[ニューヨーク 3日 ロイター] - 米連邦準備理事会(FRB)が発表した週間 マネーサプライは以下の通り。 9月23日までの1週間(単位10億ドル) M2=10,831.8(前週比+38.1) M2・4週間移動平均=10,801.3 (前週10,787.8) 自由準備を含めたマネーサプライ統計の詳細は以下でご覧ください。 here here here