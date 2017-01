〔今週の主要材料〕海外市場

[東京 11日 ロイター] - *日本時間はGMT(グリニッジ標準時)プラス9時間 *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【11月11日―11月15日の海外経済指標】 予想 前回 Time Unknown 中国:10月マネーサプライM2 、中国人民元建て新規融資 (中国人民銀行) - 15日までに発表予定 10月中国新規融資(中国人民銀行) (10億元) 600.0 787.0 10月中国新規融資伸び率(中国人民銀行) (前年比、%) 14.3 14.3 10月中国M2伸び率(中国人民銀行) (前年比、%) 14.3 14.2 Tuesday, 12 November, 2013 0700 独:10月消費者物価指数改定値(連邦統計庁) - (前月比、%) -0.2 -0.2 (前年比、%) 1.2 1.2 EU基準(前月比、%) -0.2 -0.2 (前年比、%) 1.3 1.3 (速報値) 0930 英:10月消費者物価指数(国立統計局) - CPI(前月比、%) 0.3 0.4 (前年比、%) 2.5 2.7 RPI(前月比、%) 0.4 0.4 (前年比、%) 3.0 3.2 RPIX(前月比、%) 0.4 0.4 (前年比、%) 3.0 3.2 0930 英:10月生産者物価指数(国立統計局) - 投入(前月比、%) -0.7 -1.2 (前年比、%) 0.1 1.1 産出(前月比、%) 0.0 -0.1 (前年比、%) 1.0 1.2 1230 米:10月中小企業楽観度指数(NFIB) - (指数) N/A 93.9 1245 米:週間チェーンストア売上高(ICSC/ゴールドマン) - 1330 米:9月シカゴ連銀全米活動指数 (指数) N/A 0.14 1355 米:週間レッドブック大規模小売店売上高(インスティネット・リサーチ) - Wednesday, 13 November, 2013 0030 豪:第3・四半期賃金コスト指数(連邦統計局) - (前期比、%) 0.7 0.7 0930 英:7─9月ILO方式失業率(国立統計局) - (ILO基準、%) 7.7 7.7 1000 ユーロ圏:9月鉱工業生産(統計局) - (前月比、%) -0.3 1.0 (前年比、%) 0.0 -1.9 1200 米:住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会) - 1900 米:10月財政収支(財務省) - (10億ドル) -104.0 75.1 Thursday, 14 November, 2013 Time Unknown 中国:10月対中国海外直接投資 (商務省) - 14─21日に発表予定 0630 仏:第3・四半期GDP速報値(INSEE) - (前期比、%) 0.1 0.5 (Q2) 0700 独:第3・四半期GDP速報値(連邦統計庁) - (前期比、%) 0.3 0.7 (前年比、%) 0.7 0.9 (Q2) 0745 仏:10月消費者物価指数(INSEE) - (EU基準、前月比、%) -0.1 -0.2 (EU基準、前年比、%) 0.7 1.0 0930 英:10月小売売上高(国立統計局) - (前月比、%) 0.0 0.6 (前年比、%) 3.1 2.2 1000 ユーロ圏:第3・四半期GDP速報値(統計局) - (前期比、%) 0.2 0.3 (前年比、%) -0.3 -0.5 (Q2) 1330 米:新規失業保険申請件数(労働省) - (11/9までの週、1000件) 330 336 1330 米:第3・四半期労働生産性・単位労働コスト速報値(労働省) - (労働生産性/前期比、年率%) 2.0 2.3 (単位労働コスト/前期比、年率%) 0.5 0.0 (Q2改定) 1330 米:9月貿易収支(商務省) - (10億ドル) -39.0 -38.8 Friday, 15 November, 2013 1000 ユーロ圏:10月消費者物価指数改定値(統計局) - (前月比、%) -0.1 0.5 (前年比、%) 0.7 1.1 1330 米:11月NY州製造業業況指数(連銀) - (指数) 5.00 1.52 1330 米:10月輸出入物価(労働省) - (輸入物価/前月比、%) -0.4 0.2 (輸出物価/前月比、%) 0.1 0.3 1415 米:10月鉱工業生産(FRB) - (指数/前月比、%) 0.2 0.6 (設備稼働率、%) 78.3 78.3 1500 米:9月卸売在庫(商務省) - (前月比、%) 0.4 0.5 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【11月11日―11月15日の海外行事予定】 Monday, 11 November, 2013 EU財務相理事会(ブリュッセル) 米:ベテランズデー(株式市場は取引あり。債券市場は休場) 海外主要企業決算発表予定 11-Nov UNICREDIT SPA Q3 Tuesday, 12 November, 2013 中国共産党中央委員会第三回全体会議(三中全会)最終日 インドネシア:中銀理事会 イタリア:国債入札 - 0800 米:フィッシャー・ダラス地区連銀総裁が講演(豪メルボルン) - 「金融政策・成長への米国のアプローチ」 1600 米:財務省4週間物TB入札条件 1630 米:財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札 1800 米:コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演(ミネソタ州セントポール) - 「金融政策戦略」 1800 米:財務省3年債入札 1850 米:ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が講演(アラバマ州モンゴメリー) - - 経済見通しについて 海外主要企業決算発表予定 12 Nov Q1 2014 News Corp 12-Nov VODAFONE GROUP PLC INTERIM Wednesday, 13 November, 2013 イタリア:中・長期国債入札 - 1030 英:中銀インフレ報告 1345 米:ピアナルト・クリーブランド地区連銀が講演(フィラデルフィア) - 「Women and Risk: Myth or Market Opportunity?」 1630 米:財務省4週間物TB入札 米:財務省52週間物TB入札 1800 米:財務省10年債入札 2300 米:ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が式典であいさつ(アトランタ) 海外主要企業決算発表予定 13 Nov Q1 2014 Cisco Systems 13-Nov GDF SUEZ SA Q3 13-Nov LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC INTERIM Nov 13 Man Wah Holdings Ltd 1999.HK 6-mth results Nov 13 Tencent 0700.HK 9-mth results Thursday, 14 November, 2013 中国:10月対中国海外直接投資 (商務省) (14─21日に発表予定) 韓国:中銀理事会 ユーロ圏財務相会合(ブリュッセル) - 米:上院銀行委員会がイエレン氏のFRB議長指名公聴会 - インド:イスラム教新年 - 休場 0000 米:バーナンキ米FRB議長が講演(ワシントン) - 「Teaching and Learning About the Federal Reserve」(現地時間13日) 1400 米:プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が講演(ワシントン) - 金融政策について 1600 米:財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札条件 米:財務省インフレ指数連動10年債入札条件 1800 米:財務省30年債入札 海外主要企業決算発表予定 14 Nov Q4 2013 Applied Materials 14 Nov Q3 2014 Walmart 14-Nov BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA Q3 14-Nov BURBERRY GROUP PLC INTERIM Friday, 15 November, 2013 EU財務相理事会(ブリュッセル) - ブラジル:共和制宣言記念日 - 休場