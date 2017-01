UPDATE 1-米金融・債券市場＝総じて下落、財政問題めぐる不透明感で下値限定

(内容を追加しました) [ニューヨーク 8日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 98*24.00(+0*00.50)=3.6943% 前営業日終盤 98*23.50(+0*13.50)=3.6952% 10年債 (2105GMT) 98*26.00(‐0*02.00)=2.6375% 前営業日終盤 98*28.00(+0*04.00)=2.6302% 5年債 (2105GMT) 99*24.00(‐0*03.75)=1.4272% 前営業日終盤 99*27.75(+0*01.25)=1.4027% 2年債 (2105GMT) 99*23.50(‐0*02.50)=0.3851% 前営業日終盤 99*26.00(‐0*00.75)=0.3452% 8日の米金融・債券市場では国債価格が総じて下落。政府機関の一部閉鎖や連邦債務 上限引き上げ問題をめぐり目立った進展は見られず、不透明感から下げは小幅にとどまっ た。 米財務省がこの日実施した2本の入札は対照的な結果となった。 4週間物短期証券(Tビル)入札は、債務上限引き上げ問題をめぐる懸念を反映して 最高落札利回りが0.350%と、2008年10月以来の高水準となった。 一方3年債入札については、積極的な応札があったとの指摘が一部で聞かれた。 ニューエッジのマネジングディレクター、デービッド・ロビン氏は、債務上限問題を めぐる不透明感による影響は1カ月物Tビル入札に集中したと指摘した。 米議会が政府機関の再開や債務上限引き上げで合意に達する兆しがほとんど見られな い中、大半の投資家は取引に消極的になっている。 政府機関の閉鎖は比較的短期で終わるとの見方が優勢だった先週前半と比べ、今週は 市場の不安が高まりつつある。 終盤の取引で指標10年債 は2/32安。利回りは2.64%と、前日 終盤の2.63%から小幅上昇した。 1カ月物Tビル 利回りは流通市場で0.36%に上昇し、2009年2月 以来の高水準を記録。2年債 利回りの0.39%に迫っている。 市場の関心は9日に発表される9月の米連邦公開市場委員会(FOMC)の議事録に 向けられている。連邦準備理事会(FRB)が量的緩和の縮小を見送った背景や、縮小時 期に関する手掛かりに注目が集まる。 Tボンド先物12月限 は2/32高の133─13/32。 Tノート先物12月限 は1/32安の126─8.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 11.50 (-1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 12.75 (-1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 14.50 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 14.25 (-1.25) U.S. 30-year dollar swap spread -3.50 (-0.25)