ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

* 米政府が発表する指標の一部は、政府機関閉鎖に伴い発表されない場合があります。

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欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。

米主要企業の決算発表予定一覧は でご覧ください。 Friday, 11 October, 2013 Time Unknown （発表延期）米：８月貿易収支（商務省） - Time Unknown （発表延期）米：８月卸売在庫（商務省） - Time Unknown （発表延期）米：９月輸出入物価（労働省） - Time Unknown （発表延期）米：９月財政収支（財務省） - Time Unknown （発表延期）米：９月卸売物価指数（労働省） - Time Unknown 伊：中長期債入札 - Time Unknown 中国：第３・四半期外貨準備 - １４日までの間に発表予定 Time Unknown 中国：９月マネーサプライＭ２ 、人民元建て新規融資 （中国人民銀行） - １５日までの間に発表予定 Time Unknown （発表延期）米：８月建設支出（商務省） - Time Unknown （発表延期）米：８月耐久財受注改定値（商務省） - Time Unknown （発表延期）米：８月製造業新規受注（商務省） - Time Unknown （発表延期）米：９月雇用統計（労働省） - All Day Ｇ２０財務相・中央銀行総裁会議（ワシントン、最終日） - All Day ＩＭＦ・世銀年次総会（ワシントン、１３日まで） - 2130 米：９月小売売上高（商務省） - 発表延期の可能性 2255 米：１０月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 - 2300 米：８月企業在庫（商務省） - 発表延期の可能性 Saturday, 12 October, 2013 All Day ＩＭＦ・世銀年次総会（ワシントン、１３日まで） - 0200 米：ローゼングレン・ボストン地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） - 1100 中国：９月貿易統計 - Sunday, 13 October, 2013 All Day ＩＭＦ・世銀年次総会（ワシントン、最終日） - All Day 米・インド：経済金融パートナーシップ（ワシントン） - ルー米財務長官、バーナンキ米ＦＲＢ議長、チダムバラム・インド財務相、ラジャン・インド中銀総裁が出席 Monday, 14 October, 2013 Time Unknown 中国：９月対中国海外直接投資 （商務省） - １４日から１９日の間に発表予定 Time Unknown ＥＵ：ユーロ圏・ＥＵ財務相会合（ルクセンブルク） - １５日まで All Day 米：コロンブスデー - 株式市場は取引あり、債券市場は休場 All Day 香港：重陽節 - 休場 1030 中国：９月ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） - 1500 独：８月輸入物価（連邦統計庁） - １４日から１５日の間に発表予定 1800 ユーロ圏：８月鉱工業生産（統計局） - Tuesday, 15 October, 2013 Time Unknown スペイン６カ月・１２カ月物国債入札 - Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day シンガポール：ハリラヤハジ - 休場 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0030 米:財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0930 豪：中銀理事会議事録 - 1030 日本：２０年利付国債（１０月債）の発行予定額等（財務省） - 1330 日本：８月鉱工業生産確報（経産省）） - 1545 仏：９月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） - 1730 英：９月消費者物価指数（国立統計局） - 1730 英：９月生産者物価指数（国立統計局） - 1800 独：１０月景気期待指数（ＺＥＷ） - 2045 米:週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2130 米：１０月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） - 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 16 October, 2013 Time Unknown （発表延期）米：９月消費者物価指数（労働省） - Time Unknown ポルトガル国債入札 - 0030 米:財務省４週間物ＴＢ入札 - 0815 米：フィッシャー・ダラス地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） - 米経済見通しと金融政策について 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） - 1030 日本：５年利付国債の入札発行（財務省） - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） - 1245 日本：５年利付債の入札結果（財務省） - 1300 日本：９月首都圏マンション市場動向（不動産経済研究所） - 1515 日本：５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） - 1730 英：６─８月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） - 1800 ユーロ圏：８月貿易収支（統計局） - 1800 ユーロ圏：９月消費者物価指数改定値（統計局） - 1800 総合資源エネルギー調査会基本政策分科会 - 2000 米:住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2200 米：８月対米証券投資（財務省） - 2300 米:１０月住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） - Thursday, 17 October, 2013 Time Unknown ＥＣＢ理事会（金利発表なし） - Time Unknown スペイン国債入札 - Time Unknown （発表延期）米：９月鉱工業生産（ＦＲＢ） - 0030 米：財務省４週間物・５２週間物ＴＢ入札 - 0125 米：ピアナルト・クリーブランド地区連銀総裁が講演（オハイオ州ウェストレイク） - 「Housing in the National Economy」 0300 米地区連銀経済報告 - 0730 米：ジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁が講演（オクラホマ州オクラホマシティ） - 0745 米：フィッシャー・ダラス地区連銀総裁が討論会に参加（ニューヨーク） - 討論テーマ「Break Up the Big Banks」 0830 日本：１０月ロイター短観 - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） - 1700 ユーロ圏：８月経常収支（ＥＣＢ） - 1730 英：９月小売売上高（国立統計局） - 2100 米：フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） - 米金融政策について 2130 米：９月米住宅着工件数（商務省） - 発表延期の可能性 2130 米:新規失業保険申請件数（労働省） - 2300 米：１０月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 - Friday, 18 October, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0000 米：財務省インフレ指数連動３０年債入札条件 - 0000 米:財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0145 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が講演（ウィスコンシン州マディソン） - 経済情勢と金融政策について 0245 米：ジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁が講演（オクラホマ州オクラホマシテイ） - 米経済について 0345 米：コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀が講演（モンタナ州ビュート） - 「A Time of Testing」 0700 日本：１０月ロイター企業調査 - 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次指定報告機関ベース）（財務省） - 1000 豪：スティーブンス中銀総裁が講演 - 1030 日本：流動性供給入札（財務省） - 1100 中国:第３・四半期ＧＤＰ（国家統計局） - 1100 中国：９月鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） - 1100 中国：１０月新築住宅価格 - 1245 日本：流動性供給入札結果（財務省） - 1500 日本：岩田日銀副総裁講演（中央大多摩キャンパス） - 1545 日本：黒田日銀総裁が全国信用組合大会であいさつ - 2300 米：９月米景気先行指数（コンファレンス・ボード） - Saturday, 19 October, 2013 0300 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が講演（シカゴ） - 経済情勢と金融政策について Monday, 21 October, 2013 Time Unknown 日本：９月外国投信概況 - 1400 日本：８月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） - 1500 独：９月独生産者物価指数（連邦統計庁） - 2130 米：９月シカゴ連銀全米活動指数 - 2300 米：９月中古住宅販売（全米リアルター協会） - Tuesday, 22 October, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0030 米:財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0850 日本：１０月主要銀行貸出動向アンケート調査（日銀） - 1100 中国：９月新築住宅価格 - 2045 米:週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 23 October, 2013 All Day タイ［チュラロンコーン大王祭］ - 休場 0030 米:財務省４週間物ＴＢ入札 - 0930 豪：第３・四半期ＣＰＩ（連邦統計局） - 1730 英：１０月の金融政策委員会の議事録 - 2000 米:住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2200 米：８月住宅価格指数（連邦住宅金融局） - Thursday, 24 October, 2013 1045 中国：１０月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） - 1658 ユーロ圏：１０月総合ＰＭＩ速報値 - 1658 ユーロ圏：１０月製造業ＰＭＩ速報値 - 1658 ユーロ圏：１０月サービス部門ＰＭＩ速報値 - 2130 米:新規失業保険申請件数（労働省） - 2158 米：１０月製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） - 2300 米：９月新築１戸建て住宅販売（商務省） - Friday, 25 October, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 米：９月米住宅着工許可件数改定値（商務省） - 0000 米:財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0000 米:財務省２・５・７年債入札条件 - 0200 米：財務省インフレ指数連動３０年債入札 - 0850 日本：９月企業向けサービス価格指数 - 1700 独：１０月ＩＦＯ業況指数 - 1700 ユーロ圏：９月Ｍ３（ＥＣＢ） - 1730 英：第３・四半期ＧＤＰ速報値（国立統計局） - 2130 米：９月米耐久財受注（商務省） - 2255 米：１０月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 - Sunday, 27 October, 2013 All Day 欧州、冬時間に移行 - 1400 日本：岩田日銀副総裁が高橋是清翁顕彰碑除幕式であいさつ（下関） - 1530 日本：岩田日銀副総裁が高橋是清翁顕彰シンポジウムであいさつ - Monday, 28 October, 2013 Tuesday, 29 October, 2013 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 米：連邦公開市場委員会 - （３０日まで） 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0030 米:財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0830 日本：９月完全失業率（総務省） - 0830 日本：９月有効求人倍率（厚労省） - 0830 日本：９月家計調査（総務省） - 0850 日本：９月商業販売統計経産省） - 1020 ＩＭＦの日本担当課長が講演「アベノミクスの進ちょく状況─ＩＭＦの評価」 - 1035 古沢財務官がＩＭＦ主催のセミナーに出席 - 2045 米:週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 30 October, 2013 Time Unknown 日本：国際投資戦略１０月調査 - 0030 米:財務省４週間物ＴＢ入札 - 0850 日本：９月鉱工業生産速報（経産省） - 2000 米:住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - Thursday, 31 October, 2013 All Day 日本：日銀金融政策決定会合 - 0300 米：連邦公開市場委員会（声明発表） - 1400 日本：９月住宅着工戸数（国交省） - 1500 日本：１０月経済・物価情勢の展望（日銀） - 2130 米:新規失業保険申請件数（労働省） -