米金融・債券市場＝国債価格が上昇、予想下回る雇用関連統計などで

[ニューヨーク 2日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2005GMT) 98*19.50(+0*08.00)=3.7022% 前営業日終盤 98*11.50(‐0*13.50)=3.7162% 10年債 (2005GMT) 98*30.50(+0*08.00)=2.6209% 前営業日終盤 98*22.50(‐0*09.50)=2.6500% 5年債 (2005GMT) 99*30.50(+0*06.75)=1.3847% 前営業日終盤 99*23.75(‐0*06.75)=1.4287% 2年債 (2005GMT) 99*27.50(+0*00.75)=0.3209% 前営業日終盤 99*26.75(‐0*00.75)=0.3326% 2日の米金融・債券市場では、国債価格が上昇。前日から始まった政府機関の一部閉 鎖が長引くのではないかとの懸念がくすぶるなか、予想を下回る雇用関連統計を受け、米 連邦準備理事会(FRB)が当面、量的緩和の縮小に踏み切らないとの見方が広がった。 Tボンド先物12月限 は9/32高の133─09/32。 Tノート先物12月限 は8.50/32高の126─12.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.50 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 14.00 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 15.75 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 15.50 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -3.50 (-0.25)