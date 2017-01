米金融・債券市場＝総じて下落、財政問題めぐる不透明感で下値限定

[ニューヨーク 8日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 98*24.00(+0*00.50)=3.6943% 前営業日終盤 98*23.50(+0*13.50)=3.6952% 10年債 (2105GMT) 98*26.00(‐0*02.00)=2.6375% 前営業日終盤 98*28.00(+0*04.00)=2.6302% 5年債 (2105GMT) 99*24.00(‐0*03.75)=1.4272% 前営業日終盤 99*27.75(+0*01.25)=1.4027% 2年債 (2105GMT) 99*23.50(‐0*02.50)=0.3851% 前営業日終盤 99*26.00(‐0*00.75)=0.3452% 8日の米金融・債券市場では国債価格が総じて下落。政府機関の一部閉鎖や連邦債務 上限引き上げ問題をめぐり目立った進展は見られず、不透明感から下げは小幅にとどまっ た。 Tボンド先物12月限 は2/32高の133─13/32。 Tノート先物12月限 は1/32安の126─8.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 11.50 (-1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 12.75 (-1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 14.50 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 14.25 (-1.25) U.S. 30-year dollar swap spread -3.50 (-0.25)