新規上場企業の横顔：アズマハウス（12月17日ジャスダック上場）

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［東京 １３日 ロイター］ - １２月１７日にジャスダック上場予定の「アズマハ ウス」 の概要は以下のとおり。 ≪本社≫ 和歌山県和歌山市黒田 ≪事業内容≫ 土地および戸建て住宅の分譲、リフォーム、不動産仲介、不 動産賃貸等 ≪代表者≫ 代表取締役社長：曽和 勝彦 ≪資本金≫ 6780万円 ≪発行済み株式数≫ 331万3000株（2013年9月30日現在） ≪従業員数≫ 165名（2013年9月30日現在） ≪業績≫ 2013年3月期 2012年3月期 売上高（千円） 10,013,574 4,898,743 経常利益（千円） 1,220,376 614,967 当期利益（千円） 757,685 975,190 １株当たり利益（円） 236.55 302.57 １株当たり純資産額（円） 2,824.59 2,577.84 配当（円） - - 注）2013年8月1日付けで、1株を50株に分割 ≪業績・連結≫ 2013年3月期 2012年3月期 売上高（千円） 9,597,737 経常利益（千円） 954,787 当期利益（千円） 604,151 １株当たり利益（円） 188.80 １株当たり純資産額（円） - ≪総資産≫ （千円） 20,683,334（2013年3月期） ≪株主資本≫ （千円） 9,075,423（ 〃 ） ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） 東 行男 51.53 1,800,000 東 優子 18.61 650,000 東 絹子 14.31 500,000 東 祐子 3.58 125,000 東 さゆり 3.58 125,000 アズマハウス 2.86 100,000 社員持ち株会 0.37 13,000 ≪監査人≫ 京都監査法人 ≪株式名簿管理人≫ 三井住友信託銀行 ≪公開価格の決定方法≫ ブック・ビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ ２０１３年１１月２８日 ≪ブック・ビルディング期間≫ ２０１３年１１月２９日から１２月５日 ≪公開価格の決定日≫ ２０１３年１２月６日 ≪申込期間≫ ２０１３年１２月９日から１２月１２日 (以上、2013年11月12日現在) ＊新規上場銘柄一覧 - 01以降、順次続きます。 ＩＰＯ値上がり率トップ５ ＩＰＯ値下がり率トップ５ 新規株式公開情報
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