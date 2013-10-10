中国・香港株式市場・大引け＝上海は5日ぶり反落、証券株が下落

［香港／上海 １０日 ロイター］ - 上海総合指数 前営業日比 売買代金概算 大引け 2190.929 20.840安 1362.2億元（上海Ａ株） 高値 2214.592 安値 2186.480 前場終値 2192.203 19.566安 802.1億元（上海Ａ株） 寄り付き 2214.405 2.636高 前営業日終値 2211.769 13.570高 1176.3億元（上海Ａ株） ハンセン指数 前場終値 22844.51 189.46安 298.2億香港ドル 寄り付き 23077.47 43.50高 前営業日終値 23033.97 144.88安 547.6億香港ドル 中国株式市場は５営業日ぶりに反落して取引を終了した。 オンライン金融サービスの拡大を狙いアリババ・グループ の系列会社が資 産運用の天弘基金管理の経営権を握ったことから、証券株が下落した。 上海総合指数 終値は２０．８４０ポイント（０．９４％）安の２１９０．９ ２９。 大型株中心で深セン上場銘柄を含む滬深３００指数 は２４．２６６ポイン ト（０．９９％）安の２４２９．３１７。 海通証券 は５．４％下落した。