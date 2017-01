米金融・債券市場＝Ｔビル利回り上昇、デフォルト懸念で

[ニューヨーク 4日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 98*10.00(‐0*07.50)=3.7189% 前営業日終盤 98*17.50(‐0*02.00)=3.7057% 10年債 (2105GMT) 98*24.00(‐0*11.00)=2.6447% 前営業日終盤 99*03.00(+0*04.00)=2.6046% 5年債 (2105GMT) 99*26.50(‐0*08.25)=1.4108% 前営業日終盤 100*02.75(+0*03.50)=1.3571% 2年債 (2105GMT) 99*26.75(‐0*01.25)=0.3332% 前営業日終盤 99*28.00(+0*00.50)=0.3131% 4日の米金融・債券市場では、1カ月物短期証券(Tビル)利回りが約10カ月ぶり の水準付近で推移した。政府機関の一部閉鎖が4日目となる中、与野党双方に歩み寄りの 兆しが見られないまま週末を迎える格好となり、米国債のデフォルト(債務不履行)リス クへの懸念が高まった。 短期債の支払いに遅れが生じるとの懸念がより広範囲のTビルに広がり、11月前半 に償還を迎えるTビルの利回りは0.1%と、前日終盤から4ベーシスポイント(bp) 上昇、前週末比では8bp上昇した。 プリンシパル・グローバル・インベスターズの債券運用担当者兼金利ストラテジスト 、バイロン・カーソン氏は「11月償還のTビルが若干圧力にさらされていることは、市 場の懸念がやや高まっていることを示唆している」と述べた。 債務水準が法定上限に達するとみられている10月17日には850億ドルのTビル が償還を迎える。同日償還のTビル の利回りは前日終盤から1bp上昇し、 0.12%となった。前週末比では8bp上昇。 カーソン氏は「短期ゾーンのTビルがかなり大きな影響を受けている」と語った。 議会で債務上限引き上げに向けた進展が見られない中、米国債の保証コストも今週1 週間で2倍近く上昇し、前回債務上限の引き上げ問題で揺れた2011年7月の水準に迫 っている。 米国債のクレジット・デフォルト・スワップ(CDS)は1年物の価格が5年物を1 5bp上回り、格差は2011年7月以来の幅に拡大、目先のリスクをめぐる懸念が強い ことが浮き彫りになった。 政府機関閉鎖や債務上限引き上げ期限の接近でTビルが圧力にさらされる一方、長期 国債は小幅なレンジで推移しており、投資家がデフォルト回避に望みをかけていることを 示唆している。 指標10年債 は13/32安、利回りは2.650%と、前日終盤から 4bp上昇した。 米財務省は7日からの週に総額640億ドルの国債と少なくとも650億ドルのTビ ルを発行する。債務上限引き上げで合意の兆しが出ない限り、Tビル入札の見通しは不透 明だ。 一方、国債入札について前出のカーソン氏は、10年債と30年債に関しては大きな 影響は予想されないと指摘した。ただ、与野党間の対立が深まれば3年債入札は1、2b p程度の影響が出る可能性があるとの見方を示した。 Tボンド先物12月限 は15/32安の132─31/32。 Tノート先物12月限 は12.50/32安の126─06/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.00 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 14.75 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 15.75 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 16.25 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -2.50 (unch)