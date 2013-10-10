新規上場日程一覧（10日現在）

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注）市場名略称：東１＝東証１部、東２＝東証２部、東マ＝東証マザーズ 東Ｒ＝東証不動産投資信託証券 東Ｐ＝東証ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔ ＪＱ＝ジャスダック 名１＝名証１部、名２＝名証２部 名セ＝名証成長企業市場（セントレックス） 札＝札証、ＡＭ＝札証アンビシャス 福＝福証、福Ｑ＝福岡Ｑ─Ｂｏａｒｄ市場 所属部が未定の場合は取引所名 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） ジャスダック システム情報 3677 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 10/22 40万株・20万株(9万株) 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 740 700─740 ＳＢＩ証券 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東Ｐ エコグリーン 3188 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 10/31 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東１ 飯田グループホールディングス 3291 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 11/1 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） ------------------ ------------------------------------- ----------- ●市場・指定変更、追加上場日程一覧 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東１ エフ・ジェー・ネクスト 8935 （上場日） 10/22 （既上場市場） 東２ ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東１・名１ ジャパンマテリアル 6055 （上場日） （主幹事） 10/25 （既上場市場） 東２・名２ ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東２ ティー・ワイ・オー 4358 （上場日） 10/25 （既上場市場） ＪＱ ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東証 イーブックイニシアティブジャパン 3658 （上場日） 10/28 （既上場市場） 東マ ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東１ プレサンスコーポレーション 3254 （上場日） 10/29 （既上場市場） 東２ ------------------ ------------------------------------- -----------
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