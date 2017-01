〔今週の主要材料〕海外市場

* 米政府が発表する指標の一部は、政府機関閉鎖に伴い発表されない場合があります 。 [東京 7日 ロイター] - *日本時間はGMT(グリニッジ標準時)プラス9時間 *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【10月7日―11日の海外経済指標】 予想 前回 Monday, 07 October, 2013 Time Unknown (発表延期)米:8月建設支出(商務省) - (前月比、%) 0.4 0.6 Time Unknown (発表延期)米:8月耐久財受注改定値(商務省) - (耐久財受注/前月比、%) N/A 0.1 (速報値) Time Unknown (発表延期)米:8月製造業新規受注(商務省) - (前月比、%) 0.3 -2.4 Time Unknown (発表延期)米:9月雇用統計(労働省) - (非農業部門雇用者数増減、1000人) 180 169 (民間部門雇用者数増減、1000人) 180 152 (失業率、%) 7.3 7.3 Time Unknown 中国:第3・四半期外貨準備 - 7日から14日の間に発表予定 1900 米:8月消費者信用残高(FRB) - (前月比増、10億ドル) 12 10.44 Tuesday, 08 October, 2013 Time Unknown 中国:9月新規融資(中国人民銀行) (10億元) N/A 711.3 9月新規融資伸び率(中国人民銀行) (前年比、%) N/A 14.1 9月M2伸び率(中国人民銀行) (前年比、%) N/A 14.7 8日から15日の間に発表予定 0145 中国:9月サービス部門PMI(HSBC) - 0600 独:8月貿易収支(連邦統計庁) - (億ユーロ) 151 145 0645 仏:8月貿易収支(税関) - (10億ユーロ) N/A -5.1 1000 独:8月鉱工業受注(経済技術省) - (前月比、%) 1.2 -2.7 1130 米:9月中小企業楽観度指数(NFIB) - (指数) N/A 94.0 1145 米:週間チェーンストア売上高(ICSC/ゴールドマン) - 1230 米:8月貿易収支(商務省) - 発表延期の可能性 (10億ドル) -39.5 -39.2 1255 米:週間レッドブック大規模小売店売上高(インスティネット・リサーチ) - Wednesday, 09 October, 2013 0830 英:8月鉱工業生産(国立統計局) - (前月比、%) 0.4 0.0 (前年比、%) -0.6 -1.6 0830 英:8月製造業生産(国立統計局) - (前月比、%) 0.4 0.2 (前年比、%) 1.0 -0.7 0830 英:8月貿易収支(国立統計局) - (10億ポンド) -9.00 -9.853 1000 独:8月鉱工業生産(経済技術省) - (前月比、%) 1.0 -1.7 1100 米:住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会) - 1400 米:8月卸売在庫(商務省) - 発表延期の可能性 (前月比、%) 0.3 0.1 Thursday, 10 October, 2013 Time Unknown 米:9月チェーンストア売上高(ICSC) - 0030 豪:9月雇用統計(連邦統計局) - 就業者数増減(前月比、万人) 1.50 -1.08 失業率(%) 5.8 5.8 0645 仏:8月鉱工業生産(INSEE) - (前月比、%) 0.5 -0.6 1230 米:9月輸出入物価(労働省) - 発表延期の可能性 (輸入物価/前月比、%) 0.3 0.0 (輸出物価/前月比、%) 0.0 -0.5 1230 米:新規失業保険申請件数(労働省) - (10/5までの週、1000件) 310 308 1800 米:9月財政収支(財務省) - 発表延期の可能性 (10億ドル) N/A -147.92 Friday, 11 October, 2013 0600 独:9月消費者物価指数改定値(連邦統計庁) - (前月比、%) 0.0 0.0 (前年比、%) 1.4 1.4 EU基準(前月比、%) 0.0 0.0 (前年比、%) 1.6 1.6 (速報値) 1230 米:9月卸売物価指数(労働省) - 発表延期の可能性 (指数/前月比、%) 0.2 0.3 (コア指数/前月比、%) 0.1 0.0 1230 米:9月小売売上高(商務省) - 発表延期の可能性 (前月比、%) 0.1 0.2 (自動車除く/前月比、%) 0.4 0.1 1355 米:10月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 - (指数) 76.0 77.5 1400 米:8月企業在庫(商務省) - 発表延期の可能性 (前月比、%) 0.3 0.4 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【10月7日―13日の海外行事予定】 Monday, 07 October, 2013 Time Unknown APEC首脳会議(バリ) - All Day 中国:国慶節 - 1500 米:財務省4週間物TB入札条件 - 1530 米:財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札 - Tuesday, 08 October, 2013 Time Unknown インドネシア:中銀金融政策決定会合 - Time Unknown IMF世界経済見通し - Time Unknown IMFセミナー「新興国市場」 - 篠原IMF副専務理事が講演予定 All Day 海外主要企業決算発表予定 - 08 Oct AMC Q3 2013 Alcoa Inc. 08 Oct AMC Q3 2013 Yum! Brands, Inc. 1530 米:財務省4週間物TB入札 - 1625 米:ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁が経済と金融政策について講演(ペンシル ベニア州ピッツバーグ) - 1630 米:プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が講演(ペンシルベニア州ジョンズタウ ン) - 1700 米:財務省3年債入札 - Wednesday, 09 October, 2013 Time Unknown 英:中銀金融政策委員会 - (10日まで) Time Unknown 韓国:ハングルの日 - 休場 Time Unknown IMFセミナー「非伝統的金融政策と他国への影響」(ワシントン) - リプトンIMF 筆頭副専務理事、エバンズ米シカゴ地区連銀総裁、日銀の門間一夫理事が講演予定 Time Unknown IMF「国際金融安定性報告書」(ワシントン) - All Day 海外主要企業決算発表予定 - 09 Oct Q4 2013 Costco Wholesale Corp. 1400 米:エバンズ・シカゴ地区連銀総裁がパネルディスカッションに参加(ワシントン) - 1700 米:財務省10年債入札 - 1800 米:9月17─18日のFOMC議事録発表 - 2200 ユーロ圏:ドラギECB総裁が講演(米ケンブリッジ) - Thursday, 10 October, 2013 Time Unknown 伊:短期債入札 - Time Unknown ブラジル:政策金利発表 - (現地時間9日発表) Time Unknown 韓国:中銀金融政策決定会合 - Time Unknown 台湾:国慶節 - 休場 Time Unknown ユーロ圏:ドラギECB総裁がエコノミッククラブで講演(ニューヨーク) - Time Unknown IMFセミナー「世界経済」(ワシントン) - ラガルドIMF専務理事、ラジャン・イ ンド中銀総裁、ダイセルブルーム・オランダ財務相などが講演予定 All Day G20財務相・中央銀行総裁会議(ワシントン、11日まで) - All Day 海外主要企業決算発表予定 - 10 Oct AMC Q4 2013 Micron Technology, Inc. 0645 仏:8月鉱工業生産(INSEE) - 1100 英:中銀金融政策委員会(金利発表) - 1345 米:ブラード・セントルイス地区連銀総裁が会合であいさつ(セントルイス) - 1500 米:財務省52週間物TB入札条件 - 1500 米:財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札条件 - 1700 米:財務省30年債入札 - 1745 米:タルーロFRB理事が講演(ワシントン) - 1830 米:ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が財界人らの昼食会で講演(アイダホ 州ボイジー) - 2230 米:ジョージ・カンザス地区連銀総裁があいさつ(オクラホマ州オクラホマシティ) - Friday, 11 October, 2013 Time Unknown 伊:中長期債入札 - All Day G20財務相・中央銀行総裁会議(ワシントン、最終日) - All Day IMF・世銀年次総会(ワシントン、13日まで) - All Day 海外主要企業決算発表予定 - 11 Oct BMO Q3 2013 JPMorgan Chase & Co. 11 Oct 12:00 Q3 2013 Wells Fargo 1700 米:ローゼングレン・ボストン地区連銀総裁が講演(ニューヨーク) - Saturday, 12 October, 2013 All Day IMF・世銀年次総会(ワシントン、13日まで) - Sunday, 13 October, 2013 All Day IMF・世銀年次総会(ワシントン、最終日) - All Day 米・インド:経済金融パートナーシップ(ワシントン) - ルー米財務長官、バーナンキ 米FRB議長、チダムバラム・インド財務相、ラジャン・インド中銀総裁が出席 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━