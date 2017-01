〔アングル〕米財政協議、共和党の伝統的支持基盤・大企業は蚊帳の外に

[2日 ロイター] - 米国の財政協議をめぐり、伝統的に共和党の強力な支持基盤となっている大企業が蚊帳の外に置かれている。協議における妥協に反対している保守派グループに影響力で圧倒されている格好だ。

政府機関の一部閉鎖が3日目に突入しようとする中、企業トップや米国商工会議所といった団体は債務上限問題をめぐる行き詰まりに伴う経済的な影響を懸念しているものの、下院の共和党指導部を動かすには至っていない。

一方、「クラブ・フォー・グロース」や「ヘリテージ・アクション」といった保守系団体は、特に「ティーパーティー(茶会)」系の議員の影響力が拡大する中、勢力が伸長している。

米国商工会議所のチーフロビイストは、下院共和党の16議員が現在、商工会議所の要望に「聞く耳を持っていない」と話す。

米国商工会議所のブルース・ジョステン執行副会頭は、これらの議員は党指導部の話も聞かず、全国的な世論も気にしていない、と指摘。「彼らは地元から言われていること以外、誰の指図も受けないだろう」と述べた。

米国商工会議所は9月30日、議員らに対し、社会保障関係予算を削減する一方、政府予算を手当てし、債務上限を引き上げるよう求める書簡を送付。だが、財政協議をめぐる議会の対立は続いている。

<保守系団体の支援が浸透>

ヘリテージ・アクションは、保守系シンクタンク「ヘリテージ財団」の政治部門。同財団の所長は現在、茶会系の元共和党上院議員、ジム・デミント氏が務めている。

一方、元共和党議員のクリス・ショコラ氏率いるクラブ・フォー・グロースは、財政問題をめぐり保守的な共和党議員のキャンペーンに資金を提供している。

両団体のリーダーらはともに、共和党が伝統的な企業の関心事から距離を置いていると認める。

ショコラ氏はロイターに対し、「(下院共和党の)性質は変わった。それはわれわれが支持している一部候補者への支援とも関係があると考えている」と指摘。一方で「われわれの目標は(政治を)妨害することではなく、(政治家の)応援団になることだ」と述べた。

ヘリテージ・アクションの広報担当者、ダン・ホラー氏は、同団体が共和党指導部と頻繁に協議していると明らかにした上で、共和党が大企業の関心事から距離を置いていることは、議員が地元選挙区の有権者に、より配慮していることを示しているとの認識を示した。

ホラー氏は「自由な市場や小さな政府を支持するからといって必ずしも大企業寄りになるということを意味しないとの認識が共和党に生まれた」と述べた。

( Gabriel Debenedetti記者 James B. Kelleher記者 執筆協力 Jason Lange and Jeff Mason in Washington and Patricia Kranz in New York;翻訳 川上健一;編集 宮崎亜巳)