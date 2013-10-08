9日の国内・海外経済指標と行事予定

(９日現在) ［東京 ９日 ロイター］ - ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ＊米政府が発表する指標の一部は、政府機関閉鎖に伴い発表されない場合があります。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 ０８：５０ 日銀金融政策決定会合議事要旨（９月４・５日分） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ マツダ 新型「アクセラ」発表会 １０：３０ 中曽日銀副総裁が松江市で講演 １０：３０ 年利付国債（１０年債）の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １３：３０ 中曽日銀副総裁が松江市で会見 １５：００ ９月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） １６：１５ 茂木経産相、国際原子力機関（ＩＡＥＡ）の天野事務局長と会談 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） Tuesday, 08 October, 2013 Time Unknown インドネシア：中銀金融政策決定会合 - Time Unknown 中国：９月マネーサプライＭ２ 、人民元建て新規融資 （中国人 民銀行） - ８日から１５日の間に発表予定 （発表延期）米：８月建設支出（商務省） - （発表延期）米：８月耐久財受注改定値（商務省） - （発表延期）米：８月製造業新規受注（商務省） - （発表延期）米：９月雇用統計（労働省） - 0600 独：８月貿易収支（連邦統計庁） - 0645 仏：８月貿易収支（税関） - 1000 独：８月鉱工業受注（経済技術省） - 1130 米：９月中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） - 1145 米:週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1230 米：８月貿易収支（商務省） - 発表延期の可能性 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 1530 米:財務省４週間物ＴＢ入札 - 1625 米：ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁が経済と金融政策について講演（ペンシル ベニア州ピッツバーグ） - 1630 米：プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が講演（ペンシルベニア州ジョンズタウ ン） - 1700 米：財務省３年債入札 - Time Unknown ＩＭＦ世界経済見通し - Time Unknown ＩＭＦセミナー「新興国市場」 - 篠原ＩＭＦ副専務理事が講演予定 海外主要企業決算発表予定 - 08 Oct Q3 2013 Alcoa Inc. Q3 2013 Yum! Brands, Inc. Wednesday, 09 October, 2013 0830 英：８月鉱工業生産（国立統計局） - 0830 英：８月製造業生産（国立統計局） - 0830 英：８月貿易収支（国立統計局） - 1000 独：８月鉱工業生産（経済技術省） - 1100 米:住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 1400 米：８月卸売在庫（商務省） - 発表延期の可能性 1400 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁がパネルディスカッションに参加（ワシントン） - 1700 米：財務省１０年債入札 - 1800 米：９月１７─１８日のＦＯＭＣ議事録発表 - 2200 ユーロ圏：ドラギＥＣＢ総裁が講演（米ケンブリッジ） - Time Unknown 英：中銀金融政策委員会 - （１０日まで） Time Unknown ＩＭＦセミナー「非伝統的金融政策と他国への影響」（ワシントン） - リプトンＩＭＦ 筆頭副専務理事、エバンズ米シカゴ地区連銀総裁、日銀の門間一夫理事が講演予定 Time Unknown ＩＭＦ「国際金融安定性報告書」（ワシントン） - 韓国：ハングルの日 - 休場 海外主要企業決算発表予定 - 09 Oct Q4 2013 Costco Wholesale Corp.