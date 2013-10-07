8日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ［東京 ８日 ロイター］ - ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ＊米政府が発表する指標の一部は、政府機関閉鎖に伴い発表されない場合があります。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 新規上場 エナリス がマザーズに（公開価格280円） ０８：５０ ８月経常収支（財務省） （予測中央値：5490億円程度の黒字） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（９月中指定報告機関ベース）（財務省 ） １０：００ 閣議、閣議後会見 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ １０年物価連動国債の入札発行（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ １０年物価連動国債の入札結果（財務省） １３：３０ ９月・１３年度上半期全国企業倒産（商工リサーチ） １３：３０ ソニーパソコン「ＶＡＩＯ」説明会 １４：００ ９月景気ウォッチャー調査（内閣府） １５：００ Ｊ．フロント リテイリング ３―８月期決算 １５：００ ローソン ３―８月期決算・中期事業戦略発表 １５：１５ １０年物価連動国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） Monday, 07 October, 2013 Time Unknown 中国：第３・四半期外貨準備 - ７日から１４日の間に発表予定 Time Unknown （発表延期）米：８月建設支出（商務省） - Time Unknown （発表延期）米：８月耐久財受注改定値（商務省） - Time Unknown （発表延期）米：８月製造業新規受注（商務省） - Time Unknown （発表延期）米：９月雇用統計（労働省） - Time Unknown ＡＰＥＣ首脳会議（バリ） - All Day 中国：国慶節 - 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 1530 米:財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 1900 米：８月消費者信用残高（ＦＲＢ） - Tuesday, 08 October, 2013 Time Unknown インドネシア：中銀金融政策決定会合 - Time Unknown 中国：９月マネーサプライＭ２ 、人民元建て新規融資 （中国人 民銀行） - ８日から１５日の間に発表予定 Time Unknown ＩＭＦ世界経済見通し - Time Unknown ＩＭＦセミナー「新興国市場」 - 篠原ＩＭＦ副専務理事が講演予定 All Day 海外主要企業決算発表予定 - 08 Oct AMC Q3 2013 Alcoa Inc. 08 Oct AMC Q3 2013 Yum! Brands, Inc. 0145 中国：９月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） - 0600 独：８月貿易収支（連邦統計庁） - 0645 仏：８月貿易収支（税関） - 1000 独：８月鉱工業受注（経済技術省） - 1130 米：９月中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） - 1145 米:週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1230 米：８月貿易収支（商務省） - 発表延期の可能性 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 1530 米:財務省４週間物ＴＢ入札 - 1625 米：ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁が経済と金融政策について講演（ペンシル ベニア州ピッツバーグ） - 1630 米：プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が講演（ペンシルベニア州ジョンズタウ ン） - 1700 米：財務省３年債入札 -