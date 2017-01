8日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) [東京 8日 ロイター] - *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 *米政府が発表する指標の一部は、政府機関閉鎖に伴い発表されない場合があります。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 新規上場 エナリス がマザーズに(公開価格280円) 08:50 8月経常収支(財務省) (予測中央値:5490億円程度の黒字) 08:50 対外及び対内証券売買契約等の状況(9月中指定報告機関ベース)(財務省 ) 10:00 閣議、閣議後会見 10:20 国庫短期証券の入札発行(財務省) 10:30 10年物価連動国債の入札発行(財務省) 12:35 国庫短期証券の入札結果(財務省) 12:45 10年物価連動国債の入札結果(財務省) 13:30 9月・13年度上半期全国企業倒産(商工リサーチ) 13:30 ソニーパソコン「VAIO」説明会 14:00 9月景気ウォッチャー調査(内閣府) 15:00 J.フロント リテイリング 3―8月期決算 15:00 ローソン 3―8月期決算・中期事業戦略発表 15:15 10年物価連動国債の第II非価格競争入札結果(財務省) ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) Monday, 07 October, 2013 Time Unknown 中国:第3・四半期外貨準備 - 7日から14日の間に発表予定 Time Unknown (発表延期)米:8月建設支出(商務省) - Time Unknown (発表延期)米:8月耐久財受注改定値(商務省) - Time Unknown (発表延期)米:8月製造業新規受注(商務省) - Time Unknown (発表延期)米:9月雇用統計(労働省) - Time Unknown APEC首脳会議(バリ) - All Day 中国:国慶節 - 1500 米:財務省4週間物TB入札条件 - 1530 米:財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札 - 1900 米:8月消費者信用残高(FRB) - Tuesday, 08 October, 2013 Time Unknown インドネシア:中銀金融政策決定会合 - Time Unknown 中国:9月マネーサプライM2 、人民元建て新規融資 (中国人 民銀行) - 8日から15日の間に発表予定 Time Unknown IMF世界経済見通し - Time Unknown IMFセミナー「新興国市場」 - 篠原IMF副専務理事が講演予定 All Day 海外主要企業決算発表予定 - 08 Oct AMC Q3 2013 Alcoa Inc. 08 Oct AMC Q3 2013 Yum! Brands, Inc. 0145 中国:9月サービス部門PMI(HSBC) - 0600 独:8月貿易収支(連邦統計庁) - 0645 仏:8月貿易収支(税関) - 1000 独:8月鉱工業受注(経済技術省) - 1130 米:9月中小企業楽観度指数(NFIB) - 1145 米:週間チェーンストア売上高(ICSC/ゴールドマン) - 1230 米:8月貿易収支(商務省) - 発表延期の可能性 1255 米:週間レッドブック大規模小売店売上高(インスティネット・リサーチ) - 1530 米:財務省4週間物TB入札 - 1625 米:ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁が経済と金融政策について講演(ペンシル ベニア州ピッツバーグ) - 1630 米:プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が講演(ペンシルベニア州ジョンズタウ ン) - 1700 米:財務省3年債入札 -