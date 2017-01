米金融・債券市場＝国債相場軟調、週内入札に備える動き

[ニューヨーク 12日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2005GMT) 95*28.00=3.8591% 前営業日終盤 96*02.00=3.8481% 10年債 (2005GMT) 97*21.00=2.7756% 前営業日終盤 97*27.50=2.7514% 5年債 (2005GMT) 99*00.50=1.4562% 前営業日終盤 99*06.75=1.4151% 2年債 (2005GMT) 99*27.00=0.3298% 前営業日終盤 99*28.00=0.3138% 12日の米金融・債券市場では、国債価格が下落。今週行われる国債入札に備える動 きとなった。前日はベテランズデーのため休場だった。 Tボンド先物12月限 は1/32高の131─16/32。 Tノート先物12月限 は4/32安の125─29/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.00 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 11.00 (-1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 12.00 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 12.00 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -5.00 (unch)