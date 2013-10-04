ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

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欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。

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Saturday, 05 October, 2013 0130 米：ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁、「人的資源への投資」について講演（メリーランド州ボルチモア） - 0245 米：コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁が講演（ミネソタ州ブルーミントン） - Sunday, 06 October, 2013 All Day 豪：夏時間入り - Monday, 07 October, 2013 Time Unknown 中国：第３・四半期外貨準備 - ７日から１４日の間に発表予定 Time Unknown ＡＰＥＣ首脳会議（バリ） - All Day 中国：国慶節 - 1400 日本：８月景気動向指数ＣＩ速報値（内閣府） - 1400 日本：１０月日銀金融経済月報 - Tuesday, 08 October, 2013 Time Unknown 日本：日銀ドル供給オペ - Time Unknown インドネシア：中銀金融政策決定会合 - Time Unknown 中国：９月マネーサプライＭ２ 、人民元建て新規融資 （中国人民銀行） - ８日から１５日の間に発表予定 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown ＩＭＦ世界経済見通し - Time Unknown ＩＭＦセミナー「新興国市場」 - 篠原ＩＭＦ副専務理事が講演予定 All Day 海外主要企業決算発表予定 - 08 Oct AMC Q3 2013 Alcoa Inc. 08 Oct AMC Q3 2013 Yum! Brands, Inc. 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0030 米:財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0400 米：８月消費者信用残高（ＦＲＢ） - 0850 日本：8月経常収支（財務省） - 0850 日本；対外及び対内証券売買契約等の状況（9月中指定報告機関ベース）（財務省） - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） - 1030 日本：１０年物価連動国債の入札発行（財務省） - 1045 中国：９月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） - 1245 日本：１０年物価連動国債の入札結果（財務省） - 1330 日本：８月全国企業倒産（商工リサーチ） - 1400 日本：9月景気ウォッチャー調査（内閣府） - 1500 独：８月貿易収支（連邦統計庁） - 1515 日本：１０年物価連動国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） - 1545 仏：８月貿易収支（税関） - 1900 独：８月鉱工業受注（経済技術省） - 2030 米：９月中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） - 2045 米:週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2130 米：８月貿易収支（商務省） - 発表延期の可能性 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 09 October, 2013 Time Unknown 英：中銀金融政策委員会 - （１０日まで） Time Unknown 韓国：ハングルの日 - 休場 Time Unknown ＩＭＦセミナー「非伝統的金融政策と他国への影響」（ワシントン） - リプトンＩＭＦ筆頭副専務理事、エバンズ米シカゴ地区連銀総裁、日銀の門間一夫理事が講演予定 Time Unknown ＩＭＦ「国際金融安定性報告書」（ワシントン） - All Day 海外主要企業決算発表予定 - 09 Oct Q4 2013 Costco Wholesale Corp. 0030 米:財務省４週間物ＴＢ入札 - 0125 米：ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁が経済と金融政策について講演（ペンシルベニア州ピッツバーグ） - 0130 米：プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が講演（ペンシルベニア州ジョンズタウン） - 0200 米：財務省３年債入札 - 0850 日本：日銀金融政策決定会合議事要旨（９月４・５日分） - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） - 1030 日本：中曽日銀副総裁が松江市で講演 - 1030 日本：５年利付国債（10年債）の発行予定額等（財務省） - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） - 1330 日本：中曽日銀副総裁が松江市で会見 - 1500 日本：９月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） - 1730 英：８月鉱工業生産（国立統計局） - 1730 英：８月製造業生産（国立統計局） - 1730 英：８月貿易収支（国立統計局） - 1900 独：８月鉱工業生産（経済技術省） - 2000 米:住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2300 米：８月卸売在庫（商務省） - 発表延期の可能性 2300 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁がパネルディスカッションに参加（ワシントン） - Thursday, 10 October, 2013 Time Unknown 米：９月チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） - Time Unknown 伊：短期債入札 - Time Unknown ブラジル：政策金利発表 - （現地時間９日発表） Time Unknown 韓国：中銀金融政策決定会合 - Time Unknown 台湾：国慶節 - 休場 Time Unknown ユーロ圏：ドラギＥＣＢ総裁がエコノミッククラブで講演（ニューヨーク） - Time Unknown ＩＭＦセミナー「世界経済」（ワシントン） - ラガルドＩＭＦ専務理事、ラジャン・インド中銀総裁、ダイセルブルーム・オランダ財務相などが講演予定 Time Unknown 米：タルーロＦＲＢ理事が講演（ワシントン） - All Day Ｇ２０財務相・中央銀行総裁会議（ワシントン、１１日まで） - All Day 海外主要企業決算発表予定 - 10 Oct AMC Q4 2013 Micron Technology, Inc. 0200 米：財務省１０年債入札 - 0300 米：９月１７─１８日のＦＯＭＣ議事録発表 - 0700 ユーロ圏：ドラギＥＣＢ総裁が講演（米ケンブリッジ） - 0850 日本：８月機械受注（内閣府） - （予測中央値：前月比2.0％） 0850 日本：８月第３次産業活動指数（経済産業省） - 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次指定報告機関ベース）（財務省） - 0930 豪：９月雇用統計（連邦統計局） - 1000 日本：８月ビール系飲料課税出荷数量 - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） - 1030 日本：３０年利付国債の入札発行（財務省） - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） - 1245 日本：３０年利付国債の入札結果 - 1400 日本：９月消費動向調査（内閣府） - 1500 独：８月輸入物価（連邦統計庁） - １０日から１５日の間に発表予定 1500 日本：１０月フォーキャスト調査 - 1515 日本：３０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 - 1545 仏：８月鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） - 2000 英：中銀金融政策委員会（金利発表） - 2130 米：９月輸出入物価（労働省） - 発表延期の可能性 2130 米:新規失業保険申請件数（労働省） - 2245 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁が会合であいさつ（セントルイス） - Friday, 11 October, 2013 Time Unknown 伊：中長期債入札 - Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day Ｇ２０財務相・中央銀行総裁会議（ワシントン、最終日） - All Day ＩＭＦ・世銀年次総会（ワシントン、１３日まで） - All Day 海外主要企業決算発表予定 - 11 Oct BMO Q3 2013 JPMorgan Chase & Co. 11 Oct 12:00 Q3 2013 Wells Fargo 0000 米：財務省５２週間物ＴＢ入札条件 - 0000 米:財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0200 米：財務省３０年債入札 - 0300 米：９月財政収支（財務省） - 発表延期の可能性 0330 米：ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が財界人らの昼食会で講演（アイダホ州ボイジー） - 0730 米：ジョージ・カンザス地区連銀総裁があいさつ（オクラホマ州オクラホマシティ） - 1030 日本；流動性供給入札の発行予定額等（財務省） - 1500 独：９月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） - 1530 日本：９月投信概況 - 2130 米：９月卸売物価指数（労働省） - 発表延期の可能性 2130 米：９月小売売上高（商務省） - 発表延期の可能性 2255 米：１０月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 - 2300 米：８月企業在庫（商務省） - 発表延期の可能性 Saturday, 12 October, 2013 All Day ＩＭＦ・世銀年次総会（ワシントン、１３日まで） - 1100 中国：９月貿易統計 - Sunday, 13 October, 2013 All Day ＩＭＦ・世銀年次総会（ワシントン、最終日） - All Day 米・インド：経済金融パートナーシップ（ワシントン） - ルー米財務長官、バーナンキ米ＦＲＢ議長、チダムバラム・インド財務相、ラジャン・インド中銀総裁が出席 Monday, 14 October, 2013 Time Unknown 中国：９月対中国海外直接投資 （商務省） - １４日から１９日の間に発表予定 All Day 米：コロンブスデー - 株式市場は取引あり、債券市場は休場 All Day 香港：重陽節 - 休場 1030 中国：９月ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） - 1800 ユーロ圏：８月鉱工業生産（統計局） - Tuesday, 15 October, 2013 Time Unknown スペイン６カ月・１２カ月物国債入札 - Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day シンガポール：ハリラヤハジ - 休場 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0030 米:財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0930 豪：中銀理事会議事録 - 1330 日本：8月鉱工業生産確報（経産省）） - 1545 仏：９月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） - 1730 英：９月消費者物価指数（国立統計局） - 1730 英：９月生産者物価指数（国立統計局） - 1800 独：１０月景気期待指数（ＺＥＷ） - 2045 米:週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2130 米：１０月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） - 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 16 October, 2013 Time Unknown ポルトガル国債入札 - Time Unknown タイ中銀金融政策決定会合 - 0030 米:財務省４週間物ＴＢ入札 - 1300 日本：９月首都圏マンション市場動向（不動産経済研究所） - 1730 英：６─８月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） - 1800 ユーロ圏：８月貿易収支（統計局） - 1800 ユーロ圏：９月消費者物価指数改定値（統計局） - 2000 米:住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2130 米：９月消費者物価指数（労働省） - 2200 米：８月対米証券投資（財務省） - 2300 米:１0月住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） - Thursday, 17 October, 2013 Time Unknown 米：フィッシャー米ダラス地区連銀総裁がエコノミッククラブで講演（ニューヨーク） - Time Unknown ＥＣＢ理事会（金利発表なし） - Time Unknown スペイン国債入札 - 0030 米：財務省４週間物・５２週間物ＴＢ入札 - 0300 米地区連銀経済報告 - 0830 日本：10月ロイター短観 - 1700 ユーロ圏：８月経常収支（ＥＣＢ） - 1730 英：９月小売売上高（国立統計局） - 2130 米：９月米住宅着工件数（商務省） - 2130 米:新規失業保険申請件数（労働省） - 2215 米：９月鉱工業生産（ＦＲＢ） - 2300 米：１０月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 - Friday, 18 October, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0000 米：財務省インフレ指数連動３０年債入札条件 - 0000 米:財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0145 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が経済情勢と金融政策について講演（ウィスコンシン州マディソン） - 0245 米：ジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁が米経済について講演（オクラホマ州オクラホマシテイ） - 0345 米：コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀が講演（モンタナ州ビュート） - 0700 日本：10月ロイター企業調査 - 1100 中国:第３・四半期ＧＤＰ（国家統計局） - 1100 中国：９月鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） - 1500 日本：岩田日銀副総裁講演（中央大多摩キャンパス） - 1500 独：９月卸売物価指数（連邦統計庁） （─２２日） - 2300 米：９月米景気先行指数（コンファレンス・ボード） - Saturday, 19 October, 2013 0300 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が経済情勢と金融政策について講演（シカゴ） - Monday, 21 October, 2013 Time Unknown 日本：９月外国投信概況 - 1400 日本：８月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） - 1500 独：9月独生産者物価指数（連邦統計庁） - 2130 米：９月シカゴ連銀全米活動指数 - 2300 米：９月中古住宅販売（全米リアルター協会） - Tuesday, 22 October, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0030 米:財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 1100 中国：９月新築住宅価格 - 2045 米:週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 23 October, 2013 All Day タイ［チュラロンコーン大王祭］ - 休場 0030 米:財務省４週間物ＴＢ入札 - 0930 豪：第３・四半期ＣＰＩ（連邦統計局） - 1730 英：１０月の金融政策委員会の議事録 - 2000 米:住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2200 米：８月住宅価格指数（連邦住宅金融局） - 2300 カナダ中銀、政策金利 - Thursday, 24 October, 2013 1658 ユーロ圏：１０月総合ＰＭＩ速報値 - 1658 ユーロ圏：１０月製造業ＰＭＩ速報値 - 1658 ユーロ圏：１０月サービス部門ＰＭＩ速報値 - 2130 米:新規失業保険申請件数（労働省） - 2158 米：１０月製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） - 2300 米：９月新築１戸建て住宅販売（商務省） - Friday, 25 October, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 米：９月米住宅着工許可件数改定値（商務省） - 0000 米:財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0000 米:財務省２・５・７年債入札条件 - 0200 米：財務省インフレ指数連動３０年債入札 - 1700 独：１０月ＩＦＯ業況指数 - 1700 ユーロ圏：９月Ｍ3（ＥＣＢ） - 1730 英：第３・四半期ＧＤＰ速報値（国立統計局） - 2130 米：９月米耐久財受注（商務省） - 2255 米：10月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 - Sunday, 27 October, 2013 All Day 欧州、冬時間に移行 - Tuesday, 29 October, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0030 米:財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0850 日本：9月商業販売統計経産省） - 1020 ＩＭＦの日本担当課長が講演「アベノミクスの進ちょく状況─ＩＭＦの評価」 - 1035 古沢財務官がＩＭＦ主催のセミナーに出席 - 2045 米:週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 30 October, 2013 Time Unknown 日本：国際投資戦略１０月調査 - 0030 米:財務省４週間物ＴＢ入札 - 0850 日本：9月鉱工業生産速報（経産省）） - 2000 米:住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - Thursday, 31 October, 2013 1400 日本：9月住宅着工戸数（国交省） - 2130 米:新規失業保険申請件数（労働省） -