米金融・債券市場＝総じて下落、財政問題の進展にらむ展開続く

[ニューヨーク 9日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 98*00.00(‐0*24.00)=3.7365% 前営業日終盤 98*24.00(+0*00.50)=3.6943% 10年債 (2105GMT) 98*19.50(‐0*06.50)=2.6612% 前営業日終盤 98*26.00(‐0*02.00)=2.6375% 5年債 (2105GMT) 99*24.75(+0*00.75)=1.4223% 前営業日終盤 99*24.00(‐0*03.75)=1.4272% 2年債 (2105GMT) 99*25.00(+0*01.50)=0.3614% 前営業日終盤 99*23.50(‐0*02.50)=0.3851% 9日の米金融・債券市場では国債価格が総じて下落。政府機関再開と連邦債務上限引 き上げに向けた与野党間の協議の進展を待つ展開がこの日も続いた。 オバマ大統領が米連邦準備理事会(FRB)のイエレン副議長をバーナンキ議長の後 任に指名したことは、FRBが景気支援と失業率押し下げに向けて今後も緩和的な姿勢を 維持することを意味していると受け止められた。 Tボンド先物12月限 は9/32安の133─4/32。 Tノート先物12月限 は横ばいの126─8.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 12.75 (+1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 10.25 (-2.50) U.S. 5-year dollar swap spread 15.25 (+1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 14.50 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -3.25 (+0.50)