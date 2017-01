米金融・債券市場＝総じて上昇、政府機関閉鎖で景気への影響に懸念

[ニューヨーク 7日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2019GMT) 98*22.00(+0*12.00)=3.6978% 前営業日終盤 98*10.00(‐0*07.50)=3.7189% 10年債 (2019GMT) 98*28.00(+0*04.00)=2.6302% 前営業日終盤 98*24.00(‐0*11.00)=2.6447% 5年債 (2019GMT) 99*28.00(+0*01.50)=1.4011% 前営業日終盤 99*26.50(‐0*08.25)=1.4108% 2年債 (2019GMT) 99*26.00(‐0*00.75)=0.3452% 前営業日終盤 99*26.75(‐0*01.25)=0.3332% 7日の米金融・債券市場では国債価格が総じて上昇。政府機関閉鎖の終結に向けた進 展が見られず、経済への影響や債務上限引き上げ協議をめぐる懸念が強まった。 政府機関の一部閉鎖は終結のめどが立たないまま2週目を迎え、雇用統計を含む多く の経済指標は発表が延期されたままとなっている。 米株安も国債の投資妙味を高めたが、大半は小幅な価格上昇にとどまった。 終盤の取引で指標10年債 は4/32高。利回りは2.64%と、4日 終盤の2.65%から低下した。 Tボンド先物12月限 は12/32高の133─11/32。 Tノート先物12月限 は3.50/32高の126─9.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.75 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 14.25 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 15.75 ( unch) U.S. 10-year dollar swap spread 15.75 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -3.00 (-0.75)