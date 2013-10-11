フランス相互信用連合銀行、期間5年の変動利付サムライ債発行条件を決定

［東京 １１日 ロイター］ - 主幹事によると、フランス相互信用連合銀行は、期 間５年の変動利付サムライ債（円建て外債）の発行条件を決定した。発行額２６億円。 利率 日本円の３カ月預金オファード・レート＋０．４４％ 発行価格 １００円 【 発行条件一覧 】 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 銘柄 フランス相互信用連合銀行 払込期日 １０月１８日 第４回変動利付円貨社債 各社債の金額 １億円 発行額 ２６億円 主幹事 下記参照 期間 ５年 財務代理人 みずほ銀行 利率 上記参照 格付け・予定 Ａａ３（ムーディーズ） 発行価格 １００円 Ａ（Ｓ＆Ｐ） 償還期限 ２０１８年１０月１８日 Ａ＋（フィッチ） 利払日 １月、４月、７月、１０月の各１８日 募集期間 １０月１１日 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ・主幹事：大和証券、みずほ証券、野村証券 ・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料１７．５銭