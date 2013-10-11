再送-15日の国内・海外経済指標と行事予定

(予定を追加しました) ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ＊米政府が発表する指標の一部は、政府機関閉鎖に伴い発表されない場合があります。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0900 閣議・閣議後会見 - 1030 ２０年利付国債（１０月債）の発行予定額等（財務省） - 1100 ＮＥＣ個人向けパソコン秋冬モデル新商品発表会 - 1330 8月鉱工業生産確報（経産省）） - ●海外指標など （時間はＧＭＴ、日本時間はプラス９時間） １１日（金） 0600 独：９月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） 独：９月卸売物価指数（連邦統計庁） 1230 米：９月小売売上高（商務省） - 発表延期の可能性 1355 米：１０月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 1400 米：８月企業在庫（商務省） - 発表延期の可能性 1700 米：ローゼングレン・ボストン地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） Time Unknown 中国：第３・四半期外貨準備 - １４日までの間に発表予定 中国：９月マネーサプライＭ２ 、人民元建て新規融資 （中国人 民銀行） - １５日までの間に発表予定 Time Unknown 伊：中長期債入札 Ｇ２０財務相・中央銀行総裁会議（ワシントン、最終日） ＩＭＦ・世銀年次総会（ワシントン、１３日まで） １２日（土） 0200 中国：９月貿易統計 ＩＭＦ・世銀年次総会（ワシントン、１３日まで） １３日（日） ＩＭＦ・世銀年次総会（ワシントン、最終日） 米・インド：経済金融パートナーシップ（ワシントン） - 米財務長官、米ＦＲＢ議長、インド財務相、インド中銀総裁が出席 １４日（月） 0000 シンガポール：金融管理局（ＭＡＳ）金融政策声明 シンガポール：第３･四半期ＧＤＰ速報値 0130 中国：９月ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） 0600 独：８月輸入物価（連邦統計庁） - １４日から１５日の間に発表予定 0900 ユーロ圏：８月鉱工業生産（統計局） 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1530 米:財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 Time Unknown 中国：９月対中国海外直接投資 （商務省） - １４日から１９日の間に発表予 定 ロシア：中銀金融政策発表 ＥＵ：ユーロ圏・ＥＵ財務相会合（ルクセンブルク） - １５日まで 香港：重陽節 - 休場 米：コロンブスデー - 株式市場は取引あり、債券市場は休場 １５日（火） 0030 豪：中銀理事会議事録 - 0645 仏：９月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） - 0830 英：９月消費者物価指数（国立統計局） - 0830 英：９月生産者物価指数（国立統計局） - 0900GMT 独：１０月景気期待指数（ＺＥＷ） - 1145 米:週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1230 米：１０月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） - 発表延期の可能性 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 1530 米:財務省４週間物ＴＢ入札 - 2315 米：フィッシャー・ダラス地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） - 米経済見通しと金融 政策について Time Unknown スペイン６カ月・１２カ月物国債入札 - シンガポール：ハリラヤハジ - 休場 ＝＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝＝ １１日（金） Q3 2013 JPMorgan Chase & Co. Q3 2013 Wells Fargo １５日（火） Q3 2013 Citigroup Inc. Q3 2013 Intel Corp. Q3 2013 Johnson & Johnson