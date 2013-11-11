再送-〔表〕海外主要経済指標予測

Investing |
(１２日の予定を追加しました) ＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １１月１１日―１８日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Time Unknown 中国：１０月マネーサプライＭ２ 、中国人民元建て新規融資 （中国人民銀行） - １５日までに発表予定 １０月中国新規融資（中国人民銀行） （１０億元） 600.0 787.0 １０月中国新規融資伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） 14.3 14.3 １０月中国Ｍ２伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） 14.3 14.2 Tuesday, 12 November, 2013 0700 独：１０月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） - （前月比、％） -0.2 -0.2 （前年比、％） 1.2 1.2 ＥＵ基準（前月比、％） -0.2 -0.2 （前年比、％） 1.3 1.3 （速報値） 0700 独：１０月卸売物価指数（連邦統計庁） （前月比、％） N/A 0.7 （前年比、％） N/A -2.2 0930 英：１０月消費者物価指数（国立統計局） - ＣＰＩ（前月比、％） 0.3 0.4 （前年比、％） 2.5 2.7 ＲＰＩ（前月比、％） 0.4 0.4 （前年比、％） 3.0 3.2 ＲＰＩＸ（前月比、％） 0.4 0.4 （前年比、％） 3.0 3.2 0930 英：１０月生産者物価指数（国立統計局） - 投入（前月比、％） -0.7 -1.2 （前年比、％） 0.1 1.1 産出（前月比、％） 0.0 -0.1 （前年比、％） 1.0 1.2 1230 米：１０月中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） - （指数） N/A 93.9 1245 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1330 米：９月シカゴ連銀全米活動指数 （指数） N/A 0.14 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 13 November, 2013 0030 豪：第３・四半期賃金コスト指数（連邦統計局） - （前期比、％） 0.7 0.7 0930 英：７─９月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） - （ＩＬＯ基準、％） 7.7 7.7 1000 ユーロ圏：９月鉱工業生産（統計局） - （前月比、％） -0.3 1.0 （前年比、％） 0.0 -1.9 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 1900 米：１０月財政収支（財務省） - （１０億ドル） -104.0 75.1 Thursday, 14 November, 2013 Time Unknown 中国：１０月対中国海外直接投資 （商務省） - １４─２１日に発表予定 0630 仏：第３・四半期ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ） - （前期比、％） 0.1 0.5 （Ｑ２） 0700 独：第３・四半期ＧＤＰ速報値（連邦統計庁） - （前期比、％） 0.3 0.7 （前年比、％） 0.7 0.9 （Ｑ２） 0745 仏：１０月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） - （ＥＵ基準、前月比、％） -0.1 -0.2 （ＥＵ基準、前年比、％） 0.7 1.0 0930 英：１０月小売売上高（国立統計局） - （前月比、％） 0.0 0.6 （前年比、％） 3.1 2.2 1000 ユーロ圏：第３・四半期ＧＤＰ速報値（統計局） - （前期比、％） 0.2 0.3 （前年比、％） -0.3 -0.5 （Ｑ２） 1330 米：新規失業保険申請件数（労働省） - （１１／９までの週、１０００件） 330 336 1330 米：第３・四半期労働生産性・単位労働コスト速報値（労働省） - （労働生産性／前期比、年率％） 2.0 2.3 （単位労働コスト／前期比、年率％） 0.5 0.0 （Ｑ２改定） 1330 米：９月貿易収支（商務省） - （１０億ドル） -39.0 -38.8 Friday, 15 November, 2013 1000 ユーロ圏：１０月消費者物価指数改定値（統計局） - （前月比、％） -0.1 0.5 （前年比、％） 0.7 1.1 1330 米：１１月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） - （指数） 5.00 1.52 1330 米：１０月輸出入物価（労働省） - （輸入物価／前月比、％） -0.4 0.2 （輸出物価／前月比、％） 0.1 0.3 1415 米：１０月鉱工業生産（ＦＲＢ） - （指数／前月比、％） 0.2 0.6 （設備稼働率、％） 78.3 78.3 1500 米：９月卸売在庫（商務省） - （前月比、％） 0.4 0.5 Monday, 18 November, 2013 0130 中国：１０月中国新築住宅価格 - 0900 ユーロ圏：９月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） - （季調前、１０億ユーロ） N/A 12.0 1000 ユーロ圏：１０月ユーロ圏貿易収支（統計局） - （１０億ユーロ） N/A 7.1 1400 米：９月対米証券投資（財務省） - 1500 米：１１月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） - （指数） N/A 55 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
秋にトランプ円安の正念場
トランプラリーが「だまし」か「前例破り」かは、秋口までの米経済動向次第で決まるだろうと、三菱ＵＦＪＭＳ証券の植野大作氏は指摘。 記事の全文
狙い目は高圧経済銘柄
この１月は、高圧経済・人手不足状態のセクターを中心に物色戦略を再構築すべき場面だと大和証券の木野内栄治氏は指摘。 記事の全文