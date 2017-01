UPDATE 1-米金融・債券市場＝まちまち、堅調な30年入札で価格持ち直す

(内容を追加しました。) [ニューヨーク 10日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 98*02.00(+0*02.00)=3.7330% 前営業日終盤 98*00.00(‐0*24.00)=3.7365% 10年債 (2105GMT) 98*13.50(‐0*06.00)=2.6833% 前営業日終盤 98*19.50(‐0*06.50)=2.6612% 5年債 (2105GMT) 99*24.25(‐0*00.50)=1.4256% 前営業日終盤 99*24.75(+0*00.75)=1.4223% 2年債 (2105GMT) 99*26.00(+0*01.00)=0.3456% 前営業日終盤 99*25.00(+0*01.50)=0.3614% 10日の米金融・債券市場はまちまち。国債利回りは一時およそ2週間ぶりの水準に 上昇する場面もあったが、堅調な30年債入札を好感し国債価格は当初の下げの大半を取 り戻した。 米共和党はこの日、オバマ大統領が多岐にわたる財政問題で交渉に応じることを条件 に、短期的な債務上限引き上げを提案すると表明。合意への期待が高まり、米国債利回り を押し上げた。 だが価格下落と利回り上昇で、その後実施された130億ドルの30年債入札は堅調 な需要を集め、債券価格はこの日の安値から戻した。 債務上限問題の行方は依然不透明なため、債券市場は方向感に乏しい。 ED&Fマン・キャピタルの債券金利部門共同責任者、トーマス・ディガロマ氏は「 実需筋から底堅い需要が集まったため、入札は堅調な内容となった」と指摘した。 米議会が期限までに債務上限引き上げで合意できない場合、目先償還を迎える米国債 はデフォルト(債務不履行)する恐れがある。だがこうしたデフォルト懸念は流動性資産 への買い意欲を高め、期間長めの米国債が買われる一方、期間短めの債券利回りが上昇す る展開となっている。 午後終盤の取引で、指標10年債利回り は6/32安。利回りは2.6 9%。 30年債 は当初の下げから切り返し5/32高。利回りは3.73%。 11月7日償還の1カ月物短期証券(Tビル) 利回りは0.25%。8日 つけた5年ぶり高水準の0.36%から低下した。 市場関係者によると、翌日物レポ金利は当初およそ27ベーシスポイント(bp)に 上昇したが、その後は約10bpまで低下した。 米連邦準備理事会(FRB)はこの日、2028─2043年に償還を迎えるインフ レ指数連動債(TIPS)を13億8000万ドル買い入れた。 Tボンド先物12月限 は15/32安の132─21/32。 Tノート先物12月限 は9/32安の125─31.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 13.00 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 10.25 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 15.00 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 13.50 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -3.75 (-0.25)