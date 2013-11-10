〔今週の主要材料〕海外市場

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［東京 １１日 ロイター］ - ＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【１１月１１日―１１月１５日の海外経済指標】 予想 前回 Time Unknown 中国：１０月マネーサプライＭ２ 、中国人民元建て新規融資 （中国人民銀行） - １５日までに発表予定 １０月中国新規融資（中国人民銀行） （１０億元） 600.0 787.0 １０月中国新規融資伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） 14.3 14.3 １０月中国Ｍ２伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） 14.3 14.2 Tuesday, 12 November, 2013 0700 独：１０月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） - （前月比、％） -0.2 -0.2 （前年比、％） 1.2 1.2 ＥＵ基準（前月比、％） -0.2 -0.2 （前年比、％） 1.3 1.3 （速報値） 0930 英：１０月消費者物価指数（国立統計局） - ＣＰＩ（前月比、％） 0.3 0.4 （前年比、％） 2.5 2.7 ＲＰＩ（前月比、％） 0.4 0.4 （前年比、％） 3.0 3.2 ＲＰＩＸ（前月比、％） 0.4 0.4 （前年比、％） 3.0 3.2 0930 英：１０月生産者物価指数（国立統計局） - 投入（前月比、％） -0.7 -1.2 （前年比、％） 0.1 1.1 産出（前月比、％） 0.0 -0.1 （前年比、％） 1.0 1.2 1230 米：１０月中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） - （指数） N/A 93.9 1245 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1330 米：９月シカゴ連銀全米活動指数 （指数） N/A 0.14 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 13 November, 2013 0030 豪：第３・四半期賃金コスト指数（連邦統計局） - （前期比、％） 0.7 0.7 0930 英：７─９月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） - （ＩＬＯ基準、％） 7.7 7.7 1000 ユーロ圏：９月鉱工業生産（統計局） - （前月比、％） -0.3 1.0 （前年比、％） 0.0 -1.9 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 1900 米：１０月財政収支（財務省） - （１０億ドル） -104.0 75.1 Thursday, 14 November, 2013 Time Unknown 中国：１０月対中国海外直接投資 （商務省） - １４─２１日に発表予定 0630 仏：第３・四半期ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ） - （前期比、％） 0.1 0.5 （Ｑ２） 0700 独：第３・四半期ＧＤＰ速報値（連邦統計庁） - （前期比、％） 0.3 0.7 （前年比、％） 0.7 0.9 （Ｑ２） 0745 仏：１０月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） - （ＥＵ基準、前月比、％） -0.1 -0.2 （ＥＵ基準、前年比、％） 0.7 1.0 0930 英：１０月小売売上高（国立統計局） - （前月比、％） 0.0 0.6 （前年比、％） 3.1 2.2 1000 ユーロ圏：第３・四半期ＧＤＰ速報値（統計局） - （前期比、％） 0.2 0.3 （前年比、％） -0.3 -0.5 （Ｑ２） 1330 米：新規失業保険申請件数（労働省） - （１１／９までの週、１０００件） 330 336 1330 米：第３・四半期労働生産性・単位労働コスト速報値（労働省） - （労働生産性／前期比、年率％） 2.0 2.3 （単位労働コスト／前期比、年率％） 0.5 0.0 （Ｑ２改定） 1330 米：９月貿易収支（商務省） - （１０億ドル） -39.0 -38.8 Friday, 15 November, 2013 1000 ユーロ圏：１０月消費者物価指数改定値（統計局） - （前月比、％） -0.1 0.5 （前年比、％） 0.7 1.1 1330 米：１１月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） - （指数） 5.00 1.52 1330 米：１０月輸出入物価（労働省） - （輸入物価／前月比、％） -0.4 0.2 （輸出物価／前月比、％） 0.1 0.3 1415 米：１０月鉱工業生産（ＦＲＢ） - （指数／前月比、％） 0.2 0.6 （設備稼働率、％） 78.3 78.3 1500 米：９月卸売在庫（商務省） - （前月比、％） 0.4 0.5 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【１１月１１日―１１月１５日の海外行事予定】 Monday, 11 November, 2013 ＥＵ財務相理事会（ブリュッセル） 米：ベテランズデー（株式市場は取引あり。債券市場は休場） 海外主要企業決算発表予定 11-Nov UNICREDIT SPA Q3 Tuesday, 12 November, 2013 中国共産党中央委員会第三回全体会議（三中全会）最終日 インドネシア：中銀理事会 イタリア：国債入札 - 0800 米：フィッシャー・ダラス地区連銀総裁が講演（豪メルボルン） - 「金融政策・成長への米国のアプローチ」 1600 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1630 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 1800 米：コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演（ミネソタ州セントポール） - 「金融政策戦略」 1800 米：財務省３年債入札 1850 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が講演（アラバマ州モンゴメリー） - - 経済見通しについて 海外主要企業決算発表予定 12 Nov Q1 2014 News Corp 12-Nov VODAFONE GROUP PLC INTERIM Wednesday, 13 November, 2013 イタリア：中・長期国債入札 - 1030 英：中銀インフレ報告 1345 米：ピアナルト・クリーブランド地区連銀が講演（フィラデルフィア） - 「Women and Risk: Myth or Market Opportunity?」 1630 米：財務省４週間物ＴＢ入札 米：財務省５２週間物ＴＢ入札 1800 米：財務省１０年債入札 2300 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が式典であいさつ（アトランタ） 海外主要企業決算発表予定 13 Nov Q1 2014 Cisco Systems 13-Nov GDF SUEZ SA Q3 13-Nov LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC INTERIM Nov 13 Man Wah Holdings Ltd 1999.HK 6-mth results Nov 13 Tencent 0700.HK 9-mth results Thursday, 14 November, 2013 中国：１０月対中国海外直接投資 （商務省） （１４─２１日に発表予定） 韓国：中銀理事会 ユーロ圏財務相会合（ブリュッセル） - 米：上院銀行委員会がイエレン氏のＦＲＢ議長指名公聴会 - インド：イスラム教新年 - 休場 0000 米：バーナンキ米ＦＲＢ議長が講演（ワシントン） - 「Teaching and Learning About the Federal Reserve」（現地時間１３日） 1400 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が講演（ワシントン） - 金融政策について 1600 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 米：財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 1800 米：財務省３０年債入札 海外主要企業決算発表予定 14 Nov Q4 2013 Applied Materials 14 Nov Q3 2014 Walmart 14-Nov BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA Q3 14-Nov BURBERRY GROUP PLC INTERIM Friday, 15 November, 2013 ＥＵ財務相理事会（ブリュッセル） - ブラジル：共和制宣言記念日 - 休場
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