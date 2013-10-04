再送-7日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ［東京 ４日 ロイター］ - ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ＊米政府が発表する指標の一部は、政府機関閉鎖に伴い発表されない場合があります。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 ０８：５０ ９月末の外貨準備高（財務省） １３：００ ９月携帯電話契約数 １４：００ ８月景気動向指数ＣＩ速報値（内閣府） １４：００ １０月日銀金融経済月報 １５：００ ファミリーマート ３―８月期決算 １５：００ イオン ３―８月期決算 １６：００ 財政制度等審議会財政制度分科会 １８：００ 古川財務副大臣会見 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴ＋９時間） Friday, 04 October, 2013 Time Unknown （発表延期）米：８月建設支出（商務省） - Time Unknown （発表延期）米：８月耐久財受注改定値（商務省） - Time Unknown （発表延期）米：８月製造業新規受注（商務省） - Time Unknown （発表延期）米：９月雇用統計（労働省） - All Day 中国：国慶節 - 休場 0600 独：８月生産者物価指数（連邦統計庁） - 0900 ユーロ圏：８月生産者物価指数（統計局） - 1230 米：フィッシャー・ダラス地区連銀総裁、経済について講演（アーカンソー州リトルロッ ク） - 1315 米：ダドリー・ニューヨーク連銀総裁が会合であいさつ（ニューヨーク） - 1330 米：スタインＦＲＢ理事が講演（ニューヨーク） - 1630 米：ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁、「人的資源への投資」について講演（メリー ランド州ボルチモア） - 1745 米：コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁が講演（ミネソタ州ブルーミントン） - Sunday, 06 October, 2013 All Day 豪：夏時間入り - Monday, 07 October, 2013 Time Unknown 中国：第３・四半期外貨準備 - ７日から１４日の間に発表予定 Time Unknown ＡＰＥＣ首脳会議（バリ） - All Day 中国：国慶節 - 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 1530 米:財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 1900 米：８月消費者信用残高（ＦＲＢ） -