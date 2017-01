再送-7日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) [東京 4日 ロイター] - *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 *米政府が発表する指標の一部は、政府機関閉鎖に伴い発表されない場合があります。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 08:50 9月末の外貨準備高(財務省) 13:00 9月携帯電話契約数 14:00 8月景気動向指数CI速報値(内閣府) 14:00 10月日銀金融経済月報 15:00 ファミリーマート 3―8月期決算 15:00 イオン 3―8月期決算 16:00 財政制度等審議会財政制度分科会 18:00 古川財務副大臣会見 ●海外指標など (日本時間はGMT+9時間) Friday, 04 October, 2013 Time Unknown (発表延期)米:8月建設支出(商務省) - Time Unknown (発表延期)米:8月耐久財受注改定値(商務省) - Time Unknown (発表延期)米:8月製造業新規受注(商務省) - Time Unknown (発表延期)米:9月雇用統計(労働省) - All Day 中国:国慶節 - 休場 0600 独:8月生産者物価指数(連邦統計庁) - 0900 ユーロ圏:8月生産者物価指数(統計局) - 1230 米:フィッシャー・ダラス地区連銀総裁、経済について講演(アーカンソー州リトルロッ ク) - 1315 米:ダドリー・ニューヨーク連銀総裁が会合であいさつ(ニューヨーク) - 1330 米:スタインFRB理事が講演(ニューヨーク) - 1630 米:ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁、「人的資源への投資」について講演(メリー ランド州ボルチモア) - 1745 米:コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁が講演(ミネソタ州ブルーミントン) - Sunday, 06 October, 2013 All Day 豪:夏時間入り - Monday, 07 October, 2013 Time Unknown 中国:第3・四半期外貨準備 - 7日から14日の間に発表予定 Time Unknown APEC首脳会議(バリ) - All Day 中国:国慶節 - 1500 米:財務省4週間物TB入札条件 - 1530 米:財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札 - 1900 米:8月消費者信用残高(FRB) -