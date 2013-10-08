UPDATE 1-米4週間物ＴＢ入札、デフォルト懸念で落札利回り5年ぶり高水準

(内容を追加しました。) ［ワシントン ８日 ロイター］ - 米財務省が８日実施した３００億ドルの４週間 物財務省短期証券（Ｔビル） 入札（ダッチ方式）は、最高落札利回りが０ ．３５０％と２００８年１０月以来の高水準となった。 米債務上限引き上げ期限が来週１７日に迫る中、政府と議会がデフォルト（債務不履 行）回避に向け合意できるのか懸念が高まっている。 最高落札利回りは、米２年債 の利回り水準まであと０．０２％ポイントに 迫った。 利回りが５年ぶりの水準に上昇したにもかかわらず引き合いは弱く、応札倍率は２． ７５倍と、２００９年３月以来の水準に低下した。 Ｔビル利回りに関するグラフィックはこちらをご覧ください。 link.reuters.com/wet63v 詳細は以下のとおり。 ＜４週間物ＴＢ＞ 最高落札利回り 0.350 ％ 平均落札利回り 0.250 ％ 最低落札利回り 0.150 ％ 利付き債券相当利回り 0.355 ％ 落札価格 99.972778 最高利回り落札比率 50.67 ％ カバー（応札倍率） 2.75倍 （以下の単位はドル） 落札総額 30,000,489,000 応札総額 82,532,944,000 競争入札 29,730,626,000 非競争入札 269,863,000 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2013年10月10日 償還日 2013年11月 7日 ＣＵＳＩＰ番号 912796BK4