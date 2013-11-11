12日の国内・海外経済指標と行事予定

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(内容を更新しました) ［東京 １２日 ロイター］ - ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0800 自民党部会 （税制改正要望） 0825 閣議・閣議後会見 0850 日本：９月第３次産業活動指数（経済産業省） 0850 日本：１０月マネーストック（日銀） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 日本：３０年利付国債の入札発行（財務省） 1030 日本：２０年利付国債（１１月債)の発行予定額等（財務省） 1130 麻生財務相とルー米財務長官会談 1210 麻生財務相会見 1245 日本：３０年利付国債の入札結果（財務省） 1330 日本 小泉元首相が都内で講演 午後早い時間 甘利経済再生相とルー米財務長官会談 1400 日本：10月消費動向調査（内閣府） - 1500 日本：１０月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） - 1500 日本：フォーキャスト調査（日経センター） 1500 日本：ＩＲ議連総会（特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律（案）について） 1515 日本：３０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） 1600 日本：楽天 金融事業説明会 ●主な企業決算 清水建、鹿島、大林組、大成建、いすゞ、三井住友ＦＧ、りそなＨＤ ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） 11日（月） Time Unknown（１５日までに発表予定） 中国：１０月マネーサプライＭ２ 、中国人民元建て新規融資 （ 中国人民銀行） - Time Unknown ＥＵ財務相理事会（ブリュッセル） 第１９回国連気候変動枠組み条約締約国会議（ＣＯＰ１９） （ワルシャワ、２２日まで） - 米ＥＵ自由貿易協定交渉 （ブリュッセル、１５日まで） - All Day 米：ベテランズデー - 株式市場は取引あり。債券市場は休場 ＜海外主要企業決算発表予定＞ Q3 UNICREDIT SPA Q3 Hon Hai Precision Industry 12日（火） Time Unknown 中国共産党中央委員会第三回全体会議（三中全会）最終日 インドネシア：中銀理事会 - イタリア：国債入札 - ロシアのプーチン大統領がベトナム、韓国訪問（１３日まで） - 0700 独：１０月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） - 0700 独：１０月卸売物価指数（連邦統計庁） - 0800 米：フィッシャー・ダラス地区連銀総裁が講演（豪メルボルン） - 「金融政策・成長への米国のアプローチ」 0930 英：１０月消費者物価指数（国立統計局） - 0930 英：１０月生産者物価指数（国立統計局） - 1230 米：１０月中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） - 1245 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1330 米：９月シカゴ連銀全米活動指数 - 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 1600 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 1630 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 1800 米：コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演（ミネソタ州セントポール） - 「金融政策戦略」 1800 米：財務省３年債入札 - 1850 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が講演（アラバマ州モンゴメリー） - 経済見通しについて ＜海外主要企業決算発表予定＞ Q1 2014 News Corp INTERIM VODAFONE GROUP PLC
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