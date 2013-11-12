起債条件一覧＝11月12日現在

［東京 １２日 ロイター］ - ＃は新規に追加、情報の更新。 ■国内ＳＢ■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― １１／７ 西日本高速道路 第２０回 AA+/Aa3 ２５０億円 １０年 ０．７５９％ Ｔ３３１＋１５ｂｐ １１／１３ 大和 三菱UFJMS 野村 シティＧ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・発行価格は注意書きがない場合１００円。 ■財投機関債など■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― １１／８ 都市再生機構 第８２回 AA/AA/Aa3 １５０億円 ３年 ０．１８７％ Ｔ２８４＋６ｂｐ １１／２２ 野村 三菱UFJMS 大和 １１／８ 都市再生機構 第８３回 AA/AA/Aa3 １００億円 ５年 ０．２６９％ Ｔ２９８＋７ｂｐ １１／２２ 野村 三菱UFJMS 大和 １１／８ 都市再生機構 第８４回 AA/AA/Aa3 １００億円 １０年 ０．６９５％ Ｔ３１１＋１１ｂｐ １１／２２ 野村 三菱UFJMS 大和 １１／８ 都市再生機構 第８５回 AA/AA/Aa3 １５０億円 １５年 １．１６７％ Ｔ１０５＋１３ｂｐ １１／２２ 野村 三菱UFJMS 大和 １１／８ 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 第５９回 AA/Aa3 １８０億円 ４年 ０．２１８％ Ｔ２８９＋５ｂｐ １１／２８ 大和 三菱UFJMS メリル １１／８ 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 第６０回 AA/Aa3 ２７０億円 １０年 ０．６８５％ Ｔ３３１＋１０ｂｐ １１／２８ 大和 三菱UFJMS メリル １１／６ 日本政策投資銀行 第４０回 AA/AAA/Aa3/A+ ２００億円 ８年 注参照 ─ １１／１２ みずほ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・発行価格は注意書きがない場合１００円。 ・日本政策投資銀行債： 利率は３カ月ユーロ円ＬＩＢＯＲ＋０．０２％。 ■投資法人債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― １１／８ アドバンス・レジデンス投資法人 第２０回 AA‐ ２０億円 １２年 １．４１％ Ｌ＋４３ｂｐ １１／１４ みずほ SMBC日興 １１／１ ユナイテッド・アーバン投資法人 第１３回 AA‐ １３０億円 ５年 ０．４７％ Ｌ＋７ｂｐ １１／２０ SMBC日興 大和 １１／１ ユナイテッド・アーバン投資法人 第１４回 AA‐ ２０億円 ５年 ０．４７％ Ｌ＋７ｂｐ １１／２０ SMBC日興 大和 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・発行価格は注意書きがない場合１００円。 ・ユナイテッド・アーバン投資法人第１３回債：個人債。 ■公社債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■円建て外債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― １１／８ ポーランド共和国 第１４回 A2/A ５００億円 ５年 ０．６７％ Ｌ＋２８ｂｐ １１／１５ 大和 野村 １１／８ ポーランド共和国 第１５回 A2/A １００億円 ７年 ０．９１％ Ｌ＋３８ｂｐ １１／１５ 大和 野村 １１／８ 豪コモンウェルス銀行 第７回 Aa2/AA‐/AA‐ ８５０億円 ３年 ０．３１５％ Ｌ＋３ｂｐ １１／１９ 大和 野村 SMBC日興 １１／８ 豪コモンウェルス銀行 第４回 Aa2/AA‐/AA‐ ２５０億円 ３年 注参照 ─ １１／１９ 大和 野村 SMBC日興 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・発行価格は注意書きがない場合１００円。 ・豪コモンウェルス銀行債（２段目）： 変動利付債。 利率は３カ月円ＬＩＢＯＲ＋０．１０％。 ■東京プロボンド■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■国内／ＣＢ型新株予約権付社債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 転換価額 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■海外／ＣＢ型新株予約権付社債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／通貨／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 転換価額 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■ＡＢＳ■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■海外ＳＢ■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 通貨 発行額 期 間 利 率（％） 価 格（％） 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ドイツ銀行ロンドン支店 注参照 １．８５億 ３０年 ０．００ １２．３７ １１／２７ 注参照 注参照 １．８億 ３０年 ０．００ １８．４８ １１／２７ 注参照 トヨタ モーター クレジット 豪ドル 未定 ４年 未定 １００．００ １２／ ２ 注参照 国際協力銀行（ＪＢＩＣ） 米ドル ２０億 ５年 １．７５０ ９９．６８１ １１／１３ 注参照 米ドル ５億 ５年 注参照 １００．００ １１／１３ 注参照 スペイン開発金融公庫 円 未定 ３年 未定 １００．００ １１／２８ 注参照 ＃ＢＮＰパリバ 注参照 １．３５億 ５年 ４．３５ １００．００ １１／２７ 注参照 円 １５０億 ４年 未定 １００．００ １２／１０ 注参照 韓国輸出入銀行 米ドル 未定 ５年 未定 １００．００ １１／２６ 注参照 豪ドル 未定 ５年 未定 １００．００ １１／２６ 注参照 注参照 未定 ５年 未定 １００．００ １１／２６ 注参照 スウェーデン輸出信用銀行 注参照 ３．８億 ５年 ６．１２ １００．００ １１／２７ 注参照 注参照 ６９０万 ３年 ６．８１ １００．００ １１／２７ 注参照 豪ドル ５９５万 ５年６カ月 ４．１４ １００．００ １１／２７ 注参照 注参照 ２．７億 ５年６カ月 ４．２０ １００．００ １１／２７ 注参照 注参照 １６３９万 ５年 ４．５０ １００．００ １１／２７ 注参照 ドイツ復興金融公庫 豪ドル 未定 ５年 未定 １００．００ １１／２５ 注参照 注参照 未定 ３年 未定 １００．００ １１／２５ 注参照 デンマーク地方金融公庫 豪ドル ２１００万 ７年 ４．０６ １００．００ １１／１５ 注参照 ＨＳＢＣ銀行 注参照 ３８０万 ７年 ６．８５ １００．００ １１／２６ 注参照 注参照 １．８１５億 ３年 ５．３５ １００．００ １１／２７ 注参照 フィンランド地方金融公社 注参照 １．３５億 ５年 ２．９９ １００．００ １１／２５ 注参照 注参照 ８０００万 ５年 ３．７５５ １００．００ １１／１９ 注参照 注参照 ２０００万 ４年 ６．９０ １００．００ １１／２０ 注参照 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 注参照 ２．６億 ５年 ４．２２ １００．００ １１／２５ 注参照 注参照 １．５５億 ５年３カ月 ４．３７ １００．００ １１／１４ 注参照 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・ドイツ銀行ロンドン支店 南アフリカランド建てゼロクーポン債（１段目）： 価格は売出価格。売出期間は１１月１２日─２７日。受渡日は１１月２９日。 売出人は極東証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ（Ｓ＆Ｐ）、Ａ＋（フィッチ）。 ・ドイツ銀行ロンドン支店 メキシコペソ建てゼロクーポン債（２段目）： 価格は売出価格。売出期間は１１月１２日─２７日。受渡日は１１月２９日。 売出人は極東証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ（Ｓ＆Ｐ）、Ａ＋（フィッチ）。 ・トヨタ モーター クレジット 豪ドル建て債：価格は売出価格。 売出期間は１１月２０日─２８日。受渡日は１２月３日。売出人は大和証券。 格付けはＡａ３（ムーディーズ）、ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）。 ・国際協力銀行（ＪＢＩＣ） 米ドル建て債：価格は発行価格。 １段目は固定利付債。スプレッドはミッドスワップ＋３６ｂｐ。 ２段目は変動利付債。利率は３カ月ＬＩＢＯＲ＋０．３６％。 主幹事はＢＮＰパリバ、バンカメメリル、シティＧ、ＪＰモルガン。 格付けはＡａ３（ムーディーズ）、ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）。政府保証付。 ・スペイン開発金融公庫 円建て債：価格は売出価格。 売出期間は１１月２２日─２８日。受渡日は１１月２９日。売出人はみずほ証券。 格付けはＢａａ３（ムーディーズ）、ＢＢＢ─（Ｓ＆Ｐ）。スペイン王国保証付。 ・ＢＮＰパリバ メキシコペソ建て債（１段目）：価格は売出価格。 売出期間は１１月１３日─２６日。受渡日は１１月２８日。 売出人は藍澤証券。売出取扱人は八幡証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ＋（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。 ・ＢＮＰパリバ ユーロ円建て債（２段目）：価格は売出価格。 売出期間は１１月１９日─１２月１０日。受渡日は１２月１１日。 売出人はＳＭＢＣ日興証券。格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ＋（Ｓ＆Ｐ）。 ・韓国輸出入銀行債： １段目：米ドル建て債。 売出人はカブドットコム証券、新潟証券、八十二証券、百五証券。 ２段目：豪ドル建て債。 売出人はカブドットコム証券、新潟証券、八十二証券、百五証券。 ３段目：ニュージーランドドル建て債。 売出人はカブドットコム証券。 共通：価格は売出価格。売出期間は１１月１８日─２６日。受渡日は１１月２７日。 売出人は三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券。 格付けはＡａ３（ムーディーズ）、Ａ＋（Ｒ＆Ｉ、Ｓ＆Ｐ）、ＡＡ─（フィッチ）。 ・スウェーデン輸出信用銀行債：価格は売出価格。 １段目：ロシアルーブル建て債。 ２段目：トルコリラ建て債。 ４段目：メキシコペソ建て債。 １─４段目共通：売出期間は１１月８日─２８日。受渡日は１１月２９日。 売出人は岡三証券。格付けはＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。 ・スウェーデン輸出信用銀行 ニュージーランドドル建て債（５段目）： 価格は売出価格。売出期間は１１月５日─２７日。受渡日は１１月２９日。 売出人は東海東京証券。売出人は宇都宮証券、浜銀ＴＴ証券、西日本シティＴＴ証券。 格付けはＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。 ・ドイツ復興金融公庫債： １段目：豪ドル建て債。 売出人はいよぎん証券、だいこう証券ビジネス、ふくおか証券。 ２段目：トルコリラ建て債。 売出人はだいこう証券ビジネス、ふくおか証券。 共通：価格は売出価格。売出期間は１１月１４日─２５日。 受渡日は１１月２６日。売出人は野村証券。 格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。 ・デンマーク地方金融公庫 豪ドル建て債：価格は売出価格。 売出期間は１０月２１日─１１月１５日。受渡日は１１月１８日。 売出人は東海東京証券。売出取扱人はワイエム証券。 格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。 ・ＨＳＢＣ銀行 トルコリラ建て債（１段目）：価格は売出価格。 売出期間は１１月１１日─２５日。受渡日は１１月２７日。 売出人はＳＢＩ証券。 ・ＨＳＢＣ銀行 ロシアルーブル建て債（２段目）：価格は売出価格。 売出期間は１１月１日─２６日。受渡日は１１月２９日。 売出人は丸福証券、楽天証券。 ・フィンランド地方金融公社 メキシコペソ建て債（１段目）：価格は売出価格。 売出期間は１０月２８日─１１月２２日。受渡日は１１月２６日。 売出人は東海東京証券。売出取扱人はワイエム証券。 格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。 フィンランド地方政府保証機構保証付。 ・フィンランド地方金融公社 メキシコペソ建て債（２段目）：価格は売出価格。 売出期間は１０月２１日─１１月１５日。受渡日は１１月２０日。 売出人は証券ジャパン。売出取扱人は中泉証券。 格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。 フィンランド地方政府保証機構保証付。 ・フィンランド地方金融公社 トルコリラ建て債（３段目）：価格は売出価格。 売出期間は１１月５日─２０日。受渡日は１１月２１日。 売出人は東洋証券。格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。 フィンランド地方政府保証機構保証付。 ・クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク メキシコペソ建て債（１段目）：価格は売出価格。 売出期間は１１月１日─２２日。受渡日は１１月２６日。 売出人は水戸証券。格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。 ・クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク メキシコペソ建て債（２段目）：価格は売出価格。 売出期間は１１月５日─１４日。受渡日は１１月１５日。売出人は岩井コスモ証券。 売出取扱人はアーク証券、静岡東海証券、ニュース証券、松阪証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。