月１１日 大和 みずほ 野村 ５年（固定） 最速１０月１１日 大和 みずほ 野村 ２年（変動） 最速１０月１１日 大和 みずほ 野村 ３年（変動） 最速１０月１１日 大和 みずほ 野村 ５年（変動） 最速１０月１１日 大和 みずほ 野村 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■政府保証債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 年限 発行額 レンジ（ｂｐ） 起債予定日 主幹事／起債方式 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 高速道路機構 ２０年 ３００億円 １０月 入札方式 ＃地方公共団体金融機構 ６年 ７００億円 １０月１１日 入札方式 （２０１３年度下半期発行予定額） １０年 ３３００億円 ８年 １３００億円 ６年 １４００億円 総額６０００億円 ＃預金保険機構 ４年 １０００億円 １０月９日 入札方式 １０月２１日発行 原子力損害賠償支援機構 ２年 １５００億円 １０月２５日 入札方式 １１月６日発行 ４年 １５００億円 １１月１２日 入札方式 １１月１９日発行 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ─ＢＯＮＤ Ｍａｒｋｅｔ／プログラム上場■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 発行額 発行期間 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 野村バンクインターナショナル １００億ドル ２０１３年７月２７日─２０１４年７月２６日 野村ヨーロッパファイナンス ３００億ドル ２０１３年７月２７日─２０１４年７月２６日 ＩＣＩＣＩバンク ５００億円 ２０１３年６月１８日─２０１４年６月１７日 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞなど ＳＫテレコム ７００億円 ２０１２年１０月５日─２０１３年９月２７日 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞなど ＩＮＧ銀行 ４０００億円 ２０１３年３月３０日─２０１４年３月２９日 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞなど ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ─ＢＯＮＤ Ｍａｒｋｅｔ■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 年限 発行額 レンジ（ｂｐ） 起債予定日 主幹事／起債方式 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■海外ＳＢ■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 年限 発行額 通貨 起債予定日 主幹事／起債方式 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■ＡＢＳ■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 年限 発行額 レンジ（ｂｐ） 起債予定日 主幹事／起債方式 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 住宅金融支援機構 第７８回： ３５年 １０月１６日公表 １０月下旬 大和 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ 三菱UFJMS １１月上旬発行 第７９回： ３５年 １１月下旬 １２月上旬発行 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■社債発行登録 企業（別表）■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 企業名／リックコード 登録額 効力発生期間 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ＃丸井グループ １０００億円 ２０１３年１０月１１日─２０１５年１０月１０日 ＃日本郵船 １０００億円 ２０１３年１０月１１日─２０１５年１０月１０日 ＃東急不動産 １０００億円 ２０１３年１０月１１日─２０１５年１０月１０日 ＃北海道ガス ３００億円 ２０１３年１０月１１日─２０１５年１０月１０日 琉球銀行 ２００億円 ２０１３年１０月 ９日─２０１５年１０月 ８日 東レ １０００億円 ２０１３年１０月 ８日─２０１５年１０月 ７日 ソフトバンク ５０００億円 ２０１３年１０月 ８日─２０１５年１０月 ７日 センコー １５０億円 ２０１３年１０月 ５日─２０１５年１０月 ４日 富士通 ３０００億円 ２０１３年１０月 ５日─２０１５年１０月 ４日 アクティビア・プロパティーズ投資法人 １０００億円 ２０１３年１０月 ４日─２０１５年１０月 ３日 横浜ゴム ３００億円 ２０１３年１０月 ４日─２０１５年１０月 ３日 トヨタ紡織 ５００億円 ２０１３年１０月 ４日─２０１５年１０月 ３日 ユナイテッド・アーバン投資法人 ２０００億円 ２０１３年１０月 ３日─２０１５年１０月 ２日 グローバル・ワン不動産投資法人 １０００億円 ２０１３年１０月 ７日─２０１５年１０月 ６日 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――