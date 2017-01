UPDATE 2-米金融・債券市場＝国債相場軟調、週内入札に備える動き

(3年債入札の部分を追加し、数字も更新しました) [ニューヨーク 12日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2205GMT) 95*29.00=3.8573% 前営業日終盤 96*02.00=3.8481% 10年債 (2205GMT) 97*21.50=2.7738% 前営業日終盤 97*27.50=2.7514% 5年債 (2205GMT) 99*00.75=1.4546% 前営業日終盤 99*06.75=1.4151% 2年債 (2205GMT) 99*27.00=0.3298% 前営業日終盤 99*28.00=0.3138% 12日の米金融・債券市場では、国債価格が下落。10年債利回りは一時9月中旬以 来の水準に上昇した。今週行われる国債入札に備える動きとなった。前日はベテランズデ ーのため休場だった。 今週の四半期定例入札(クオータリーリファンディング)では、総額700億ドルの 入札が予定されているが、この日はその第一弾として3年債(300億ドル)US3YTWI=T WEBの入札が行われた。 最高落札利回りは0.64%で、前月の3年債入札時点での0.71%から低下、W I(発行前)取引水準に基づく予想の0.65%も下回った。応札倍率は3.46倍で、 3月以来の高水準となった。 翌13日には10年債(240億ドル) 、14日には30年債(1 60億ドル) の入札が実施される。 前週末に発表された10月の雇用統計は、非農業部門雇用者数が前月比20万400 0人増と、予想の12万5000人を大きく上回る伸びとなった。 市場では、経済の勢いが強まれば向こう数カ月間で株高となる可能性がある一方、「 債券市場で利益を得ることは難しく、あくまでも分散投資の場となるだろう」(MFSイ ンベストメントのジェームズ・スワンソン首席投資ストラテジスト)との見方もある。 10年債 は8/32安、利回りは2.774%と前週末の2.746% から上昇。 3年債 は3/32安、利回りは前週末から3ベーシスポイント(bp)上 昇した。 今週は重要な経済指標の発表が比較的少ないなか、14日に開かれるイエレン氏の米 連邦準備理事会(FRB)議長指名の公聴会が材料視される可能性もあるという。 Tボンド先物12月限 は1/32高の131─16/32。 Tノート先物12月限 は4/32安の125─29/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 10.75 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 11.25 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 11.75 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 11.75 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -5.00 (unch)