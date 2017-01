米金融・債券市場＝11月終盤・12月償還債利回り上昇、債務上限問題先送りとの見方で

[ニューヨーク 11日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 97*27.00(‐0*02.00)=3.7454% 前営業日終盤 97*29.00(‐0*03.00)=3.742% 10年債 (2105GMT) 98*11.50(‐0*01.50)=2.6908% 前営業日終盤 98*13.00(‐0*06.50)=2.685% 5年債 (2105GMT) 99*25.25(+0*02.00)=1.4192% 前営業日終盤 99*23.25(‐0*01.50)=1.432% 2年債 (2105GMT) 99*25.75( 0*00.00)=0.3501% 前営業日終盤 99*25.75(+0*00.75)=0.35% 11日の米金融・債券市場では、11月終盤から12月に償還を迎える短期証券(T ビル)の利回りが上昇。短期の債務上限引き上げで政府と議会が合意すれば、デフォルト (債務不履行)リスクが先送りされるとの見方が強まった。 連休を控え、長期国債は序盤の高値から押し戻された。 Tビルは今週、10月17日の債務上限引き上げ期限付近に償還を迎える証券を敬遠 する動きが銀行やマネー・マーケット・ファンド(MMF)の間で広がり、利回りが大幅 に上昇した。 この日はこうした傾向が11月終盤から12月償還の証券にシフトした。共和党が提 案している6週間の債務上限引き上げを政府が受け入れた場合、11月終盤から12月に かけて再びこの問題が焦点となる。 11月29日償還のTビル利回り は0.18%と、前日終盤の0. 12%から上昇。9日時点では0.05%だった。 11月7日償還のTビル利回り は前日比横ばいの0.26%に高止まりし た。 投資家が米財政協議の影響を受けかねない証券を担保として受け入れることを敬遠す るなか、レポ取引の金利も上昇し、翌日物金利はおよそ0.20%となった。 指標10年債 価格は横ばい、利回りは2.68%。30年債 は1/32安、利回りは3.74%。 Tボンド先物12月限 は5/32高の132─26/32。 Tノート先物12月限 は4/32高の126─3.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 13.25 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 10.75 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 15.00 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 13.25 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -3.25 (+0.75)