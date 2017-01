米金融・債券市場＝利回り一時2週間ぶり高水準、堅調な30年入札で価格持ち直す

[ニューヨーク 10日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2011GMT) 98*01.00(+0*01.00)=3.7348% 前営業日終盤 98*00.00(‐0*24.00)=3.7365% 10年債 (2011GMT) 98*12.00(‐0*07.50)=2.6888% 前営業日終盤 98*19.50(‐0*06.50)=2.6612% 5年債 (2011GMT) 99*23.25(‐0*01.50)=1.4322% 前営業日終盤 99*24.75(+0*00.75)=1.4223% 2年債 (2011GMT) 99*25.75(+0*00.75)=0.3496% 前営業日終盤 99*25.00(+0*01.50)=0.3614% 10日の米金融・債券市場では、国債利回りが一時およそ2週間ぶりの水準に上昇し たが、堅調な30年債入札を好感し国債価格はその後持ち直した。 米共和党はこの日、オバマ大統領が多岐にわたる財政問題で交渉に応じることを条件 に、短期的な債務上限引き上げを提案すると表明。合意への期待が高まり、米国債利回り を押し上げた。 だが価格下落と利回り上昇で、その後実施された130億ドルの30年債入札は堅調 な需要を集め、債券価格はその日の安値から戻した。 午後中盤の取引で、指標10年債利回り は6/32安。利回りは2.6 9%。 Tボンド先物12月限 は15/32安の132─21/32。 Tノート先物12月限 は9/32安の125─31.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 12.75 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 10.00 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 15.25 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 13.50 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -3.50 ( unch)