* 米政府が発表する指標の一部は、政府機関閉鎖に伴い発表されない場合があります。 ＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １０月１０日─１７日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Thursday, 10 October, 2013 Time Unknown （発表延期）米：８月建設支出（商務省） - （前月比、％） 0.4 0.6 Time Unknown （発表延期）米：８月耐久財受注改定値（商務省） - （耐久財受注／前月比、％） N/A 0.1 （速報値） Time Unknown （発表延期）米：８月製造業新規受注（商務省） - （前月比、％） 0.3 -2.4 Time Unknown （発表延期）米：９月雇用統計（労働省） - （非農業部門雇用者数増減、１０００人） 180 169 （民間部門雇用者数増減、１０００人） 180 152 （失業率、％） 7.3 7.3 Time Unknown （発表延期）米：８月貿易収支（商務省） - （１０億ドル） -39.5 -39.2 Time Unknown （発表延期）米：８月卸売在庫（商務省） - （前月比、％） 0.3 0.1 Time Unknown （発表延期）米：９月輸出入物価（労働省） - （輸入物価／前月比、％） 0.2 0.0 （輸出物価／前月比、％） 0.0 -0.5 Time Unknown 中国：第３・四半期外貨準備 - １０日から１４日の間に発表予定 Time Unknown 中国：９月新規融資（中国人民銀行） （１０億元） 650.0 711.3 ９月新規融資伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） 14.0 14.1 ９月Ｍ２伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） 14.2 14.7 １０日から１５日の間に発表予定 Time Unknown 米：９月チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） - 0645 仏：８月鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） - （前月比、％） 0.5 -0.6 1230 米:新規失業保険申請件数（労働省） - （１０／５までの週、１０００件） 310 308 1800 米：９月財政収支（財務省） - 発表延期の可能性 （１０億ドル） N/A -147.92 Friday, 11 October, 2013 Time Unknown （発表延期）米：９月卸売物価指数（労働省） - （指数／前月比、％） 0.2 0.3 （コア指数／前月比、％） 0.1 0.0 0600 独：９月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） - （前月比、％） 0.0 0.0 （前年比、％） 1.4 1.4 ＥＵ基準（前月比、％） 0.0 0.0 （前年比、％） 1.6 1.6 （速報値） 0600 独：９月卸売物価指数（連邦統計庁） - （前月比、％） N/A -0.6 （前年比、％） N/A -1.7 1230 米：９月小売売上高（商務省） - 発表延期の可能性 （前月比、％） 0.1 0.2 （自動車除く／前月比、％） 0.4 0.1 1355 米：１０月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 - （指数） 76.0 77.5 1400 米：８月企業在庫（商務省） - 発表延期の可能性 （前月比、％） 0.3 0.4 Monday, 14 October, 2013 Time Unknown 中国：９月対中国海外直接投資 （商務省） - １４日から１９日の間に発表予定 0130 中国：９月ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） - ＣＰＩ（前年比、％） 2.9 2.6 ＣＰＩ（前月比、％） 0.5 0.5 ＰＰＩ（前年比、％） -1.4 -1.6 ＰＰＩ（前月比、％） N/A 0.1 0600 独：８月輸入物価（連邦統計庁） - １４日から１５日の間に発表予定 （前月比、％） N/A 0.3 （前年比、％） N/A -2.6 0900 ユーロ圏：８月鉱工業生産（統計局） - （前月比、％） N/A -1.5 （前年比、％） N/A -2.1 Tuesday, 15 October, 2013 0645 仏：９月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） - （ＥＵ基準、前月比、％） N/A 0.5 （ＥＵ基準、前年比、％） N/A 1.0 0830 英：９月消費者物価指数（国立統計局） - ＣＰＩ（前月比、％） N/A 0.4 （前年比、％） N/A 2.7 ＲＰＩ（前月比、％） N/A 0.5 （前年比、％） N/A 3.3 ＲＰＩＸ（前月比、％） N/A 0.5 （前年比、％） N/A 3.3 0830 英：９月生産者物価指数（国立統計局） - 投入（前月比、％） N/A -0.2 （前年比、％） N/A 2.8 産出（前月比、％） N/A 0.1 （前年比、％） N/A 1.6 0900 独：１０月景気期待指数（ＺＥＷ） - （景気期待指数） N/A 49.6 （現況指数） N/A 30.6 1145 米:週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1230 米：１０月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） - （指数） 7.50 6.29 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 16 October, 2013 Time Unknown （発表延期）米：９月消費者物価指数（労働省） - （指数／前月比、％） 0.2 0.1 （指数／前年比、％） N/A 1.5 （コア指数／前月比、％） 0.2 0.1 （コア指数／前年比、％） N/A 1.8 0830 英：６─８月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） - （ＩＬＯ基準、％） N/A 7.7 0900 ユーロ圏：８月貿易収支（統計局） - （１０億ユーロ） N/A 18.2 0900 ユーロ圏：９月消費者物価指数改定値（統計局） - （前月比、％） N/A 0.1 （前年比、％） N/A 1.1 1100 米:住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 1300 米：８月対米証券投資（財務省） - 1400 米:１０月住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） - （指数） N/A 58 Thursday, 17 October, 2013 Time Unknown （発表延期）米：９月鉱工業生産（ＦＲＢ） - （指数／前月比、％） 0.4 0.4 （設備稼働率、％） 78.0 77.8 0800 ユーロ圏：８月経常収支（ＥＣＢ） - （季調前、１０億ユーロ） N/A 26.6 0830 英：９月小売売上高（国立統計局） - （前月比、％） N/A -0.9 （前年比、％） N/A 2.1 1230 米：９月米住宅着工件数（商務省） - （着工件数／年率、万戸） 91.0 89.1 （許可件数／年率、万戸） 93.3 92.6 1230 米:新規失業保険申請件数（労働省） - （１０／１２までの週、１０００件） N/A N/A 1400 米：１０月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 - 17.0 22.3 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━