UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格が上昇、予想下回る雇用関連統計などで

(内容を追加しました) [ニューヨーク 2日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 98*19.50(+0*08.00)=3.7022% 前営業日終盤 98*11.50(‐0*13.50)=3.7162% 10年債 (2105GMT) 98*31.00(+0*08.50)=2.6191% 前営業日終盤 98*22.50(‐0*09.50)=2.6500% 5年債 (2105GMT) 99*31.25(+0*07.50)=1.3799% 前営業日終盤 99*23.75(‐0*06.75)=1.4287% 2年債 (2105GMT) 99*27.50(+0*00.75)=0.3209% 前営業日終盤 99*26.75(‐0*00.75)=0.3326% 2日の米金融・債券市場では、国債価格が上昇。前日から始まった政府機関の一部閉 鎖が長引くのではないかとの懸念がくすぶるなか、予想を下回る雇用関連統計を受け、米 連邦準備理事会(FRB)が当面、量的緩和の縮小に踏み切らないとの見方が広がった。 また、今月中旬にも期限を迎えるとみられる債務上限の引き上げをめぐる問題も引き 続き不安材料となった。 RBCグローバル・アセット・マネジメント(ミネアポリス)のバイスプレジデント 、スザンナ・ギボンズ氏は「政府機関の閉鎖はコース料理に例えれば前菜にすぎない。こ れからメインディッシュの債務上限問題がやってくる」とした上で、こうした状況が安全 資産買いの背景になっていると説明した。 指標10年国債 は9/32高。利回りは2.62%と前日の2.65% から低下した。 こうしたなか、米1年物クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)は2011年 以来の高水準となった。 政府機関の閉鎖による経済への影響について、エコノミストらは1週間ごとに0.1 %ポイントの成長下押しにつながるとみているが、ドイツ銀行では、政府機関が2週間以 内に再開されなければ、週ごとの成長下押しの度合いは0.2%ポイントに拡大する恐れ があるとの試算を示している。 企業向け給与計算サービスのオートマチック・データ・プロセッシング(ADP)子 会社などが2日発表した9月の全米雇用報告によると、民間部門雇用者数は16万600 0人の伸びとなり、ロイターがまとめた市場予想の18万人増を下回った。また8月分は 当初の17万6000人増から15万9000人増に下方修正された。市場関係者による と、8月分の下方修正が材料となり、10年利回りは一時2.6%を下回った。 Tボンド先物12月限 は9/32高の133─09/32。 Tノート先物12月限 は8.50/32高の126─12.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.50 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 14.50 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 15.75 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 16.25 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -2.50 (+0.75)