UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格が小幅高、米債務上限めぐる交渉を注視

(内容を追加しました) [ニューヨーク 3日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 98*17.50(‐0*02.00)=3.7057% 前営業日終盤 98*19.50(+0*08.00)=3.7022% 10年債 (2105GMT) 99*03.00(+0*04.00)=2.6046% 前営業日終盤 98*31.00(+0*08.50)=2.6191% 5年債 (2105GMT) 100*02.75(+0*03.50)=1.3571% 前営業日終盤 99*31.25(+0*07.50)=1.3799% 2年債 (2105GMT) 99*28.00(+0*00.50)=0.3131% 前営業日終盤 99*27.50(+0*00.75)=0.3209% 3日の米金融・債券市場では、国債価格が小幅高。米債務上限の引き上げをめぐる交 渉の行方を見守る展開となった。 長期債利回りは小幅な動きにとどまる一方、1カ月物短期証券(Tビル)利回りが前 年11月以来の水準に上昇したほか、米国債のクレジット・デフォルト・スワップ(CD S)も上昇するなど、債務上限問題をめぐる懸念は確実に表れ始めている。 米国が実際にデフォルト(債務不履行)に陥る可能性は依然低いとみられているもの の、市場は徐々に神経質になりつつあるという。 1年物Tビルの利回りは上昇、債務上限の引き上げで揺れた2011年7月以来の水 準をつけた。 指標10年国債 は3/32高。利回りは2.61%と前日の2.63% から低下した。 ベイナー米下院議長の報道官は3日、議長は米国債がデフォルト(債務不履行)に陥 ることはないとの立場を常に示してきたと述べた。ただ、付帯条件なしで債務上限引き上 げ法案を下院で可決するには票が足りないとも述べてきたとした。 これより先、米紙ニューヨーク・タイムズは、ベイナー議長がデフォルト阻止に向け 民主党の協力も得て上限引き上げ法案を通過させる用意があることを共和党議員に伝えた と報じた。報道を受け、利回りは一時的に上昇する場面も見られた。 米労働省は4日に予定していた9月の米雇用統計の発表を政府機関の閉鎖により延期 すると明らかにした。発表の日程は決まっていない。 Tボンド先物12月限 は5/32高の133─14/32。 Tノート先物12月限 は6/32高の126─18.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 15.00 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 16.00 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 16.25 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -2.50 (-0.25)