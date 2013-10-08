中国・香港株式市場・大引け＝上海続伸、小売り・不動産開発関連株が上昇

［香港 ８日 ロイター］ - 上海総合指数 前営業日比 売買代金概算 大引け 2198.199 23.534高 1146.5億元（上海Ａ株） 高値 2200.018 安値 2161.489 前場終値 2186.299 11.634高 650.4億元（上海Ａ株） 寄り付き 2171.904 2.761安 前営業日終値 2174.665 14.638高 886.1億元（上海Ａ株） ハンセン指数 前場終値 23196.91 222.96高 285.1億香港ドル 寄り付き 22988.22 14.27高 前営業日終値 22973.95 164.59安 503.4億香港ドル 連休明けの中国株式市場は続伸して取引を終了した。中国サービス部門購買部担当者 景気指数（ＰＭＩ）の発表が好感され、小売り・不動産開発関連株が上昇。序盤の下げを 取り戻した。 国慶節の大型連休で消費が堅調だったことが、小売り・不動産開発関連株の支援材料 になった。中国の金融株は一連の経済指標発表を前にまちまち。 上海総合指数 は２３．５３４ポイント（１．０８％）高の２１９８．１９９ 。 大型株中心で深セン上場銘柄を含む滬深３００指数 は３２．７７４ポイン ト（１．３６％）高の２４４１．８１１。