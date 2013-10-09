10日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ＊米政府が発表する指標の一部は、政府機関閉鎖に伴い発表されない場合があります。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 ０８：５０ ８月機械受注（内閣府） （予測中央値：前月比2.0％） ０８：５０ ８月第３次産業活動指数（経済産業省） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次指定報告機関ベース、財務省） ０８：５０ ９月貸出・預金動向（日銀） １０：００ ９月ビール系飲料課税出荷 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ ３０年利付国債の入札発行（財務省） １２：３０ トヨタ 先進技術説明会 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ３０年利付国債の入札結果（財務省） １３：００ 高島屋 ３―８月期決算 １３：１５―１３：５０ 経済産業相と経団連会長が懇談 １４：００ 消費動向調査（内閣府） １５：００ １０月フォーキャスト調査 １５：００ ファーストリテイリング 本決算 １５：１５ ３０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 １７：００ 愛知財務副大臣会見 米国東部時間０８：００ 黒田日銀総裁がニューヨークで講演 （日本時間２１：００） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ９日（水） （１５日までの間に発表予定）中国：９月マネーサプライＭ２ 、 人民元建て新規融資 （中国人民銀行 ） - （発表延期）米：８月建設支出（商務省） （発表延期）米：８月耐久財受注改定値（商務省） （発表延期）米：８月製造業新規受注（商務省） （発表延期）米：９月雇用統計（労働省） （発表延期）米：８月貿易収支（商務省） 0830 英：８月鉱工業生産（国立統計局） - 0830 英：８月製造業生産（国立統計局） - 0830 英：８月貿易収支（国立統計局） - 1000 独：８月鉱工業生産（経済技術省） - 1100 米:住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 1400 米：８月卸売在庫（商務省） - 発表延期の可能性 1400 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁がパネルディスカッションに参加（ワシントン） - 1700 米：財務省１０年債入札 - 1800 米：９月１７─１８日のＦＯＭＣ議事録発表 - 1900 米：オバマ大統領の次期ＦＲＢ議長指名発表 - 2200 ユーロ圏：ドラギＥＣＢ総裁が講演（米ケンブリッジ） - ブラジル：政策金利発表 英：中銀金融政策委員会 - （１０日まで） ＩＭＦセミナー「非伝統的金融政策と他国への影響」（ワシントン） - リプトンＩＭＦ 筆頭副専務理事、エバンズ米シカゴ地区連銀総裁、日銀の門間一夫理事が講演予定 ＩＭＦ「国際金融安定性報告書」（ワシントン） - 韓国：ハングルの日 - 休場 １０日（木） 0030 豪：９月雇用統計（連邦統計局） - 0645 仏：８月鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） - 1100 英：中銀金融政策委員会（金利発表） - 1230 米：９月輸出入物価（労働省） - 発表延期の可能性 1230 米:新規失業保険申請件数（労働省） - 1345 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁が会合であいさつ（セントルイス） - 1500 米：財務省５２週間物ＴＢ入札条件 - 1500 米:財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 1700 米：財務省３０年債入札 - 1745 米：タルーロＦＲＢ理事が講演（ワシントン） - 1800 米：９月財政収支（財務省） - 発表延期の可能性 1830 米：ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が財界人らの昼食会で講演（アイダホ 州ボイジー） - 2230 米：ジョージ・カンザス地区連銀総裁があいさつ（オクラホマ州オクラホマシティ） - 韓国：中銀金融政策決定会合 - 伊：短期債入札 - 米：９月チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） - ドラギＥＣＢ総裁がエコノミッククラブで講演（ニューヨーク） - ＩＭＦセミナー「世界経済」（ワシントン） - ラガルドＩＭＦ専務理事、ラジャン・イ ンド中銀総裁、ダイセルブルーム・オランダ財務相などが講演予定 Ｇ２０財務相・中央銀行総裁会議（ワシントン、１１日まで） - 台湾：国慶節 - 休場 ＝＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝＝ ９日 Q4 2013 Costco Wholesale Corp. １０日 Q4 2013 Micron Technology, Inc.