起債条件一覧＝10月11日現在

［東京 １１日 ロイター］ - ＃は新規に追加、情報の更新。 ■国内ＳＢ■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ＃１０／１１ ＪＲ東日本 第９５回 AA+ ２００億円 １０年 ０．７４８％ Ｔ３３０＋８ｂｐ １０／２８ 野村 みずほ ＃１０／１１ ＪＲ東日本 第９６回 AA+ ２００億円 ２０年 １．６３４％ Ｔ１４６＋１０ｂｐ １０／２８ 野村 みずほ ＃１０／１１ 大阪ガス 第３１回 AA+/Aa3 １００億円 １０年 ０．７４８％ Ｔ３３０＋８ｂｐ １０／１８ みずほ 野村 三菱UFJMS ＃１０／１１ ホンダファイナンス 第２６回 AA/A1 ４００億円 ５年 ０．３１５％ Ｔ２９６＋１０ｂｐ １０／２１ 大和 ＧＳ ＃１０／１１ ホンダファイナンス 第２７回 AA/A1 １００億円 ７年 ０．４９４％ Ｔ３１１＋１０ｂｐ １０／２１ 大和 ＧＳ ＃１０／１１ 住友商事 第４７回 AA‐/A2 ３００億円 １０年 ０．８５８％ Ｔ３３０＋１９ｂｐ １０／２３ 野村 ＧＳ 大和 ＃１０／１１ クレディセゾン 第４８回 A+ １５０億円 １０年 １．０３８％ Ｔ３３０＋３７ｂｐ １０／２１ みずほ 野村 ＃１０／１１ 双日 第２８回 BBB/BBB １００億円 ７年 １．２３％ Ｌ＋６４ｂｐ １０／１８ 三菱UFJMS みずほ ＃１０／１１ ほくほくフィナンシャルグループ 第５回 A‐ ２５０億円 １０年 注参照 Ｌ＋３３ｂｐ １０／２３ みずほ １０／１０ 中国電力 第３７８回 AA‐/AA ２００億円 １０年 １．００４％ Ｔ３３０＋３４ｂｐ １０／１８ みずほ SMBC日興 三菱UFJMS １０／１０ トヨタファイナンス 第５７回 AA+/Aa3/AA‐ １００億円 ３年 ０．２０２％ Ｔ２８４＋６ｂｐ １０／２１ SMBC日興 大和 みずほ 野村 東海東京 １０／１０ トヨタファイナンス 第５８回 AA+/Aa3/AA‐ １５０億円 ５年 ０．２８５％ Ｔ２９８＋６ｂｐ １０／２１ SMBC日興 大和 みずほ 野村 東海東京 １０／９ 中京銀行 第８回 A‐ ５０億円 １０年 １．１３４％ Ｔ３３０＋４８ｂｐ １０／１７ 野村 三菱UFJMS 大和 １０／８ 富士通 第３２回 A ３００億円 ３年 ０．２６７％ Ｔ２８２＋１４ｂｐ １０／１６ みずほ 大和 野村 SMBC日興 三菱UFJMS １０／８ 富士通 第３３回 A ３５０億円 ５年 ０．４１０％ Ｔ２９６＋２１ｂｐ １０／１６ SMBC日興 大和 野村 みずほ 三菱UFJMS １０／８ 富士通 第３４回 A １５０億円 ７年 ０．６４４％ Ｔ３１１＋２７ｂｐ １０／１６ みずほ SMBC日興 ＧＳ １０／３ 阪神高速道路 第１０回 AA+ １００億円 ５年 ０．３４％ Ｔ２９６＋１３ｂｐ １０／１１ みずほ 三菱UFJMS 大和 SMBC日興 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・発行価格は注意書きがない場合１００円。 ・ほくほくフィナンシャルグループ債：期限前償還条項付劣後債。 利率は当初５年が０．７５％、以降が６カ月ユーロ円ＬＩＢＯＲ＋１．８３％。 ・中国電力債：格付けのＡＡ─（Ｒ＆Ｉ）は引き下げ方向でレーティング・モニター中。 ・中京銀行債：劣後債。 ■財投機関債など■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― １０／９ 日本政策投資銀行 第３８回 AA/AAA/A+/Aa3 ４００億円 ３年 ０．１９７％ Ｔ２８４＋６ｂｐ １０／１６ 三菱UFJMS SMBC日興 東海東京 １０／９ 日本政策投資銀行 第３９回 AA/AAA/A+/Aa3 ２００億円 ５年 ０．２６４％ Ｔ２９８＋６ｂｐ １０／１６ 三菱UFJMS SMBC日興 東海東京 １０／８ 住宅金融支援機構 第１４２回 AA+/AA‐ ５０億円 １０年 ０．７１９％ Ｔ３３０＋７ｂｐ １０／１６ 三菱UFJMS 大和 みずほ １０／８ 住宅金融支援機構 第１４３回 AA+/AA‐ １００億円 １５年 １．１９２％ Ｔ１０５＋８ｂｐ １０／１６ 三菱UFJMS 大和 みずほ １０／８ 地方公共団体金融機構 第１４回 AA+/AA‐/Aa3 １５０億円 ５年 ０．２４５％ Ｔ１１４＋３ｂｐ １０／２１ 三菱UFJMS 野村 １０／８ 地方公共団体金融機構 第５３回 AA+/AA‐/Aa3 ４００億円 １０年 ０．７３９％ Ｔ３３０＋９ｂｐ １０／２１ 三菱UFJMS SMBC日興 １０／８ 地方公共団体金融機構 第３２回 AA+/AA‐/Aa3 １５０億円 ２０年 １．６２４％ Ｔ１４６＋９ｂｐ １０／２１ SMBC日興 大和 メリル ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・発行価格は注意書きがない場合１００円。 ■投資法人債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■公社債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ＃１０／１１ 大阪府住宅供給公社 第４回 A+ １００億円 ３年 ０．４７２％ Ｔ２８２＋３５ｂｐ １０／２３ みずほ 三菱UFJMS ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・発行価格は注意書きがない場合１００円。 ■円建て外債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ＃１０／１１ フランス相互信用連合銀行 第７回 Aa3/A/A+ ４６１億円 ２年 ０．４７５％ Ｌ＋２２ｂｐ １０／１８ 大和 みずほ 野村 ＃１０／１１ フランス相互信用連合銀行 第８回 Aa3/A/A+ ２２８億円 ３年 ０．５６０％ Ｌ＋２７ｂｐ １０／１８ 大和 みずほ 野村 ＃１０／１１ フランス相互信用連合銀行 第９回 Aa3/A/A+ ２４０億円 ５年 ０．７５５％ Ｌ＋３４ｂｐ １０／１８ 大和 みずほ 野村 ＃１０／１１ フランス相互信用連合銀行 第２回 Aa3/A/A+ ７８億円 ２年 注参照 ─ １０／１８ 大和 みずほ 野村 ＃１０／１１ フランス相互信用連合銀行 第３回 Aa3/A/A+ ４８億円 ３年 注参照 ─ １０／２３ 大和 みずほ 野村 ＃１０／１１ フランス相互信用連合銀行 第４回 Aa3/A/A+ ２６億円 ５年 注参照 ─ １０／１８ 大和 みずほ 野村 １０／１０ 現代キャピタル・サービシズ 第１０回 A+/BBB+ ２５０億円 ２年 ０．７５％ Ｌ＋４８ｂｐ １０／１８ シティＧ メリル みずほ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・発行価格は注意書きがない場合１００円。 ・フランス相互信用連合銀行債： ４段目：変動利付債。利率は日本円の３カ月預金オファード・レート＋０．３２％。 ５段目：変動利付債。利率は日本円の３カ月預金オファード・レート＋０．３７％。 ６段目：変動利付債。利率は日本円の３カ月預金オファード・レート＋０．４４％。 ■東京プロボンド■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■国内／ＣＢ型新株予約権付社債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 転換価額 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■海外／ＣＢ型新株予約権付社債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／通貨／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 転換価額 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― １０／３ ミスミグループ本社 ドル １億ドル ５年 ０．００％ ３６．７９ドル １０／２１ ＵＢＳ ９／２６ センコー 円 ７０億円 ５年 ０．００％ ６２６円 １０／１５ 大和ヨーロッパ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・ミスミグループ本社 ユーロ米ドル建てＣＢ： 欧州を中心とする海外市場（ただし米国を除く）で募集。 ・センコー 円貨建てＣＢ： スイス連邦その他欧州を中心とする海外市場（ただし米国を除く）で募集。 ■ＡＢＳ■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■海外ＳＢ■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 通貨 発行額 期 間 利 率（％） 価 格（％） 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― マネックスグループ 円 ５０億 ５年 １．５０ １００．００ １０／１７ 注参照 フランス相互信用連合銀行 豪ドル 未定 ５年 未定 １００．００ １０／３１ 注参照 フィンランド地方金融公社 注参照 ２０００万 ４年 ７．１５ １００．００ １０／２１ 注参照 ＃クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 注参照 １０００万 ４年６カ月 ５．２０ １００．００ １１／ ５ 注参照 円 １３３．６億 ４年 ０．３５ １００．００ １０／３０ 注参照 オーストラリア・ニュージーランド銀行（ＡＮＺ） 米ドル 未定 ５年 未定 １００．００ １０／２４ 注参照 豪ドル 未定 ５年 未定 １００．００ １０／２４ 注参照 注参照 未定 ５年 未定 １００．００ １０／２４ 注参照 バークレイズ・バンク 注参照 ２７００万 ５年 ３．７５ １００．００ １０／２９ 注参照 注参照 １２００万 ５年 ６．４０ １００．００ １０／３０ 注参照 ＢＮＰパリバ 注参照 ３３００万 ７年 ４．５０ １００．００ １０／２９ 注参照 注参照 １．５４億 ４年９カ月 ４．３８ １００．００ １０／１７ 注参照 注参照 ３０００万 ４年６カ月 ６．９０ １００．００ １０／２９ 注参照 注参照 ２．５億 ５年 ４．７０ １００．００ １０／２１ 注参照 注参照 ７３００万 ５年６カ月 ４．５１ １００．００ １０／２９ 注参照 ラボバンク・ネダーランド 注参照 ５．７９億 ３０年 ０．５０ ２３．６０ １０／３０ 注参照 注参照 ５．９５億 ３０年 ０．００ ８．６９ １０／３０ 注参照 注参照 ７億 ４年 未定 １００．００ １０／３０ 注参照 豪ドル 未定 ５年 未定 １００．００ １０／３０ 注参照 注参照 未定 ５年 未定 １００．００ １０／３０ 注参照 米ドル 未定 ５年 未定 １００．００ １０／３０ 注参照 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス 米ドル 未定 ５年 未定 １００．００ １０／２３ 注参照 米ドル 未定 ５年 未定 １００．００ １０／２３ 注参照 ＨＳＢＣ銀行 豪ドル ７２６万 ８年 ０．５０ ７２．２２ １０／２３ 注参照 注参照 ６６００万 ５年 ４．０３ １００．００ １０／３０ 注参照 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 円 ３６億 １年 ０．５０ １００．００ １０／２４ 注参照 トヨタ モーター ファイナンス （ネザーランズ） 豪ドル ５２００万 ４年 ３．６２ １００．００ １０／２４ 注参照 注参照 ２．０７億 ４年 ４．３４ １００．００ １０／２４ 注参照 トヨタ モーター クレジット 豪ドル １．６３６億 ５年 ３．８３ １００．００ １０／２４ 注参照 米ドル １．５０４億 ５年 １．５２ １００．００ １０／２４ 注参照 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・マネックスグループ 円建て債：価格は売出価格。 売出期間は１０月７日─１７日。受渡日は１０月１８日。売出人はマネックス証券。 格付けはＢＢＢ（ＪＣＲ）。 ・フランス相互信用連合銀行 豪ドル建て債：価格は売出価格。 売出期間は１０月１８日─２９日。受渡日は１１月１日。売出人は大和証券。 格付けはＡａ３（ムーディーズ）、Ａ（Ｓ＆Ｐ）、Ａ＋（フィッチ）。 ・フィンランド地方金融公社 トルコリラ建て債：価格は売出価格。 売出期間は１０月４日─２１日。受渡日は１０月２２日。 売出人は東洋証券。格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。 フィンランド地方政府保証機構保証付。 ・クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 円高リスク軽減型トルコリラ建て債（１段目）：価格は売出価格。 売出期間は１０月９日─３１日。受渡日は１１月６日。売出人は今村証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。 ・クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク ユーロ円建て債（２段目）：価格は売出価格。売出期間は１０月１６日─３０日。 受渡日は１０月３１日。売出人はＳＭＢＣ日興証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。 ・オーストラリア・ニュージーランド銀行債：価格は売出価格。 ３段目はニュージーランドドル建て債。 以下は１─３段目共通。 売出期間は１０月１７日─２４日。受渡日は１０月２５日。 売出人は三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券。 格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。 売出取扱人： 米ドル建て債と豪ドル建て債はカブドットコム証券、静銀ティーエム証券、常陽証券、 新潟証券、八十二証券、百五証券。 ニュージーランドドル建て債はカブドットコム証券。 ・バークレイズ・バンク メキシコペソ建て債（１段目）：価格は売出価格。 売出期間は１０月３日─２９日。受渡日は１０月３０日。売出人はＳＢＩ証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ（Ｓ＆Ｐ）。 ・バークレイズ・バンク 南アフリカランド建て債（２段目）：価格は売出価格。 売出期間は１０月２日─３０日。受渡日は１０月３１日。売出人は楽天証券。 ・ＢＮＰパリバ メキシコペソ建て債（１段目）：価格は売出価格。 売出期間は１０月８日─２９日。受渡日は１０月３０日。売出人はＳＢＩ証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ＋（Ｓ＆Ｐ）。 ・ＢＮＰパリバ メキシコペソ建て債（２段目）：価格は売出価格。 売出期間は１０月７日─１７日。受渡日は１０月１８日。売出人は岩井コスモ証券。 売出取扱人は静岡東海証券、奈良証券、ニュース証券、松阪証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ＋（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。 ・ＢＮＰパリバ 南アフリカランド建て債（３段目）：価格は売出価格。 売出期間は１０月３日─２９日。受渡日は１０月３０日。売出人はＳＢＩ証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ＋（Ｓ＆Ｐ）。 ・ＢＮＰパリバ メキシコペソ建て債（４段目）：価格は売出価格。 売出期間は１０月１日─１８日。受渡日は１０月２２日。売出人は水戸証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ＋（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。 ・ＢＮＰパリバ メキシコペソ建て債（５段目）：価格は売出価格。 売出期間は１０月１１日─２８日。受渡日は１０月３０日。売出人は藍澤証券。 売出取扱人は八幡証券。格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ＋（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。 ・ラボバンク・ネダーランド メキシコペソ建てディスカウント債（１段目）： 価格は売出価格。売出期間は１０月９日─３０日。受渡日は１０月３１日。 売出人は極東証券。 格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）、ＡＡ（フィッチ）。 ・ラボバンク・ネダーランド 南アフリカランド建てゼロクーポン債（２段目）： 価格は売出価格。売出期間は１０月９日─３０日。受渡日は１０月３１日。 売出人は極東証券。 格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）、ＡＡ（フィッチ）。 ・ラボバンク・ネダーランド メキシコペソ建て債（３段目）：価格は売出価格。 売出期間は１０月１８日─３０日。受渡日は１０月３１日。 売出人はＳＭＢＣ日興証券。格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）。 ・ラボバンク・ネダーランド債：５段目はニュージーランドドル建て債。 以下は４─６段目共通。 価格は売出価格。売出期間は１０月２２日─３０日。受渡日は１０月３１日。 売出人はみずほ証券。格付けはＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）。 ・ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス債：価格は売出価格。 １段目：固定利付債。２段目：変動利付債。 売出期間は１０月１７日─２３日。受渡日は１０月２４日。 売出人は野村証券。野村ホールディングス保証。売出取扱人はいよぎん証券。 ・ＨＳＢＣ銀行 豪ドル建てディスカウント債（１段目）：価格は売出価格。 売出期間は１０月２日─２３日。受渡日は１０月２４日。売出人は豊証券。 ・ＨＳＢＣ銀行 メキシコペソ建て債（２段目）：価格は売出価格。 売出期間は１０月１日─２９日。受渡日は１０月３１日。売出人は丸福証券。 ・東海東京フィナンシャル・ホールディングス 円建て債：価格は売出価格。 売出期間は１０月１日─２４日。受渡日は１０月２５日。 売出人は東海東京証券。格付けはＢＢＢ（ＪＣＲ）。 ・トヨタ モーター ファイナンス （ネザーランズ） 豪ドル建て債（１段目）： 価格は売出価格。売出期間は１０月９日─２２日。受渡日は１０月２５日。 売出人は大和証券。格付けはＡａ３（ムーディーズ）、ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）。 ・トヨタ モーター ファイナンス （ネザーランズ） ニュージーランドドル建て債 （２段目）：価格は売出価格。売出期間は１０月９日─２２日。 受渡日は１０月２５日。売出人は大和証券。 格付けはＡａ３（ムーディーズ）、ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）。 ・トヨタ モーター クレジット 豪ドル建て債（１段目）：価格は売出価格。 売出期間は１０月７日─２４日。受渡日は１０月２５日。 売出人はＳＭＢＣ日興証券、東海東京証券。売出取扱人はＳＢＩ証券、高木証券。 格付けはＡａ３（ムーディーズ）、ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）。 ・トヨタ モーター クレジット 米ドル建て債（２段目）：価格は売出価格。 売出期間は１０月７日─２４日。受渡日は１０月２５日。 売出人はＳＭＢＣ日興証券、東海東京証券。売出取扱人はＳＢＩ証券。 格付けはＡａ３（ムーディーズ）、ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）。