UPDATE 1-米金融・債券市場＝総じて上昇、政府機関閉鎖で景気への影響に懸念

(内容を追加しました) [ニューヨーク 7日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 98*23.50(+0*13.50)=3.6952% 前営業日終盤 98*10.00(‐0*07.50)=3.7189% 10年債 (2105GMT) 98*28.00(+0*04.00)=2.6302% 前営業日終盤 98*24.00(‐0*11.00)=2.6447% 5年債 (2105GMT) 99*27.75(+0*01.25)=1.4027% 前営業日終盤 99*26.50(‐0*08.25)=1.4108% 2年債 (2105GMT) 99*26.00(‐0*00.75)=0.3452% 前営業日終盤 99*26.75(‐0*01.25)=0.3332% 7日の米金融・債券市場では国債価格が総じて上昇。政府機関閉鎖の終結に向けた進 展が見られず、経済への影響や債務上限引き上げ協議をめぐる懸念が強まった。 政府機関の一部閉鎖は終結のめどが立たないまま2週目を迎え、雇用統計を含む多く の経済指標は発表が延期されたままとなっている。 米株安も国債の投資妙味を高めたが、大半は小幅な価格上昇にとどまった。 終盤の取引で指標10年債 は4/32高。利回りは2.64%と、4日 終盤の2.65%から低下した。 ストーン・アンド・マッカーシー・リサーチ・アソシエーツの債券アナリスト、ジョ ン・カナバン氏は「(政府機関)閉鎖や債務上限問題での進展の兆候を見守る模様眺めの 展開だ」と述べ、米債務が上限に達する10月17日を迎えても事態打開のめどが立って いなければ、相場はより大きく変動するとの見方を示した。 9日に発表される9月の米連邦公開市場委員会(FOMC)の議事録にも関心が集ま っている。今回の議事録では、連邦準備理事会(FRB)が量的緩和の縮小を見送った背 景についてより詳しい情報が明らかになる可能性がある。 米政府機関の閉鎖が長期化すればするほど、FRBが緩和縮小に踏み切る公算も小さ くなる。ドイツ銀行プライベート・ウェルス・マネジメントの債券トレーディング部門責 任者ゲーリー・ポラック氏は、政府機関閉鎖が長引けばそれだけ経済指標が弱くなり、量 的緩和の縮小を恐らく2013年から2014年へとさらに遅らせるだろうと述べた。 米国債がデフォルト(債務不履行)すれば、短期金融市場や米国債を裏付けとする担 保証券市場に深刻な影響が生じる公算が大きく、米国債全般が敬遠され金利の上昇を招く 恐れもあることから、市場関係者の多くは米政府が債務支払いを行わない可能性は極めて 低いとみている。 それでも一部では、支払いが遅れるリスクのある短期証券を敬遠する動きが見られ、 米議会の合意に対する市場の懐疑的な見方は今後強まる可能性がある。 1カ月物短期証券(Tビル) 利回りは0.16%と、3カ月物 の0.03%や6カ月物 の0.04%を上回っている。 米財務省はこの日、300億ドルの4週間物Tビル入札を8日に実施すると発表。前 回の4週間物入札規模を50億ドル下回った。 Tボンド先物12月限 は12/32高の133─11/32。 Tノート先物12月限 は3.50/32高の126─9.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.75 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 14.25 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 15.75 ( unch) U.S. 10-year dollar swap spread 15.75 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -3.00 (-0.75)